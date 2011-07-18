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Samsung, Galaxy Player 70 Chelsea Limited Edition'ı duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,3b
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Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde taşınabilir medya oynatıcısı Galaxy Player'ı tamamen siyah renklere bürüyen Samsung, Chelsea Futbol takımı fanatiklerine özel Galaxy Player 70 Chelsea Limited Edition'ın duyurusunu gerçekleştirdi.
Yalnızca 100 adet üretileceği belirtilen Chelsea Limited Edition, standart Galaxy Player 70 ile tamamen aynı teknik özellikleri paylaşıyor. Ancak Chelsea Limited Edition'ın arka kısmında Chelsea logosu yer alıyor ve medya oynatıcıyla beraber orjinal Chelsea tişörtü hediye ediliyor.
Galaxy Player 70 Chelsea Limited Edition'ın teknik özellikleri arasında 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, 5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, Android işletim sistemi, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, görüntülü konuşma için kamera, Wi-Fi, Bluetooth, 2500 mAh batarya bulunuyor.
Chelsea Limited Edition 399.000 Won yani 377$'dan alıcılarını bekliyor.

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octaduce888 7 yıl
Hadiiin bahalım .
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furky86 7 yıl octaduce888
octaduce888

Hadiiin bahalım .
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Bütün konuları hortlatmak nasıl bir duygu?
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neXXen 8 yıl
En azından hakkıyla 10.sırada bitirmiş ligi, şu anda ligimizin şike soruşturmalarıyla ne kadar komik duruma düştüğünü görüyoruz. ;)
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Siyah Nur 8 yıl

Çerezimi aldım, keyifle izliyorum. Hadiiin bahalım
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Volkanbaba 8 yıl
Galaxy player iyiymiş chealsea editionu salla
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umutarslan.com 8 yıl
kımyasal

birde galatasaray için çıkarsalar.


ligi 10. sırada tamamlayanlara üretilecekse işimiz var :D
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kımyasal 8 yıl
birde galatasaray için çıkarsalar.
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