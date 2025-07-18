Samsung, gelecek katlanabilir modellerde S Pen desteğinin geri gelebileceğini açıkladı

"S Pen için daha ince ve yenilikçi teknolojiler geliştiriyoruz"
Samsung MX Genel Müdürü Kang Min-seok, Koreli yayın kuruluşu ET News'e yaptığı açıklamada, tüketicilerin ince ve hafif bir ürün istediğini ve bazı ödünler verilmesi gerektiğini söyledi.Min-seok, S Pen için daha ince ve yenilikçi teknolojiler araştırıp geliştirdiklerini, teknoloji olgunluğa eriştiği ve tüketicinin talebi olduğu takdirde bu fikri yeniden değerlendireceklerini belirtti.
Min-seok ayrıca, Samsung'un "sadece incelik ve hafiflik değil, mükemmel bir ürün dengesi" sağlamayı hedeflediğini, bu nedenle gelecekteki cihazlarda daha büyük pillere ve daha hızlı şarja yer verileceğini vurguluyor.
Yakın zamanda tanıtılan Galaxy Z Fold 7, önceki nesle göre önemli oranda ince ve hafif gövdesiyle dikkatleri üzerine çekti. Katlandığında 8,9 mm, açıldığında ise 4,2 mm kalınlığa sahip olan telefon, 215 gr ağırlığıyla sınıfının en hafif katlanabilir telefonu olma özelliği taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: