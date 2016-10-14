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Samsung, Galaxy Note 7′yi getirene hediye çeki verecek

Galaxy Note 7'de yaşanan kriz sonrasında kullanıcıların gönlünü almak için harekete geçen Samsung, cihazını getirenlere yaklaşık 310 TL’ye kadar hediye çeki vereceğini açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Tüm dünyada Galaxy Note 7 üretimini ve değişim programını durduran Güney Koreli şirket, kısa süre önce yayınlanan açıklama ile mevcut cihazlara herhangi bir yenileme ve onarım yapılmayacağını, doğrudan hurdaya gönderileceğini duyurmuştu.
Yaşanan fırtınalı kriz sürecinin ardından hem sarsılan imajını yenilemek hem de markaya sadık kalan kullanıcılarının gönlünü almak isteyen Samsung, Galaxy Note 7'sini getirenlere hediye çeki vereceğini açıkladı.

Galaxy Note 7 getirene 100 dolara kadar hediye çeki verilecek 

Resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre Galaxy Note 7'yi teslim edip Samsung markalı başka bir cihaz alanlara 100 dolara (308 TL) kadar, farklı marka bir ürün almak isteyenlere ise 25 dolar (77 TL) ek ödeme yapılacak. Yani bu demek oluyor ki Samsung’un başka bir telefonunu 308 TL’ye kadar daha ucuza alabilirsiniz.
Konuyla ilgili konuşan Amerika Samsung Yöneticisi Tim Baxter, yaşanan sorunu gidermek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Kullanıcı güvenliğinin öncelikleri olduğunu sözlerine ekleyen Baxter, eski ve yeni seri farketmeksizin tüm Galaxy Note 7'lerin kapatılarak yetkili birimlere getirilmesi konusunda tüketicileri tekrar uyardı. İlk olarak Amerika’da başlatılan hediye çeki uygulamasının yakın zamanda tüm dünyada hayata geçirilmesi bekleniyor.

https://news.samsung.com/us/2016/10/13/samsung-expands-recall-of-galaxy-note7-devices-to-include-original-and-replacement-devices-company-offers-refund-and-exchange-program/ Yorum Yaz
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CaSsErDoDo 3 yıl en beğenilen
Samsung imajı düzeltmek için yapmıyor. Telefon patlayıp da biri ölürse veya yaralanırsa dava açılmasın diye uğraşıyor. Bu yüzden de telefonu kendine çekmek için her şeyi yapıyor. Her yerde bağırıyorlar telefon patlıyor geri getirin diye. Resmi garantili alıp da hala götürmeyen adama daha ne diyeyim bilmiyorum.
Samsung imajı düzeltmek için yapmıyor. Telefon patlayıp da biri ölürse veya yaralanırsa dava açılmasın diye uğraşıyor. Bu yüzden de telefonu kendine çekmek için...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Giresunlufuk 3 yıl
Yılın telefonu Note 7. Yazık oldu.
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ApsinteX 3 yıl
Biz nasıl bir milletin yahu?.. Parasını zaten alıyorsunuz. Bu yetmezmiş gibi.. şunu da yapsaydı, bunu da verseydi diyorsunuz. Samsung'u falan savunmuyorum.. sadece bu kadar beleşçi ve mezarcı olan bir toplumu hayretle izliyorum.
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mavizaman 3 yıl
hala götürmeyenler karda o zaman mesut yaşadı:)
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kadirirdem 3 yıl
insanların gönlünü alması için iyi olur bu olay.
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1BilimAdamı 3 yıl
Patlayan telefon yapmadaki sebeplerini düzeltmeleri önemli bence böyle hediye verirler tamam doğru harekette aynı hataları seneyede yapıp s8ler falan patlarsa samsung ölür
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spenks 3 yıl
Samsung Electronics Türkiye Galaxy Note7 Değişim Programını 18 Ekim’den İtibaren Geçerli Olmak Üzere Güncellemiştir
samsung.com/...
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nty35 3 yıl
samsung türkiye note 7 getirene galaxy s7 edge artı olarak da 600 tl para iadesi yapacak diye duydum. ekstradan resmi kılıf falan satın aldıysa her bir aksesuar başına 50 tl daha verecekmiş.
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silversmith 3 yıl
En büyük hediye, bu riskten kurtulmak.
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QuexSeeL 3 yıl
Samsung bu rezilliğini temizlemek için elinden geleni yaptı, yapıyor. Olası bir note 7 patlaması, yanmasında ben artık öncelikle kullanıcıya suç bulurum.
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Amd64x2 3 yıl
İşletim sistemi Android olmayan bütün telefonları iyi bir Samsung la takas kampanyası olabilir.
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FlyingTurtle 3 yıl
Biran önce toplamazlarsa başlarına bela
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atesses 3 yıl
Çocuğa bez parası gibi o ne öyle bir hediye verse daha değerli olur.
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