Samsung, Galaxy S 3'ün resmi aksesuarlarını gösterdi





Dünyanın en önemeli akıllı telefon üreticilerinden Samsung, geçtiğimiz haftalarda resmen tanıttığı amiral gemisi Galaxy S3 için hazırladığı resmi aksesuarları göstermeye başladı.

Bu aksesuarlardan ilki olan kılıf, Galaxy S3'ün hem arka yüzeyini hemde kapaklı tasarımı sayesinde ekranı koruyor. Bir diğer aksesuar olan C-Pen isimli stylus kalem de telefonun büyük ekranını çizim ve not alma gibi işlemlerde daha efektif kullanma imkanı sunacak. Tasarım olarak Galaxy Note modelinde gördüğümüz kalemden daha iri görünen C-Pen'in orjinal kılıfta taşınması olası görünüyor.



Batarya ve stand işlevini göre dock station birimi, ikinci bataryanın telefonun dısında sarj edilmesini sağlıyor fakat stand kısmına yerleştirilen telefonun içindeki bataryanın sarj edilemeyecek olması aksesuarın başarısız kaldığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Samsung'un tanıttığı son aksesuar olan Wi-Fi Display Hub ise telefondaki bütün içeriklerin HDMI destekli cihazlarda kolaylıkla görüntülenmesini sağlıyor.

