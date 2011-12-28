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Samsung Galaxy S III, MWC 12'de tanıtılacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
19,8b
1
105
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy S ve Galaxy S II ile 30 milyondan fazla satarak üst seviye akıllı telefon pazarında önemli bir başarıya imza atan Samsung, yeni duyuracağı modellerle bu başarısını 2012'ye yaymayı planlıyor. Kapalı kapılar ardında Galaxy S III için hazırlık çalışmalarını sürdüren Samsung, 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 12 (MWC)'de teknoloji dünyasının merakla beklediği Galaxy S III'ü tanıtmaya hazırlanıyor. 
Üst seviye Android telefonlar arasında en çok satan model olarak gösterilen Galaxy S II'nin yerini alacak yeni telefon, Samsung tarafından geliştirilen Cortex-A9 tabanlı Exynos 4412 işlemcisinden güç alacak. Yeni işlemcinin en büyük farkı dört çekirdekli olması ve 32nm fabrikasyon süreciyle üretilmesi. Galaxy S II yüksek performanslı bir model olmasına karşın, iPhone 4S'de kullanılan A5 işlemcisinin sahip olduğu PowerVR SGX543MP grafik birimi çift çekirdekli tasarımı sayesinde şu an kendi alanında en yüksek performansa sahip GPU olarak gösterilebilir. Diğer taraftan Sony'nin dört çekirdekli GPU kullanan PS Vita da satışa çıkmış olsa bile kategoriler farklı olduğu için iPhone 4S'ninkendi segmentlerine liderlik ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 
Gelen bilgiler, Galaxy S III ile birlikte Samsung'un çıtayı daha da yukarı taşıyacağına işaret ediyor. Google ile arka arkaya iki defa işbirliği yapma başarısını göstererek, Android dünyasına referans yazılım platformu olarak kullanılan ilk telefon üreten Samsung, Galaxy S III modelinde, yüksek performans uygulama işlemcisine ek olarak uzmanlık alanı olan panel teknolojilerini de yansıtacak gibi görünüyor. Galaxy Nexus modelinde yüksek çözünürlüklü 4.65-inç ekran kullanana Güney Kore merkezli firma, Galaxy S III'te de benzer bir adım atabilir.
Ekran boyutu hakkında henüz net bir bilginin olmadığı Galaxy S III için kesin olarak kabul edilen ise en azından 720p çözünürlüğünde Super AMOLED Plus ekran kullanacağı yönünde. Kimi kaynaklara göre 3D görüntüleme ve 3D foto/video kayı yapabileceği de konuşulan Galaxy S III'ün, bu özelliklere sahip olmayabileceği ancak Samsung'un bu alandaki pazar beklentileri için Galaxy S 3D adında bir başka model daha sunabileceği yönünde. Ancak iddia aşamasında olan bu detaylar hakkında henüz Samsung tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.
Galaxy S III'ün kamera açısından da radikal bir güncelleme geçirmesi ve şu anki modelde yer alan 8MP'lik çözümden farklı olarak çok daha yüksek görüntü kalitesine olanak tanıyan 12 Megapiksel çözünürlüğünde yeni bir sensör ile geleceği ifade ediliyor. Full HD video kaydı yapabilecek Galaxy S III'ün 720p çözünürlüğünde 60 kare/saniye hızında video kaydı yapabileceği yönünde bazı iddialar da yok değil. Kasa kalınlığı açısından kendi sınıfının en iddialı modellerinden biri olacağı ve Galaxy S II'den daha ince bir profil sunacağı konuşulan telefonun yazılım tarafında ise Android 4.0 üzerine TouchWIZ 5.0 ile gelmesi bekleniyor.
Yeni telefonunda Samsung'un önem verdiği bir başka detay ise grafik performansı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Imagination firmasının PowerVR GPU tasarımlarını lisanslayan Samsung'un, Galaxy S III'te kullanılması beklenen Exynos 4412 işlemcisinden hangi grafik birimine yer vereceği bilinmese de bazı kaynaklar, ARM tarafında yongada sistem platformları için geliştirilen en hızlı GPU olarak gösterilen Mali 604 GPU'sunun olabileceği üzerinde duruyorlar. İleri üretim teknolojisi, artan çekirdek sayısı ve yepyeni GPU ile birlikte Galaxy S III'ün, Galaxy S II ile kıyaslandığında daha yüksek enerji verimliliği ve performans sunması bekleniyor. Kore merkezli etnews sitesinin haberine göre Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak Galaxy S III'ün piyasaya çıkış tarihi ve fiyat bilgileri ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.etnews.com/201112220211 Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen Rindaman
Rindaman

