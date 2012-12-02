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Samsung Galaxy Note II için 6400 mAh kapasiteli yeni pil

6 yıl
4,4b
1
49
Cep Tel Aksesuarları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un kısa sürede milyonlarca adet satarak önemli bir başarıya imza atan 5.5-inç ekranlı akıllı telefonu Galaxy Note II için aksesuar sayısı hızla artıyor. Mobil cihazlar için üçüncü parti genişleme aksesuarları sunan Mugen Power firması, standart olarak 3100 mAh kapasiteli pil ile gelen ve bu açıdan piyasadaki pek çok rakibinden ayrılmayı da başaran Galaxy Note II'ye, 6400 mAh kapasiteli yeni bir geliştirdi. HLI-N7100XL kodunu taşıyan yeni pil, akıllı telefona adeta bir arka kapak gibi takılıyor ve doğası gereği cihazın tasarımını  kalınlaştırıyor. Li-ION hücre kullanan pil, telefonun görünümüne etki etse de çalışma süresini bir hayli arttırıyor.
Mugen Power'ın yeni çözümünde ayrıca dahili bir ayakta bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir standa gerek kalmadan Galaxy Note II'yi yatay modda herhangi bir düz yüzeyde kullanabilecek, 6400mAh kapasiteli pilin sunduğu uzun kullanım ömrü ile uzun saatler boyunca herhangi bir şarj gereksinim olmadan cihazlarından faydalanabilecekler. Galaxy Note II'nin uluslararası versiyonuna ek olarak Amerika'daki operatörler için özelleştirilmiş versiyonlarıyla da uyumlu olan yeni pil, şu an için ön-siparişte olup sevkiyatına 28 Aralık'ta başlanacak. Merak edenler için 6400 mAh kapasiteli pilin 99 dolar olarak fiyatlandırıldığını da belirtelim.

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sherlock66 6 yıl en beğenilen
DantevsVergil
Yuhh, tabletlerde ki batarya kadar. Tabletlerde bile 7000mah civari var. Gelismeler güzel yalniz Note 3de olacak bataryayi da Note 2ye biraz büyümetmesini bekliyorum Samsungdan. Note 2de gözüm vardi ancak donanim bakimindan S4den pek farki yok o yüzden gelecek sene Note 3 almayi düsünüyorum.

adam gelcekten geldi :D
DantevsVergilYuhh, tabletlerde ki batarya kadar. Tabletlerde bile 7000mah civari var. Gelismeler güzel yalniz Note 3de olacak bataryayi da Note...
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2 Yanıt Yanıtla +65
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DH Misafiri 6 yıl
Millet gerçekten ölçüleri nereden biliyorsunuzda bu kadar yorum yazmışsınız. Daha piyasaya çıkmadan ürün hakkında bu kadar olumsuz yazı yazmak cidden başarılı buldum sizleri. Ayrıca Note 2 alan adam büyüklüğünü bilen adam telefon alacaksa gider kıytırıktan bir telefon yada iphone alır kendi duygularını tatmin eder. Ama küçük bir netbooka ihtiyacı olan adam note 2 alır hem telefon hemde pc zevkini aynı anda alır lütfen eleştirileriniz biraz daha mantıklı olsun
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Umutcan 6 yıl
Herşeyi geliştiriyorlar halen hem yüksek kapasiteli ama bir yandan da ince batarya teknolojisi geliştiremediler. Anca ekranlarda ppi, işlemcide çekirdek artırsınlar bakalım nereye kadar gidecek...
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cengizhan1903 6 yıl
6400mu o.O
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BekleGeliyorum 6 yıl
He oldu olcak telefonu yanimda Bim poseti ile tasirim
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receb_ali 6 yıl
cihazın pilini isteseler yaparlar 4000-5000 ama nedense yapılmıyor hem o karad boşluk var notumda pili daha uzun ve bir az enli yapsalar olurdu o zaman da gelecek nesil note kimse almazdı:))))))))))))
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ironman 6 yıl

Eskiden ERicsson da bir telefon vardı. TElsiz gibi çok kullandım.
Batarya ile kalınlaşan telefon un ne zararı varki
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T@zm@nic 6 yıl
Laptop'umda 5600 mAH batarya var. Bunlar 6400den bahsediyor. Telefonun kalınlığı 3 katına artmış zaten büyük birde kalınlık derdi alıcaz başımıza. Manyak mı bunlar ya, buda yetmezse 10000mAH 10cm kalınlığında pil çıkartırlar herhalde.
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ABUX 6 yıl
Aslında daha iyi kapak derdi yok direkt pil miss gibi

Harbidende netbook kadar olmuş alet
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Salona 6 yıl
Biraz büyükse demekki...
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DH Misafiri 6 yıl
Bildiğimiz 5510a dönmüş bu telefon :D
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Amedra 6 yıl
Takoz gibi olmuş, bu ne lan? Diye çıkışacağım ama uzun yolculuk yapacak bir kişi için bence gayet iyi düşünülmüş.
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1080p 6 yıl
Arkadaşlar XDA da piyasa da ki bazı 1500-1650-200-2700-3500 mah bataryaları test ettiler.
Momax da dahil, Andida,Mugen ve hemen hepsi üzerinde yazılandan en az %30 kapasite de idi.
Bu 5000mah olursa iyi.
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MxFxOx 6 yıl
kalın olması kötü olmuş bence değmez onun yerine harici çözüm daha mantıklı
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SystemApps 6 yıl
O kadar büyük cihazı telefon diye kullananlar olduktan sonra Aynı kullanıcı kitlesi bunuda alır kullanır sorun değil :9
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