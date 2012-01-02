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Samsung Galaxy Nexus video inceleme

7 yıl
269,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasının en iddialı temsilcilerinden biri olan Galaxy Nexus'u enine boyuna inceledik. Samsung ve Google'ı ikinci defa bir araya getiren telefon, Android 4.0 işletim sisteminin lanse edildiği cihaz olup şu an resmi olarak bu sürüme sahip tek telefon olarak yoluna devam ediyor. Yüksek çözünürlüklü 4.65-inç Super AMOLED ekranı ve güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken Galaxy Nexus ve Android 4.0'la ilgili detaylar video incelememizde. 
 

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a.f.y. 7 yıl en beğenilen Volkanbaba
Volkanbaba

3.Saniyeye dikkat kaan arlı söze girecek giremiyor


100 km hızla giden bir trene atlayabilir misin?


atlayamazsın
Volkanbaba3.Saniyeye dikkat kaan arlı söze girecek giremiyor100 km hızla giden bir trene atlayabilir misin?...
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Yanıtla +74
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Volkanbaba 7 yıl
3.Saniyeye dikkat kaan arlı söze girecek giremiyor
2 Yanıt Yanıtla +30
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Guest-F8946C419 7 yıl
Çok güzel telefon olduğundan şüphe yok.

Ekran olarak galaxy s 2 kadar iyi değil sanırım tek farkı çözünürlüğün artmış olması.
GPU bakımından iphone'dan sonra en iyisiymiş.
PPI değerleri iphone'dan sonra en yüksek akıllı telefonmuş.
GPS konusunda gayet iyi görünüyor.
GTA 3 ü akıcı şekilde oynattı, ekranın büyük olması oyun için avantaj olmuş resmen.
Menü geçişlerinde biraz kasılmalar var ama yazılımla düzeltilir tahminimce.
Kotalı internet kullanıcılar için çözümü çok hoşuma gitti. "Data sınırlandırması"
Web tarayıcısı gayet hızlı bence ve 16 sayfa web sayfası açması çok iyi

Bir de HD video kaydetmişler reklamı ekranda öyle bir abartılı gösteriliyor ki video çekim ve oynatımı..Güzel bir pazarlama taktiği :)
Video çekim konusunda fena değil ama çok beğenilmedi sanırsam.
NFC Yaygınlaşınca bayağı iyi olacak :)
Kamera gayet iyi görünüyor..
Hoparlör kalitesi düşükmüş..Ama arayüzü şahane.
1750 mah pil 2000 mah olsa daha iyi olabilirdi bence.
Android 4.0 arayüz olarak çok şık bence.

Ama galaxy note cidden iyi görünüyor bunun yanında :) Büyük ekran olarak bu saatten sonra iyi alternatif olabilir..Tabii galaxy S III'ü bekleyemeyenler için..


Reklamdaki kızlar güzelmiş ama




Ama birşeyi demeden geçemiyeceğim..

Bu 2'lide bir de Mesut reyiz olsa gerçekten güzel olurdu yahu...Neyse, askerden gelince bekleriz artık.

İşte donanımhaber editörleri 1 saate yakın emek verip video çekiyorlar..Bizde fikir paylaşıyoruz eksi yağmuruna tutuluyor..Ama geyik dönüyor en beğenilenler arasında yer alıyor..

Vahim durumdayız..

Haydi Allah rahatlık versin hepinize.

Çok güzel telefon olduğundan şüphe yok.Ekran olarak galaxy s 2 kadar iyi değil sanırım tek farkı çözünürlüğün artmış olması.GPU bakımından ipho...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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2 Avatar Avatar
brhndrn 4 ay
Telefonu halen daha kullanıyorum. Sağlam telefon yapmışlar.
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DH Misafiri 7 yıl
Telefonun sarji o kadar dusuk degil ben internetten hic cikmiyorum ve 1 bucuk gun idare ediyor ekran parlakligini azaltn gereksiz yere teli acmayin fazla yuklenmeyin bu sure artar tabiki.hem bu batarya sorunu artik yeni cikan telefonlarin cogunda var.
multitouch da sorun oldugu soyleniyor evet ben videolari gordum ama 4.0.3 ile duzeliyor. galaxy s2 kadar iyi tek fark nexusda 5 megapiksel s2 de 8.
hiz bakimindan nexus onde
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leren 7 yıl
Arkadaşlar bu teli almayı düşünüyorum ama pil ömrü konusunda çok olumsuz bir inceleme var. Fikirleriniz ne özellikle web performansında sonunca olmuş.

