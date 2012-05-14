Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Galaxy S 3'ün resmi aksesuarlarını gösterdi

7 yıl
14b
1
54
Cep Tel Aksesuarları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Dünyanın en önemeli akıllı telefon üreticilerinden Samsung, geçtiğimiz haftalarda resmen tanıttığı amiral gemisi Galaxy S3 için hazırladığı resmi aksesuarları göstermeye başladı.
Bu aksesuarlardan ilki olan kılıf, Galaxy S3'ün hem arka yüzeyini hemde kapaklı tasarımı sayesinde ekranı koruyor. Bir diğer aksesuar olan C-Pen isimli stylus kalem de telefonun büyük ekranını çizim ve not alma gibi işlemlerde daha efektif kullanma imkanı sunacak. Tasarım olarak Galaxy Note modelinde gördüğümüz kalemden daha iri görünen C-Pen'in orjinal kılıfta taşınması olası görünüyor.
Batarya ve stand işlevini göre dock station birimi, ikinci bataryanın telefonun dısında sarj edilmesini sağlıyor fakat stand kısmına yerleştirilen telefonun içindeki bataryanın sarj edilemeyecek olması aksesuarın başarısız kaldığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor.
Samsung'un tanıttığı son aksesuar olan Wi-Fi Display Hub ise telefondaki bütün içeriklerin HDMI destekli cihazlarda kolaylıkla görüntülenmesini sağlıyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OnlyChaos 7 yıl en beğenilen
Darkevil_26
iphone 5 arifesinde son derece saçmalık bu ürünü almak(s3)

iPhone alacak olan kim ki?
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dejavu 7 yıl
Bu kalemler kapasitif ekranlarda işe yarıyorsa mouse pad'de de işe yarar herhalde. Güzel çizim yapılabilir
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mars Portakalı 7 yıl
12 Angry Men
Beyenmiyorsan kalemi kullanmazsın off ne sorunlu adamlar var illa birşey yazıcakya

''Beyenmiyorsan?''
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Not Today! 6 yıl
Kalem çok kalın olmuş, daha ince ve estetik yapılabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
utku-tr 6 yıl
artık insanlar telefondan çok aksesuara para veriyor. kutudan batarya da çıkmayacak yakında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Bu aksesuarların hemen hepsi aşağıdaki sitede bulunmaktadır.
pdateknoloji.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Nokia mukammel samsung bu telefonu hic satamaz , nokia 3310 bile hala satiliyor 3310a iOS koysa tum dunya daha cok alir nasil olsa iOS LGnin isletim sistemi , zaten Apple android kullanarak buyuk hata yapti.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 7 yıl
misafirler döktürüyo gene allah yolunuzu açık etsin :D


ürünler kutuda gelmiyor bu arada para verip alacaksınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alexander Alekhine 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nokia mukammel samsung bu telefonu hic satamaz , nokia 3310 bile hala satiliyor 3310a iOS koysa tum dunya daha cok alir nasil olsa iOS LGnin isletim sistemi , zaten Apple android kullanarak buyuk hata yapti.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
berbat bi telefon android kullanıcağıma symbian kullanırım o bile daha stabil çalışıyo
iphone için canımı veririm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nef'i 7 yıl
Fonksiyonel aksesuarlar gibi ama kalem biraz daha küçük olabilirdi gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
FaruK_26
Kalem olmamış.İncelemelerde kalem çok başarısız.El ile daha iyi yazılıyor.Note deki kalem daha estetik.

Kalem zaten çizim için konulmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
el_charro 7 yıl
En cok da kalemi merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayk24 7 yıl
kablosus sarz aparatini millete kol gibi fiyatla dösüyecekler ... 1 kac seneye kadar standart hale geldimi kutunun icinde elecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 7 yıl
Aksesuarlarında araç kiti ve "ovi maps" gibi navigasyonu olsaydı süper olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 7 yıl
FaruK_26
.Ben başkaları adına konuşmam kendi fikrim.Almanyada telefonu ve aksesuarlarını incelenmiş. NOT:Galaxy SIII pil performansında eksi ye boğmuşlar.FANATİK yorumlarından ötürü
bir tane - var onuda sena tmışsın komik şey diğer tum forumdakı konuları goster - şleri?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13994 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, samsung ve
2 etiket daha uygulama haber android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl ASRock: Asus ile kardeş değil rakibiz! 7 yıl Uygulama Haber 14 Mayıs: "Yeni çıkan uygulamalar, oyunlar gelişmeler hepsi burada"" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim