Samsung Galaxy S24'ün pil tedarikçi sayısı dörde çıktı: Bataryaları kimler üretecek?

Safety Korea kayıtlarında ortaya çıkan yeni bir sertifikaya göre Samsung bunların arasına bir yenisini ekledi. Galaxy S24 Ultra modeli için pil tedarik eden Navitasys India şirketinden bahsediyoruz. Her ne kadar diğer iki Galaxy S24 modeli hakkında herhangi bir detaya rastlanmasa da, onların bu pil tedarikçisiyle ilişkilendirilmediğini kesin bir şekilde söylemek mümkün değil.
Galaxy'ler için daha sürdürülebilir bir modele geçildi
Samsung, Galaxy telefonları için daha sürdürülebilir bir model benimsedi. Batarya değişimini eskisinden daha kolay hale getirmek için iç tasarımlar değiştirildi. Güney Koreli firma müşterilerin akıllı telefon bileşenlerini kendilerinin değiştirmesi için araç setleri ve talimatlar sunuyor. Buradaki amaç mobil ürünlerin ömrünü uzatmak ve dolayısıyla sürdürülebilirliklerini sağlamak.
Samsung'un Galaxy S24 serisini 2024'ün başlarında duyurması bekleniyor. Muhtemelen seri her zamanki gibi üç modelden oluşacak: temel model, Plus varyantı ve üst sınıf Ultra versiyonu. Kısa bir süre önce akıllı telefonların renk seçeneklerine dair önemli bilgiler de internete düşmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.