Herşey iyi güzel de bateri sorunu ne olacak. Bunun yanına bir de 2. batarya lazım. Şarj ede ede folofoş olur her 3 ayda bir yeni batarya alırız artık.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


???
RindamanHerşey iyi güzel debaterisorunu ne olacak. Bunun yanına bir de 2. batarya lazım. Şarj ede ede folofoş olur her 3 ayda...
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4 Yanıt Yanıtla +68
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engurlu 7 yıl L.o.T.u.S
Teacher
HAAAYIIIIIRRR süper amoled olmaz o iğrenç ekran olmaz.


Başka bir ekran kullan samsung alınır olsun bu cihaz


Hadi gözün aydın..Siyah beyaz tüplü ekran koyacakmış..yanında da regülatör hediye edecekmiş..
TeacherHAAAYIIIIIRRR süper amoled olmaz o iğrenç ekran olmaz.Başka bir ekran kullan samsung alınır olsun bu cihaz
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gfbekir 7 yıl
Galaxy S III

GT-I9100
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2 Avatar Avatar
TechNerd 7 yıl
Donanimhaberin yorumuna göre tanitilmayacak.
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XYAĞMUR 7 yıl
"Samsung’dan Galaxy S3 Hakkında Kesin Açıklama"
scroll.com.tr/...
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engurlu 7 yıl
Ünlü teknoloji editörü Eldar MURTAZİN, twitter hesabindan yeni telefonunu cok sevdigini belirtmis..Twitter dan gelen mesajlara gore bahsettigi cihaz GALAXY S3 un prototipiymis..
Guc tuketimi konusunda samsung'un onemli bir mesafe katettigini ve cihazin cok hizli oldugundan bahsetmis..

1.5-1.6 ghz quad core exynos 4412

Super amoledden cok daha yuksek goruntu kalitesi sunan HD OLED ekran..

12 mpx kamera

ARM Mali t604 gpu
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Ne olmus yani apple da İ PHONE 4SSSSSS i cikarir : )
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DH Misafiri 7 yıl
Şarj olayı çözülmeden dokunmdaik telefon benim için bitmiştir.kullanmadığım tel dokunmatik tel kalmadı hepsi aynı en fazla 24 saat.2 gün kullanıyom diyene inanmam..önce pili hal etsinler...
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scutaro 7 yıl
Samsung Iphone'u yine tokatlamayi kafasina koymus anlasilan.

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ATOM ANT 7 yıl
pil nolacak yarım gün mu gidecek bu sefer
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Çağrı Fuat 7 yıl
S2 almayı düşünüyodum ama s3 ün martta çıkabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak biraz daha beklerim artık.
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loomy 7 yıl
Arkadaslar bu fuarda S3 ün tanitilmayacagina dair söylentiler cikmaya basladi.
Varmi yeni bi bilginiz felan?
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yav he he aynen 7 yıl
paint terk
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Cool Boy 7 yıl
S2 bile 1080p ile çekim yaparken S3'n 720p olması saçma değil mi.. Şahsen ben bu cihazı 4 gözle bekleyenlerdenim ama böyle haberleri duyunca soğutuyor insanı :S
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ezimuse 7 yıl
Nedir bu arkadaş boş ram sıkıntısı xp mi kullanıyorsunuz. ?
Multitasking denilen şey ram e ihtiyaç duyar ve telefon uygulamalar daha hızlı çalışır. Her seferinde romdan çekmez verileri.
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akcanon 7 yıl
Bu cihaz S2'nin en az 2 katı daha fazla satılacak.Buna eminim
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sertacarslan 7 yıl
Eksiksiz cihaz olmaz.
Bunun hiç bir eksiği olmasa bile Touchwiz var, yetmez mi?
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Gannicus 7 yıl
seneye sgs4 sgs5 4*5 ay arayla çıkmaz umarım
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Andulin266 7 yıl
Benim kullanılan ram 500 ün üzerine çıkmadı. Arkada açık oyun kalmadıkça. Onu da geçtim ram kullanımının sana bir sıkıntısı oldu mu?

Bazen objektif olacagım diye malesef saçmalıyorsunuz.
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