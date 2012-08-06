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Samsung Galaxy Note 10.1 resmen duyuruldu

6 yıl
17b
1
31
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsungi ilk olarak MWC 2012'de tanıtılan, ancak uzun süredir piyasaya sürülmeyen Galaxy Note 10.1 tabletini bugün Seul'de resmen duyurdu. Sahip olduğu ek donanım ve yazılımlarla gerçek çoklu görev tecrübesi yaşatacak olan GT-N8000, hızlı ve kolay bir kullanım sunacak.
10.1 inçlik WXGA (1280 x 800 piksel) LCD ekran + S Pen için sayısallaştırıcı, 1.4GHz hızında dört çekirdekli Exynos 4 Quad çipset, 2GB RAM, 16/32/64GB dahili hafıza, 64GB'a kadar microSD desteği, 5MP arka, 1.9MP ön kamera, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Channel Bonding ile 108Mbps kablosuz internet hızı, Bluetooth 4.0, A/S-GPS, GLONASS, MHL portu, USB OTG, ivme ölçer, jiroskop, IR LED'i (uzaktan kontrol), Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve 7,000mAh pilin eşlik ettiği cihazda S Pen stylus kalemi için bir slot yer alıyor.
Adobe Photoshop Touch, Polaris Office gibi ön yüklü yazılımların yanı sıra Samsung'un S Note, S Planner, My Story, AllShare Play/Cast, Kies Air, Samsung Apps, Music Hub, Game Hub ve ChatON servisi de Galaxy Note 10.1'de mevcut olacak. Eğitim odaklı bir hizmet olan Learning Hub, cihazın piyasaya çıkmasıyla birlikte Kore, Singapur, Çin ve Almanya gibi bölgelerde kullanılabilecek. Yıl sonuna kadar 20'nin üzerinde ülkeden Samsung Apps uygulama mağazası aracılığıyla edinilebilecek. 
8.9mm kalınlığında ve yaklaşık 600 gram ağırlığında tasarlanan yeni Galaxy Note 10.1'in sadece Wi-Fi ile Wi-Fi + 3G modelleri bugün Güney Kore, Almanya, Amerika ve İngiltere'de satışa sunuldu. Bu ay içerisinde Türkiye de dahil olmak üzere birçok bölgenin teknoloji marketlerindeki yerini alması bekleniyor. Wi-Fi + 4G LTE iletişim teknolojisini ihtiva eden model yıl sonuna kadar piyasaya sürülecek.
Sadece Wi-Fi versiyonu 400 - 500 Euro (880 - 1100 TL), Wi-Fi + 3G versiyonu ise; 500 - 600 Euro (1100 - 1320 TL) arasında bir fiyatlandırmayla gelecek. Samsung'un yayınladığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek N8000 hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. 

http://www.samsungmobilepress.com/2012/08/06/Samsung-Inspires-a-Culture-of-Active-Content-Creation,-Productivity,-and-Learning Yorum Yaz
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canozcan94 6 yıl en beğenilen
İşte tablet diyebileceğimiz bir cihaz.
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3,14159265358979323846264 6 yıl
Not alma ve soru çözme olayı mükemmel!
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marancı 6 yıl
Kalem performansı yazma anlamında nasıl acaba? Hp Pavilion tx 2550tr tablet pc var bende bunun kadar hassas ve hızlıdır inşallah. Birde kalem yaklaşınca elle dokunmayı da iptal eden bir özellik varsa hiç affetmeyeceğim bunu alırken. Zaten uzun zamandır beklemekteyim
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tarafsiz35 6 yıl
regaibyigit.
Samsungun yeni gelecek olan 2560x1600 pixel çözünürlüklü 11.8 inçlik 2.0ghzlik tableti beklemeyi tercih ederim.

nerden biliyosun böyle bişey geliceğini ?
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DH Misafiri 6 yıl
cihazın gerçek kullanılışını dahi göstermeyen, son derece gereksiz bir tanıtım olmuş, samsungun diğer android tabletlerden fazla satmasının tek sebebi de cihazı olduğundan 3 4 kat daha iyi göstermesi bence...
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DH Misafiri 6 yıl
hocam tasarım gercekten cok guzel. iphone kullanan biriyken s3 aldım.
ama hersey guzelken nie hala full hd bi android yok. adam 2000 kusur cozunurluk koyuyor cihazına.
bide su ekranı halletseler hersey cok gzl olacak
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Nightmare70 6 yıl
Çözünürlüğe takanlar inanıyorum evinde 15 inç'te 1366x768 çözünürlüğe sahip laptop kullanıyordur :) Yani onda gözüktüğüne göre bu ekrandada yeterince performans alırsınız
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kımyasal 6 yıl
enteresan samsung devamlı SAMOLED ekran kullanırdı modellerınde bu tablette nedense yok.ama batarya mukemmel bataryanın 7000 oldugunu gorunce kesin 10mm kalınlıgında bır tablet olmustur dedım ama beni şaşırttı.Samsung YOUM ekran teknolojısı ıle gelecekte daha ince urunler cıkaracagından emınım.4 cekırdeklı işlemcıde iyi performans ve dusuk enerjı tuketımı sunacaktır.ama Türkiye fiyatlarını şimdiden tahmin edebiliyorum :)
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mtanhu 6 yıl
ipad 3 almayı düşünürken bu video dan sonra biraz karar vermek zor olacak.
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_|DERON|_ 6 yıl mtanhu
murattanhu

ipad 3 almayı düşünürken bu video dan sonra biraz karar vermek zor olacak.

Bence galaxy note 10.1 al performans konusunda normal pc yi aratmaz internet tarayıcısı hızlı stylus kalemi de tablet deneyimini arttıracaktır.En önemlisi ise quad qore nin avantajları yani çoklu işlem yapabilme avantajlarından bazıları.
Ayrıca telefon özelliği sayesinde arama yapıp mesaj atabiliyorsun.
-Ama çözünürlük benim için herşey diyosan ve appstore dan vazgeçemiyosan i pad al derim.
-Anlayacağın şu sınır tanımıyorsan note 10.1 ios u seviyorsan i pad al.
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_|DERON|_ 6 yıl
(part 1 ,part 2)
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_|DERON|_ 6 yıl
Tablet tek kelimeyle muazzam buyrun izleyin testlerde benchmarkta 'Galaxy S III' ü geçmiş !!!! : youtube.com/... youtube.com/...
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