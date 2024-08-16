iPhone 16 Pro, yeni renk seçeneğiyle görüntülendi

iPhone 16 Pro Max rengi: Altın Titanyum
Apple’ın iPhone 16 Pro ile birlikte yeni altın titanyum rengi sunacağı söyleniyor. Gold Titanyum, Rose Gold tonundan farklı görünen bronz benzeri bir renk olacak. Mavi titanyumun yerini alacak olan bu renk dışında klasik siyah (daha koyu), gümüş ve gri renk seçeneği olacak. Apple, iPhone 15 serisinde altın renk seçeneği sunmadı ve doğal titanyum, çoğu kullanıcının favorisi oldu.
Apple’ın iPhone 16 Pro modellerinde paslanmaz çeliğe benzer ancak çizilmelere karşı daha dayanıklı olacak parlak kaplama kullanacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.