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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 Ultra, daha hızlı şarj ve daha büyük batarya bekleyenleri üzecek

    Samsung'un yeni amiral gemisiyle ilgili önemli detaylar netleşmeye devam ediyor. Şirkete yakın güvenilir bir kaynak cihazda 65W hızlı şarj ve 5.500 mAh pil bekleyenleri üzecek bir açıklama yaptı.
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    Galaxy S24 Ultra daha hızlı şarj ve büyük pil bekleyenleri üzecek Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bir sonraki üst düzey telefonu Galaxy S24 Ultra olacak. Geçtiğimiz günlerde amiral gemisi cihazın daha hızlı şarj olan daha büyük bir bataryaya sahip olacağına dair haberler çıkmıştı. Ancak şirkete yakın bir kaynak bu söylentilere katılmıyor.

    Samsung sızıntıları konusunda güvenilir bir sicili olan Ice Universe isimli X (Twitter) kullanıcısından bahsediyoruz. Kendisi kısa süre önce yayınladığı bir gönderide, Galaxy S24 Ultra'nın 5.500 mAh batarya ile geleceği yönündeki iddiaları yalanladı.

    Başka bir kaynak daha onayladı

    Görünüşe bakılırsa Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ile aynı kapasitede batarya içerecek. Bu durum pilde önemli bir iyileştirme bekleyen birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratacak olsa da, Samsung'un batarya boyutunu artırmadan pil ömrünü yükseltmesinin mümkün olabileceği belirtiliyor.

    Ice Universe'ün gönderisine yanıt veren bir başka kaynak da Galaxy S24 Ultra'nın 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olacağını onayladı. Muhtemelen 65W şarj beklentileri de suya düşecek. Galaxy S24 Ultra'nın Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus ile birlikte 2024 yılının başlarında duyurulması bekleniyor.

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