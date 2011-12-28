Samsung Galaxy S III, MWC 12'de tanıtılacak

Galaxy S ve Galaxy S II ile 30 milyondan fazla satarak üst seviye akıllı telefon pazarında önemli bir başarıya imza atan Samsung, yeni duyuracağı modellerle bu başarısını 2012'ye yaymayı planlıyor. Kapalı kapılar ardında Galaxy S III için hazırlık çalışmalarını sürdüren Samsung, 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 12 (MWC)'de teknoloji dünyasının merakla beklediği Galaxy S III'ü tanıtmaya hazırlanıyor.

Üst seviye Android telefonlar arasında en çok satan model olarak gösterilen Galaxy S II'nin yerini alacak yeni telefon, Samsung tarafından geliştirilen Cortex-A9 tabanlı Exynos 4412 işlemcisinden güç alacak. Yeni işlemcinin en büyük farkı dört çekirdekli olması ve 32nm fabrikasyon süreciyle üretilmesi. Galaxy S II yüksek performanslı bir model olmasına karşın, iPhone 4S'de kullanılan A5 işlemcisinin sahip olduğu PowerVR SGX543MP grafik birimi çift çekirdekli tasarımı sayesinde şu an kendi alanında en yüksek performansa sahip GPU olarak gösterilebilir. Diğer taraftan Sony'nin dört çekirdekli GPU kullanan PS Vita da satışa çıkmış olsa bile kategoriler farklı olduğu için iPhone 4S'ninkendi segmentlerine liderlik ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Gelen bilgiler, Galaxy S III ile birlikte Samsung'un çıtayı daha da yukarı taşıyacağına işaret ediyor. Google ile arka arkaya iki defa işbirliği yapma başarısını göstererek, Android dünyasına referans yazılım platformu olarak kullanılan ilk telefon üreten Samsung, Galaxy S III modelinde, yüksek performans uygulama işlemcisine ek olarak uzmanlık alanı olan panel teknolojilerini de yansıtacak gibi görünüyor. Galaxy Nexus modelinde yüksek çözünürlüklü 4.65-inç ekran kullanana Güney Kore merkezli firma, Galaxy S III'te de benzer bir adım atabilir.

Ekran boyutu hakkında henüz net bir bilginin olmadığı Galaxy S III için kesin olarak kabul edilen ise en azından 720p çözünürlüğünde Super AMOLED Plus ekran kullanacağı yönünde. Kimi kaynaklara göre 3D görüntüleme ve 3D foto/video kayı yapabileceği de konuşulan Galaxy S III'ün, bu özelliklere sahip olmayabileceği ancak Samsung'un bu alandaki pazar beklentileri için Galaxy S 3D adında bir başka model daha sunabileceği yönünde. Ancak iddia aşamasında olan bu detaylar hakkında henüz Samsung tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Galaxy S III'ün kamera açısından da radikal bir güncelleme geçirmesi ve şu anki modelde yer alan 8MP'lik çözümden farklı olarak çok daha yüksek görüntü kalitesine olanak tanıyan 12 Megapiksel çözünürlüğünde yeni bir sensör ile geleceği ifade ediliyor. Full HD video kaydı yapabilecek Galaxy S III'ün 720p çözünürlüğünde 60 kare/saniye hızında video kaydı yapabileceği yönünde bazı iddialar da yok değil. Kasa kalınlığı açısından kendi sınıfının en iddialı modellerinden biri olacağı ve Galaxy S II'den daha ince bir profil sunacağı konuşulan telefonun yazılım tarafında ise Android 4.0 üzerine TouchWIZ 5.0 ile gelmesi bekleniyor.

Yeni telefonunda Samsung'un önem verdiği bir başka detay ise grafik performansı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Imagination firmasının PowerVR GPU tasarımlarını lisanslayan Samsung'un, Galaxy S III'te kullanılması beklenen Exynos 4412 işlemcisinden hangi grafik birimine yer vereceği bilinmese de bazı kaynaklar, ARM tarafında yongada sistem platformları için geliştirilen en hızlı GPU olarak gösterilen Mali 604 GPU'sunun olabileceği üzerinde duruyorlar. İleri üretim teknolojisi, artan çekirdek sayısı ve yepyeni GPU ile birlikte Galaxy S III'ün, Galaxy S II ile kıyaslandığında daha yüksek enerji verimliliği ve performans sunması bekleniyor. Kore merkezli etnews sitesinin haberine göre Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak Galaxy S III'ün piyasaya çıkış tarihi ve fiyat bilgileri ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.etnews.com/201112220211