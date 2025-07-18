Samsung, gelecek katlanabilir modellerde S Pen desteğinin geri gelebileceğini açıkladı

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Tam Boyutta Gör Samsung, yakın zamanda tanıttığı Galaxy Z Fold 7'nin ince profili nedeniyle bazı fedakarlıklar yapmak zorunda kaldı. Bunlardan en önemlisi, inceliği sağlamak için katlanabilir ekranın sayısallaştırıcı katmanın kaldırılmasıydı. Bu katmanın kaldırılmasıyla Galaxy Z Fold 7'de S Pen desteği de kaldırılmış oldu.

"S Pen için daha ince ve yenilikçi teknolojiler geliştiriyoruz"

Samsung MX Genel Müdürü Kang Min-seok, Koreli yayın kuruluşu ET News'e yaptığı açıklamada, tüketicilerin ince ve hafif bir ürün istediğini ve bazı ödünler verilmesi gerektiğini söyledi.Min-seok, S Pen için daha ince ve yenilikçi teknolojiler araştırıp geliştirdiklerini, teknoloji olgunluğa eriştiği ve tüketicinin talebi olduğu takdirde bu fikri yeniden değerlendireceklerini belirtti.

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Min-seok ayrıca, Samsung'un "sadece incelik ve hafiflik değil, mükemmel bir ürün dengesi" sağlamayı hedeflediğini, bu nedenle gelecekteki cihazlarda daha büyük pillere ve daha hızlı şarja yer verileceğini vurguluyor.

Yakın zamanda tanıtılan Galaxy Z Fold 7, önceki nesle göre önemli oranda ince ve hafif gövdesiyle dikkatleri üzerine çekti. Katlandığında 8,9 mm, açıldığında ise 4,2 mm kalınlığa sahip olan telefon, 215 gr ağırlığıyla sınıfının en hafif katlanabilir telefonu olma özelliği taşıyor.

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