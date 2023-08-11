Galaxy S24 Ultra, daha hızlı şarj ve daha büyük batarya bekleyenleri üzecek

Samsung sızıntıları konusunda güvenilir bir sicili olan Ice Universe isimli X (Twitter) kullanıcısından bahsediyoruz. Kendisi kısa süre önce yayınladığı bir gönderide, Galaxy S24 Ultra'nın 5.500 mAh batarya ile geleceği yönündeki iddiaları yalanladı.
Başka bir kaynak daha onayladı
Görünüşe bakılırsa Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ile aynı kapasitede batarya içerecek. Bu durum pilde önemli bir iyileştirme bekleyen birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratacak olsa da, Samsung'un batarya boyutunu artırmadan pil ömrünü yükseltmesinin mümkün olabileceği belirtiliyor.
Ice Universe'ün gönderisine yanıt veren bir başka kaynak da Galaxy S24 Ultra'nın 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olacağını onayladı. Muhtemelen 65W şarj beklentileri de suya düşecek. Galaxy S24 Ultra'nın Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus ile birlikte 2024 yılının başlarında duyurulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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