Samsung Galaxy Nexus video inceleme

Akıllı telefon dünyasının en iddialı temsilcilerinden biri olan Galaxy Nexus'u enine boyuna inceledik. Samsung ve Google'ı ikinci defa bir araya getiren telefon, Android 4.0 işletim sisteminin lanse edildiği cihaz olup şu an resmi olarak bu sürüme sahip tek telefon olarak yoluna devam ediyor. Yüksek çözünürlüklü 4.65-inç Super AMOLED ekranı ve güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken Galaxy Nexus ve Android 4.0'la ilgili detaylar video incelememizde.

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