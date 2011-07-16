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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Galaxy Ace için Android 2.3.3 güncellemesini kullanıma sunmaya başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
56,9b
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Samsung, Samfirmware cephesinden gelen bilgilere göre 2011 yılının ocak ayında tanıtıp şubat ayında piyasaya sürdüğü modeli S5830 Galaxy Ace için Android 2.3.3 güncellemesini Kies üzerinden kullanıma sunmaya başladı.
Gelen son raporlara göre güncelleme şu an için Rusya ve Polonya gibi ülkelerde yapılabiliyor. Ancak ilerleyen günlerde Android 2.3.3 güncellemesinin tüm ülkelerde indirilebilir hale gelmesi bekleniyor.
Hatırlatmak gerekirse 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemciden güç alan ve 3.5-inç boyutunda 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla gelen akıllı telefon, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi desteğini arkasına almıştı.

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DH Misafiri 6 yıl
DH Misafiri
galaxy ace kullanıcısıyım mesaj balonunun rengini değiştirmek istiyorum fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum yardımcı olurmusunuz ?

aynen mk biri artık yardımcı olsn
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Luftschloss 6 yıl
galaxy y ye gelmez heralde
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DH Misafiri 6 yıl
galaxy ace kullanıcısıyım mesaj balonunun rengini değiştirmek istiyorum fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum yardımcı olurmusunuz ?
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DH Misafiri 7 yıl
Sizce Galaxy ace mi daha iyi galaxy mini mi ???????
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DH Misafiri 7 yıl
ARKADAŞLAR NASIL 2.3.3 E GÜNCELLEME YAPABİLİRİM KİES TEN Mİ YAPACAĞIM YOKSA ODİN MODİN BİŞEYLER YAZMIŞLAR FORUMLARDA LÜTFEN HİÇ ANLAMAYAN BİRİ İÇİN EN BASİT ŞEKLİ İLE ANLATABİLİR MİSİNİZ. TEŞEKKÜRLER
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadashlar bana yardimci olabilirmisiniz telefon hafizasindaki oyun ve programlari nasil hafiza kartina tashiya bilirim cevabini posta adresime atarsaniz sevinirim tşk
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ugurcan_baris 7 yıl
Arkadaşlar bana bu kies hakkında bilgi verir misiniz?
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DH Misafiri 8 yıl
güncel öncesi 2 gün giden batarya sonrasında 1 gün gitmiyo
bunla karşılaşan varrmmıı bilmiom ama görev yöneticisinden
calışsan uygulamalar hiçbir şekilde kapaanmıyo
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BuqRi 8 yıl
Kim bana yardım edebilir?? Güncellemeyi yapıyorum fakat uzunca bir süre ekranda Downloading yazısı kaldı hala da öyle, bilgisayarda da yazılım yukseltmesi sürüyor diyor ama çok uzun süre oldu ne yapabilirim?? Acil Yardım lütfen
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haxar 8 yıl
kies de şuanda yayınlandı,telefona kuruyorum.
yüzde 43.
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haxar 8 yıl
yanlış ananons beyler.. yukarıda yazdığım mesajı görmezden gelin...
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