Avrupa’dan tarihi karar: iPhone’lar çıkarılabilir batarya ile gelecek

- 2027'de çıkarılabilir bataryalı telefonlar geri dönüyor
- Bataryalar için tarihi bir karar
- Tüketiciler için önemli kazanım
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2027'de çıkarılabilir bataryalı telefonlar geri dönüyor
Yeni kurallar, nerede üretildiklerine bakılmaksızın AB'de satılan tüm akıllı telefonlar için geçerli olacak. Bu, Apple, Samsung ve diğer tüm üreticilerin yeni düzenlemelere uyması gerektiği anlamına geliryor. Ancak Apple'ın diğer şirketlerle birlikte bu düzenlemelerin uygulanmasına direnmesi bekleniyor. Zira değiştirilemez bataryaların hayatımıza girmesinin ana argümanı “maliyetler” olarak belirtilmişti.
Bataryalar için tarihi bir karar
Alınan kararda, üreticilerin atık pilleri toplaması için 2027 yılı sonuna kadar yüzde 63 ve 2030 yılı sonuna kadar yüzde 73 olmak üzere özel hedefler belirlenmiş durumda. Hafif ulaşım araçlarına yönelik atık piller için de özel bir toplama hedefi belirlenmiş: 2028 yılı sonuna kadar yüzde 51 ve 2031 yılı sonuna kadar yüzde 61.
Yönetmelik ayrıca atık pillerden lityum geri kazanımı için 2027'ye kadar yüzde 50 ve 2031'e kadar yüzde 80 olmak üzere iddialı hedeflere sahip. Ayrıca endüstriyel, SLI ve elektrikli araç bataryaları için minimum geri dönüştürülmüş içerik seviyelerini zorunlu kılarak geri dönüşüm ve kaynak geri kazanımına olan bağlılığın altı çiziliyor.
Tüketiciler için önemli kazanım
Yönetmelik ayrıca, 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak olan elektronik bir "pil pasaportu" ve QR kodu da dahil olmak üzere etiketleme ve bilgilendirme şartları getiriyor. Bu önlemler, tüketicilerin kullandıkları piller hakkında açık ve erişilebilir bilgi edinmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Avrupa Konseyi’nin oylaması, yönetmeliğin kabul edilme sürecinin tamamlandığına işaret ediyor. Bunu takiben Konsey ve Avrupa Parlamentosu yönetmeliği imzalamaya devam edecek. Ardından yönetmelik AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanacak ve 20 günlük bir sürenin ardından uygulanabilir hale gelecek. Bataryalara olan talebin 2030 yılına kadar on kattan fazla artması bekleniyor, bu da bu düzenlemeleri daha sürdürülebilir bir gelecek için çok önemli bir adım haline getiriyor.Kaynakça https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/07/10/council-adopts-new-regulation-on-batteries-and-waste-batteries/ https://www.euractiv.com/section/road-transport/news/eu-countries-give-final-greenlight-to-new-battery-production-rules/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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