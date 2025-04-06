S-Pen, Samsung telefonlara bir geliyor bir gidiyor

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında 10 yıldan fazla bir süre ekran kalemi konusunda lider olan Galaxy Note serisi, 3 yıl önce hayata veda ederek yerini Galaxy S22 Ultra modeline bırakmıştı. Samsung artık S-Pen kaleminin pek de gerekli olduğunu düşünmüyor.

S-Pen için kritik dönemeç

Kaynaklar Galaxy S Ultra serisinde batarya kapasitesini arttırmak isteyen Samsung’un, S-Pen kalemini dışarıya almanın planlarını yaptığını belirtiyor. Henüz bu konuda kesin bir karar verilmedi ancak Samsung, S-Pen kalemini çıkararak telefonda ne kadar batarya kapasitesi kazanacağını görmek istiyor.

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Galaxy S26 Ultra modelinde S-Pen kaleminin devam edeceği iddiaları göz önüne alındığında en erken Galaxy S27 Ultra modelinde böyle bir radikal karar karşımıza çıkabilir. Elbette bu durumda S-Pen kaleminin akıbetinin ne olacağı merak konusu. iPad Pro örneğinde gördüğümüz gibi telefonun yan kısmına yapışan bir kalem söz konusu olabilir ancak sık kullanımda böyle bir tasarım sorun çıkarabilir.

Kısacası Samsung Galaxy akıllı telefon ailesinde S-Pen kaleminin geleceği artık karanlık görünüyor. Tablet tarafında daha iyi bir kullanım alanı olsa da akıllı telefonlarda yer ve maliyet sorununa yol açtığı da bir gerçek.



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