blog.gsmarena.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Yazilimi Ukrayna da gelistirilmis olan telefon
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N0thingLose 7 yıl
Video inceleme harika.Telefon üreticileri vasat Herşeyi iyi güzel yapıyorlar da bu pil 1 gün olayı nedir arkadaş 15 dolara satılan 2500+mAh pilleri geliştirip koyamıyorlar mı içine!!
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DH Misafiri 7 yıl
Durun 1dk sensatıon xl ve xe ye ıcs gelecek buda dogru xl zaten sımdıden browsermarktan 82000 cıvarı alıyor s2 yıde gecıyor ıcs geldıgınde xl 100000 cıvarı alır .D
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DH Misafiri 7 yıl
Durun 1dk sensatıon xl ve xe ye ıcs gelecek buda dogru xl zaten sımdıden browsermarktan 82000 cıvarı alıyor s2 yıde gecıyor ıcs geldıgınde xl 100000 cıvarı alır
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tab2iki 7 yıl
tuttum alınabilecek eksi yanı olmayan bi telefon bi kaç eksiği dışında fiyat ne olacak bakalımmmm
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Davidoffmath 7 yıl
10 gündür kullanıyorum hd2 den sonra ilaç gibi geldi.Custom rom yüklemekle uğraşmamak ve herhangibir arayüz olmadığından dolayı kasmamasıda ayrı bir güzel.Kamera foto ve video performansı bence çok güzel 5mp yeterli ve odaklanması gayet başarılı.Bir türlü hd2 ninkine benzer güzel bir kılıf bulamadım açıkçası.Kılıfsız kullanıyorum şu anda ve ekranda ufak kılcal bir çizik oluşmuş.Yani gorilla glass tan iyi diyemeyeceğim çünkü hd2 de kılıfsız kullanırken böyle birşey olmamıştı.
bugatti-mobilecases.de/...
bu kılıftan bulabilirsem alacağım.Ayrıca satan biryer veya bir kişi biliyorsanız ve yönlendirirseniz sevinirim.
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DH Misafiri 7 yıl
Ben bir galaxy s2 kullanicisiyim bu telefonu yani nexus u 2 gun once istanbul dogubank ta inceleme fisati buldum ekran olarak cok buyuk guzel ama denildigi gibi HD ekran ama inanin insanin o kucuk ekranda anlamasi mumkun degil hani 106 ekran led tv olsa neyse :) ama 4.0 ice cream muhtesem ama almak isteyenler galaxy s2 ve nexus u once bire bir incelesin sonra karar versin saygilar....
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MaSSive 7 yıl
Galaxy Note ve iphone 4S kullanıyorum.

Aynı zamanda Hollanda Media Markt dan 3 hafta önce Galaxy Nexus u da satın aldım.Android ice cream sandwich 4.0 ragmen ve hemen ardından cıkan İcs 4.1 yüklediğim halde.
Aldığıma alacağıma pisman oldum.

Ne kamera performansı,Ne batarya performansı ,Nede hız olarak beklediğim gibi cıkmadı.Ekran okadar cözünürlüğe rağmen tam bir fiyasko.Ne kontrast nede parlaklık namına hiçbirsey yok ekranda.
Kamerası tamam çok hızlı ama gece cekimlerinde video ve fotoları sarımsı çekiyor.Bataryası içler acısı iphone 4S Siri  açıkken bile Galaxy nexus dan standby süresi olarak daha iyi diyebilirim.
İnternet Browser olarak S2 ve Note a göre hızlı ancak ben satın aldığımda browser ı flashplayer ı desteklemediği için browser ının bukadar hızlı olması normal.
Android in İCS sürümü harika ancak Galaxy Nexus tam bir hayal kırıklığı  yaratmıstı bende.

Kara kara düşünürken bir hafta sonra cihaz acılmamaya başladı.Boot yaparken kendini resetliyordu her defasında.(youtube da nexus boot herstel reset restart problem diye aratırsanız eklediğim videoyu izleyebilirsiniz)
Neyse,
Okadar sevindimki bu duruma.
Nexus u geri götürdüm problemi gösterdim.Hicbirsey söylemeden geri iade formu doldurdu satıcı.Yenisinimi istersiniz ,paranızımı diye sordu .Paramı aldım çıktım.iphone 4 S aldım.

Galaxy S2 ve özellikle Galaxy Note ,Nexus a göre kat be kat daha iyi cihazlar.Bunların yanı sıra Galaxy S3 yolda.

İCS update lerini aldıktan sonra dahada iyi olacaklar.

Kısacası Galaxy nexus u O kadar gözünüzde büyütmeyin.


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degez 7 yıl
Massive arkadaşın yazdığı yazıyı bir yerde daha gördüm.
Ama kesinlikle katılmıyorum.
Bence telefonu efektif kullanamamışsınız.
Bu yüzden gidip IPhone 4 S almanız da iyi olmuş bence. Telefonu kurcalayıp özelliklerini derinliğine keşfedecek bir kullanıcı değilseniz, ya da olmak istemiyorsanız IPhone alırsınız ismi var vs.

Nexus aldım, ik haftadır kullanıyorum, Polonyadan 1300tl'ye geldi maliyet.

Çok memnunum, dokunmatiği çok hassas, Çok kaliteli malzemeden yapılmış, S2'den çok daha sağlam ve çok daha şık duruyor.

720p ekran performansı etkiler mi diye düşünüyordum, ama öyle olmadı. çok akıcı.

hiçbir sıkıntı çekmedim ve şu an alınabilecek en iyi telefon bence (IOS sevmiyorum not olarak)

Ice cream gayet başarılı.

4.0.1 ile geliyor tel, 4.0.3'e geçmesini bekliyorum, Şu anda türkçe tamamlama sözlük özelliği vs yok bilginize. Update sonrası gelecektir.

telefon ekran dönüşlerinde hafif bekleme yapıyor, böyle bi bug var, beni rahatsız etmedi ama update ile çözülecek bu da. 4.0.3 gelsin de.

sonuç olarak hayvan gibi telefon, içi güçlü donanım dolu dışı tasarımsız kalitesiz malzeme DEĞİL, özenle yapılmış,
Google aşmış kendini bilginize.
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