Samsung Galaxy Nexus video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon dünyasının en iddialı temsilcilerinden biri olan Galaxy Nexus'u enine boyuna inceledik. Samsung ve Google'ı ikinci defa bir araya getiren telefon, Android 4.0 işletim sisteminin lanse edildiği cihaz olup şu an resmi olarak bu sürüme sahip tek telefon olarak yoluna devam ediyor. Yüksek çözünürlüklü 4.65-inç Super AMOLED ekranı ve güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken Galaxy Nexus ve Android 4.0'la ilgili detaylar video incelememizde.
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100 km hızla giden bir trene atlayabilir misin?
atlayamazsın
Ekran olarak galaxy s 2 kadar iyi değil sanırım tek farkı çözünürlüğün artmış olması.
GPU bakımından iphone'dan sonra en iyisiymiş.
PPI değerleri iphone'dan sonra en yüksek akıllı telefonmuş.
GPS konusunda gayet iyi görünüyor.
GTA 3 ü akıcı şekilde oynattı, ekranın büyük olması oyun için avantaj olmuş resmen.
Menü geçişlerinde biraz kasılmalar var ama yazılımla düzeltilir tahminimce.
Kotalı internet kullanıcılar için çözümü çok hoşuma gitti. "Data sınırlandırması"
Web tarayıcısı gayet hızlı bence ve 16 sayfa web sayfası açması çok iyi
Bir de HD video kaydetmişler reklamı ekranda öyle bir abartılı gösteriliyor ki video çekim ve oynatımı..Güzel bir pazarlama taktiği :)
Video çekim konusunda fena değil ama çok beğenilmedi sanırsam.
NFC Yaygınlaşınca bayağı iyi olacak :)
Kamera gayet iyi görünüyor..
Hoparlör kalitesi düşükmüş..Ama arayüzü şahane.
1750 mah pil 2000 mah olsa daha iyi olabilirdi bence.
Android 4.0 arayüz olarak çok şık bence.
Ama galaxy note cidden iyi görünüyor bunun yanında :) Büyük ekran olarak bu saatten sonra iyi alternatif olabilir..Tabii galaxy S III'ü bekleyemeyenler için..
Reklamdaki kızlar güzelmiş ama
Ama birşeyi demeden geçemiyeceğim..
Bu 2'lide bir de Mesut reyiz olsa gerçekten güzel olurdu yahu...Neyse, askerden gelince bekleriz artık.
İşte donanımhaber editörleri 1 saate yakın emek verip video çekiyorlar..Bizde fikir paylaşıyoruz eksi yağmuruna tutuluyor..Ama geyik dönüyor en beğenilenler arasında yer alıyor..
Vahim durumdayız..
Haydi Allah rahatlık versin hepinize.