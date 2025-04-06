Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    S-Pen, Samsung telefonlara bir geliyor bir gidiyor

    Önümüzdeki yıllarda Samsung Galaxy S Ultra amiral gemilerinde S-Pen yuvasını göremeyebiliriz. Samsung bataryayı büyütmek adına S-Pen teknolojisinden vazgeçebilir.  
    S-Pen Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında 10 yıldan fazla bir süre ekran kalemi konusunda lider olan Galaxy Note serisi, 3 yıl önce hayata veda ederek yerini Galaxy S22 Ultra modeline bırakmıştı. Samsung artık S-Pen kaleminin pek de gerekli olduğunu düşünmüyor. 

    S-Pen için kritik dönemeç

    Kaynaklar Galaxy S Ultra serisinde batarya kapasitesini arttırmak isteyen Samsung’un, S-Pen kalemini dışarıya almanın planlarını yaptığını belirtiyor. Henüz bu konuda kesin bir karar verilmedi ancak Samsung, S-Pen kalemini çıkararak telefonda ne kadar batarya kapasitesi kazanacağını görmek istiyor. 

    Galaxy S26 Ultra modelinde S-Pen kaleminin devam edeceği iddiaları göz önüne alındığında en erken Galaxy S27 Ultra modelinde böyle bir radikal karar karşımıza çıkabilir. Elbette bu durumda S-Pen kaleminin akıbetinin ne olacağı merak konusu. iPad Pro örneğinde gördüğümüz gibi telefonun yan kısmına yapışan bir kalem söz konusu olabilir ancak sık kullanımda böyle bir tasarım sorun çıkarabilir. 

    Kısacası Samsung Galaxy akıllı telefon ailesinde S-Pen kaleminin geleceği artık karanlık görünüyor. Tablet tarafında daha iyi bir kullanım alanı olsa da akıllı telefonlarda yer ve maliyet sorununa yol açtığı da bir gerçek. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kung Fu ustasını sarsmayan süspansiyon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    85 Kişi Okuyor (3 Üye, 82 Misafir) 7 Masaüstü 78 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1715 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S27 Ultra ve
    4 etiket daha Samsung s pen Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,7b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı358b
    TikTok Sayfası2,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.4 tsi motor kronik sorunlar kombinasyon limiti aşıldı ne demek izmir dershane volte nedir hastanede kulak delinir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
    Lenovo IdeaPad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum