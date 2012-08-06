Samsung Galaxy Note 10.1 resmen duyuruldu





Samsungi ilk olarak MWC 2012'de tanıtılan, ancak uzun süredir piyasaya sürülmeyen Galaxy Note 10.1 tabletini bugün Seul'de resmen duyurdu. Sahip olduğu ek donanım ve yazılımlarla gerçek çoklu görev tecrübesi yaşatacak olan GT-N8000, hızlı ve kolay bir kullanım sunacak.

10.1 inçlik WXGA (1280 x 800 piksel) LCD ekran + S Pen için sayısallaştırıcı, 1.4GHz hızında dört çekirdekli Exynos 4 Quad çipset, 2GB RAM, 16/32/64GB dahili hafıza, 64GB'a kadar microSD desteği, 5MP arka, 1.9MP ön kamera, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Channel Bonding ile 108Mbps kablosuz internet hızı, Bluetooth 4.0, A/S-GPS, GLONASS, MHL portu, USB OTG, ivme ölçer, jiroskop, IR LED'i (uzaktan kontrol), Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve 7,000mAh pilin eşlik ettiği cihazda S Pen stylus kalemi için bir slot yer alıyor.

Adobe Photoshop Touch, Polaris Office gibi ön yüklü yazılımların yanı sıra Samsung'un S Note, S Planner, My Story, AllShare Play/Cast, Kies Air, Samsung Apps, Music Hub, Game Hub ve ChatON servisi de Galaxy Note 10.1'de mevcut olacak. Eğitim odaklı bir hizmet olan Learning Hub, cihazın piyasaya çıkmasıyla birlikte Kore, Singapur, Çin ve Almanya gibi bölgelerde kullanılabilecek. Yıl sonuna kadar 20'nin üzerinde ülkeden Samsung Apps uygulama mağazası aracılığıyla edinilebilecek.

8.9mm kalınlığında ve yaklaşık 600 gram ağırlığında tasarlanan yeni Galaxy Note 10.1'in sadece Wi-Fi ile Wi-Fi + 3G modelleri bugün Güney Kore, Almanya, Amerika ve İngiltere'de satışa sunuldu. Bu ay içerisinde Türkiye de dahil olmak üzere birçok bölgenin teknoloji marketlerindeki yerini alması bekleniyor. Wi-Fi + 4G LTE iletişim teknolojisini ihtiva eden model yıl sonuna kadar piyasaya sürülecek.

Sadece Wi-Fi versiyonu 400 - 500 Euro (880 - 1100 TL), Wi-Fi + 3G versiyonu ise; 500 - 600 Euro (1100 - 1320 TL) arasında bir fiyatlandırmayla gelecek. Samsung'un yayınladığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek N8000 hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

http://www.samsungmobilepress.com/2012/08/06/Samsung-Inspires-a-Culture-of-Active-Content-Creation,-Productivity,-and-Learning