Tam Boyutta Gör Apple’ın 10 Eylül’de iPhone 16 serisini (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max) tanıtması bekleniyor. Lansman yaklaşıkta yeni iPhone’ların tasarım ve özelliklerine ilişkin paylaşımlar da arttı. Geçtiğimiz günlerde, iPhone 16’nın yeni dikey kamerasını gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Şimdi de iPhone 16 Pro/16 Pro Max’in renk seçeneklerini gördüğümüz maket model görüntüleri paylaşıldı.

iPhone 16 serisi neler sunacak? İşte beklenen yenilikler 2 hf. önce eklendi

iPhone 16 Pro Max rengi: Altın Titanyum

Apple’ın iPhone 16 Pro ile birlikte yeni altın titanyum rengi sunacağı söyleniyor. Gold Titanyum, Rose Gold tonundan farklı görünen bronz benzeri bir renk olacak. Mavi titanyumun yerini alacak olan bu renk dışında klasik siyah (daha koyu), gümüş ve gri renk seçeneği olacak. Apple, iPhone 15 serisinde altın renk seçeneği sunmadı ve doğal titanyum, çoğu kullanıcının favorisi oldu.

Apple’ın iPhone 16 Pro modellerinde paslanmaz çeliğe benzer ancak çizilmelere karşı daha dayanıklı olacak parlak kaplama kullanacağı söyleniyor.

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iPhone 16 Pro, yeni renk seçeneğiyle görüntülendi