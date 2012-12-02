Samsung Galaxy Note II için 6400 mAh kapasiteli yeni pil

Samsung'un kısa sürede milyonlarca adet satarak önemli bir başarıya imza atan 5.5-inç ekranlı akıllı telefonu Galaxy Note II için aksesuar sayısı hızla artıyor. Mobil cihazlar için üçüncü parti genişleme aksesuarları sunan Mugen Power firması, standart olarak 3100 mAh kapasiteli pil ile gelen ve bu açıdan piyasadaki pek çok rakibinden ayrılmayı da başaran Galaxy Note II'ye, 6400 mAh kapasiteli yeni bir geliştirdi. HLI-N7100XL kodunu taşıyan yeni pil, akıllı telefona adeta bir arka kapak gibi takılıyor ve doğası gereği cihazın tasarımını kalınlaştırıyor. Li-ION hücre kullanan pil, telefonun görünümüne etki etse de çalışma süresini bir hayli arttırıyor.

Mugen Power'ın yeni çözümünde ayrıca dahili bir ayakta bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir standa gerek kalmadan Galaxy Note II'yi yatay modda herhangi bir düz yüzeyde kullanabilecek, 6400mAh kapasiteli pilin sunduğu uzun kullanım ömrü ile uzun saatler boyunca herhangi bir şarj gereksinim olmadan cihazlarından faydalanabilecekler. Galaxy Note II'nin uluslararası versiyonuna ek olarak Amerika'daki operatörler için özelleştirilmiş versiyonlarıyla da uyumlu olan yeni pil, şu an için ön-siparişte olup sevkiyatına 28 Aralık'ta başlanacak. Merak edenler için 6400 mAh kapasiteli pilin 99 dolar olarak fiyatlandırıldığını da belirtelim.