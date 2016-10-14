Samsung, Galaxy Note 7′yi getirene hediye çeki verecek

Tüm dünyada Galaxy Note 7 üretimini ve değişim programını durduran Güney Koreli şirket, kısa süre önce yayınlanan açıklama ile mevcut cihazlara herhangi bir yenileme ve onarım yapılmayacağını, doğrudan hurdaya gönderileceğini duyurmuştu.

Yaşanan fırtınalı kriz sürecinin ardından hem sarsılan imajını yenilemek hem de markaya sadık kalan kullanıcılarının gönlünü almak isteyen Samsung, Galaxy Note 7'sini getirenlere hediye çeki vereceğini açıkladı.

Galaxy Note 7 getirene 100 dolara kadar hediye çeki verilecek

Resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre Galaxy Note 7'yi teslim edip Samsung markalı başka bir cihaz alanlara 100 dolara (308 TL) kadar, farklı marka bir ürün almak isteyenlere ise 25 dolar (77 TL) ek ödeme yapılacak. Yani bu demek oluyor ki Samsung’un başka bir telefonunu 308 TL’ye kadar daha ucuza alabilirsiniz.

Konuyla ilgili konuşan Amerika Samsung Yöneticisi Tim Baxter, yaşanan sorunu gidermek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Kullanıcı güvenliğinin öncelikleri olduğunu sözlerine ekleyen Baxter, eski ve yeni seri farketmeksizin tüm Galaxy Note 7'lerin kapatılarak yetkili birimlere getirilmesi konusunda tüketicileri tekrar uyardı. İlk olarak Amerika’da başlatılan hediye çeki uygulamasının yakın zamanda tüm dünyada hayata geçirilmesi bekleniyor.

https://news.samsung.com/us/2016/10/13/samsung-expands-recall-of-galaxy-note7-devices-to-include-original-and-replacement-devices-company-offers-refund-and-exchange-program/