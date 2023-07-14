Avrupa’dan tarihi karar: iPhone’lar çıkarılabilir batarya ile gelecek

Tam Boyutta Gör Avrupa Konseyi, bataryalar ve atık bataryalarla ilgili yeni yönetmeliği kabul ettiğini açıkladı. Yeni düzenleme, atık taşınabilir bataryalar, elektrikli araç bataryaları, endüstriyel bataryalar, elektrikli bisikletler, e-mopedler, e-scooterlar ve akıllı telefon bataryalarını da kapsayacak şekilde tüm bataryalar için geçerli olacak.

2027'de çıkarılabilir bataryalı telefonlar geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği (AB), blokta satılan tüm akıllı telefonların 2027 yılına kadar kullanıcı tarafından değiştirilebilen bataryalara sahip olmasını zorunlu kılacak yeni kuralları resmen onayladı. Şu anda çoğu akıllı telefon, tüketicilerin değiştirmesi zor veya imkansız olan bataryalara sahip. Dolayısıyla pil ömrü dolduğunda ya telefon atıl duruma geliyor ya da ücretli pil değişimi gerekiyor. Yeni AB kuralları, tüketicilerin sadece cihazlarının bataryalarını değiştirerek telefonlarının kullanım ömrünü artırmalarına yardımcı olacak.

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Yeni kurallar, nerede üretildiklerine bakılmaksızın AB'de satılan tüm akıllı telefonlar için geçerli olacak. Bu, Apple, Samsung ve diğer tüm üreticilerin yeni düzenlemelere uyması gerektiği anlamına geliryor. Ancak Apple'ın diğer şirketlerle birlikte bu düzenlemelerin uygulanmasına direnmesi bekleniyor. Zira değiştirilemez bataryaların hayatımıza girmesinin ana argümanı “maliyetler” olarak belirtilmişti.

Bataryalar için tarihi bir karar

Tam Boyutta Gör Yeni kuralların merkezinde döngüsel ekonominin teşvik edilmesi yer alıyor diyebiliriz. AB, kullanım ömrü sonu gerekliliklerini belirleyerek bataryaları yaşam döngüleri boyunca yönetmeyi amaçlıyor. Bu yönetimin içerisinde geri dönüşümün payı büyük.

Alınan kararda, üreticilerin atık pilleri toplaması için 2027 yılı sonuna kadar yüzde 63 ve 2030 yılı sonuna kadar yüzde 73 olmak üzere özel hedefler belirlenmiş durumda. Hafif ulaşım araçlarına yönelik atık piller için de özel bir toplama hedefi belirlenmiş: 2028 yılı sonuna kadar yüzde 51 ve 2031 yılı sonuna kadar yüzde 61.

Yönetmelik ayrıca atık pillerden lityum geri kazanımı için 2027'ye kadar yüzde 50 ve 2031'e kadar yüzde 80 olmak üzere iddialı hedeflere sahip. Ayrıca endüstriyel, SLI ve elektrikli araç bataryaları için minimum geri dönüştürülmüş içerik seviyelerini zorunlu kılarak geri dönüşüm ve kaynak geri kazanımına olan bağlılığın altı çiziliyor.

Tüketiciler için önemli kazanım

Tam Boyutta Gör Tüketiciler için önemli bir kazanım olan yönetmelik, 2027 yılına kadar cihazlara dahil edilen taşınabilir bataryaların çıkarılabilir ve son kullanıcı tarafından değiştirilebilir olmasını şart koşuyor. Bu hüküm, üreticilere ürünlerinin tasarımını bu gerekliliği karşılayacak şekilde uyarlamaları için yeterli zaman tanıyor.

Yönetmelik ayrıca, 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak olan elektronik bir "pil pasaportu" ve QR kodu da dahil olmak üzere etiketleme ve bilgilendirme şartları getiriyor. Bu önlemler, tüketicilerin kullandıkları piller hakkında açık ve erişilebilir bilgi edinmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Avrupa Konseyi’nin oylaması, yönetmeliğin kabul edilme sürecinin tamamlandığına işaret ediyor. Bunu takiben Konsey ve Avrupa Parlamentosu yönetmeliği imzalamaya devam edecek. Ardından yönetmelik AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanacak ve 20 günlük bir sürenin ardından uygulanabilir hale gelecek. Bataryalara olan talebin 2030 yılına kadar on kattan fazla artması bekleniyor, bu da bu düzenlemeleri daha sürdürülebilir bir gelecek için çok önemli bir adım haline getiriyor.

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