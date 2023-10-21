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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24'ün pil tedarikçi sayısı dörde çıktı: Bataryaları kimler üretecek?

    Samsung merakla beklenen Galaxy S24 serisi telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güney Koreli şirketin yeni amiral gemileri için pil tedarik eden firma sayısını dörde çıkardığı bildirildi.
    Samsung Galaxy S24'ün pil tedarikçi sayısı dörde çıktı
    Samsung, 2024 yılının başlarında piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy S24 serisi için dördüncü pil tedarikçisiyle anlaşmış gibi görünüyor. Güney Koreli üretinin şimdiye kadarki batarya tedarikçileri arasında Samsung SDI Vietnam, Çin'den Ningde Amperex Technology Limited ve ELENTEC India yer alıyordu.

    Safety Korea kayıtlarında ortaya çıkan yeni bir sertifikaya göre Samsung bunların arasına bir yenisini ekledi. Galaxy S24 Ultra modeli için pil tedarik eden Navitasys India şirketinden bahsediyoruz. Her ne kadar diğer iki Galaxy S24 modeli hakkında herhangi bir detaya rastlanmasa da, onların bu pil tedarikçisiyle ilişkilendirilmediğini kesin bir şekilde söylemek mümkün değil.

    Samsung Galaxy S24'ün pil tedarikçi sayısı dörde çıktı Tam Boyutta Gör

    Galaxy'ler için daha sürdürülebilir bir modele geçildi

    Samsung, Galaxy telefonları için daha sürdürülebilir bir model benimsedi. Batarya değişimini eskisinden daha kolay hale getirmek için iç tasarımlar değiştirildi. Güney Koreli firma müşterilerin akıllı telefon bileşenlerini kendilerinin değiştirmesi için araç setleri ve talimatlar sunuyor. Buradaki amaç mobil ürünlerin ömrünü uzatmak ve dolayısıyla sürdürülebilirliklerini sağlamak.

    Samsung'un Galaxy S24 serisini 2024'ün başlarında duyurması bekleniyor. Muhtemelen seri her zamanki gibi üç modelden oluşacak: temel model, Plus varyantı ve üst sınıf Ultra versiyonu. Kısa bir süre önce akıllı telefonların renk seçeneklerine dair önemli bilgiler de internete düşmüştü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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