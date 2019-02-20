Samsung Galaxy S10 Unpacked Türkçe simultane çeviri yayını

Galaxy S10 özellikleri Ön inceleme hangi yayın platformuna ait belli değil ancak serinin belli başlı özellikleri tanıtılmış. Özellikle parmak izi okuyucunun oldukça hızlı olduğu göze çarpıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi alt kısımda yerini almış. Yine kablosuz olarak diğer uyumlu cihazları şarj edebileceğiniz de böylece netleşmiş oldu.



Galaxy S10 modelinde 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, delikli çentik tasarımı, Gorilla Glass 6, HDR10+, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, 4K destekli 10MP çözünürlüğünde ön kamera, 3 arka kamera, 6GB/8GB RAM, 3400mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler yer alıyor.



Galaxy S10+ özellikleri Galaxy S10+ modelinde 6.4 inçlik Dynamic AMOLED ekran, çift delikli çentik tasarımı, Gorilla Glass 6, HDR10+, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, 4K destekli çift ön kamera, 3 arka kamera, 4100mAh kapasiteli batarya, 27W hızlı şarj, kablosuz ters şarj, 12GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar depolama kapasitesi şeklinde özellikler mevcut.