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    iPhone 16 Pro, yeni renk seçeneğiyle görüntülendi

    Apple Eylül etkinliğine az bir süre kaldı. Beklenen lansman öncesinde iPhone 16'nın kamera tasarımını gösteren fotoğrafların ardından iPhone 16 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı.
    iphone 16 pro max altın (gold) titanyum renk Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 10 Eylül’de iPhone 16 serisini (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max) tanıtması bekleniyor. Lansman yaklaşıkta yeni iPhone’ların tasarım ve özelliklerine ilişkin paylaşımlar da arttı. Geçtiğimiz günlerde, iPhone 16’nın yeni dikey kamerasını gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Şimdi de iPhone 16 Pro/16 Pro Max’in renk seçeneklerini gördüğümüz maket model görüntüleri paylaşıldı.

    iPhone 16 Pro Max rengi: Altın Titanyum

    Apple’ın iPhone 16 Pro ile birlikte yeni altın titanyum rengi sunacağı söyleniyor. Gold Titanyum, Rose Gold tonundan farklı görünen bronz benzeri bir renk olacak. Mavi titanyumun yerini alacak olan bu renk dışında klasik siyah (daha koyu), gümüş ve gri renk seçeneği olacak. Apple, iPhone 15 serisinde altın renk seçeneği sunmadı ve doğal titanyum, çoğu kullanıcının favorisi oldu.

    Apple’ın iPhone 16 Pro modellerinde paslanmaz çeliğe benzer ancak çizilmelere karşı daha dayanıklı olacak parlak kaplama kullanacağı söyleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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