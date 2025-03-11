Samsung, Galaxy S26 Ultra'da S Pen'i sunmaya devam edecek

Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy S25 Ultra'da S Pen'in Bluetooth özelliğini kaldırması bazı kullanıcıların tepkilerine neden olmuş ve gelecekteki Ultra modellerinde S Pen'in kaldırılabileceği söylentilerini ortaya çıkarmıştı. Ancak şirket, böyle bir planlarının olmadığını ve gelecekteki Ultra modellerinde kalem desteğini sürdüreceğini açıkladı.

"S Pen'i Ultra deneyiminin anahtarı olarak görüyoruz"

Samsung'un Mobil Deneyim (MX) İngiltere Ürün ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Annika Bizon, TechRadar ile yaptığı röportajda, insanların S Pen'i kullandığını belirterek, çok modluluğun şirket için önemli olduğunu ifade etti. Bizon, "İnsanlar toplantılarda not yazmak için S Pen'lerini kullanıyor. Bu nedenle, S Pen'in portföyümüzün önemli bir parçası olmadığı bir alan göremiyorum. S Pen'i şu anda Ultra deneyiminin anahtarı olarak görüyoruz." sözleriyle en azından Galaxy S26 Ultra'da kalemin yer alacağını doğruladı.

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Yapay zeka destekli çizimin gelişiyle birlikte S Pen'in önemini yitirip yitirmediği ile ilgili bir soruya Annika Bizon şöyle cevap verdi: "Yaratıcılık temel değerlerimizden biridir. Yaratıcıysanız, çizim yapabilmek ve bir şeyler çizebilmek istersiniz. Yapay zeka özelliklerimizden biri olan Sketch to Image ile güzel çizimler yapabilirsiniz. Bu, oldukça büyük bir tasarım avantajı sağlıyor."

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