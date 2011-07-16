Samsung, Galaxy Ace için Android 2.3.3 güncellemesini kullanıma sunmaya başladı

Samsung, Samfirmware cephesinden gelen bilgilere göre 2011 yılının ocak ayında tanıtıp şubat ayında piyasaya sürdüğü modeli S5830 Galaxy Ace için Android 2.3.3 güncellemesini Kies üzerinden kullanıma sunmaya başladı.

Gelen son raporlara göre güncelleme şu an için Rusya ve Polonya gibi ülkelerde yapılabiliyor. Ancak ilerleyen günlerde Android 2.3.3 güncellemesinin tüm ülkelerde indirilebilir hale gelmesi bekleniyor.



Hatırlatmak gerekirse 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemciden güç alan ve 3.5-inç boyutunda 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla gelen akıllı telefon, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi desteğini arkasına almıştı.

