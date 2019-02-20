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Samsung Galaxy S10 Unpacked Türkçe simultane çeviri yayını

Samsung Galaxy S10 ailesi Unpacked etkinliğiyle beraber San Fransisco'da tanıtılıyor olacak, biz hem etkinlik yerinde bulunacağız hem de Türkçe simultane çeviri eşliğinde etkinliği size aktaracağız.
2 ay
22,3b
1
30
Cep Telefonları
Burak Şolt
Video Editörü
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Samsung Galaxy S10 ailesi hakkında aslında bir sürü şey öğrendik, tasarımı, özellikleri, test skorları ve hatta çalışır halinin videolarını bile gördük. Lakin daha bilmediğimiz bazı detaylar var ve bu detayları 20 Şubat saat 22:00'da başlayacak Unpacked etkinliğinde görüyor olacağız. Saat 21.00'da başlayan yayın programımızda önce S10 ailesi hakkındaki beklentilerimiz konusunda muhabbet edeceğiz, 22.00'da da Unpacked etkinliğini dünya ile aynı anda Türkçe simultane çeviri eşliğinde sizlere aktarıyor olacağız. Peki şu ana kadar S10 ailesi hakkında neler öğrendik, şimdi bunlardan bahsedelim.

Galaxy S10 özellikleri

Ön inceleme hangi yayın platformuna ait belli değil ancak serinin belli başlı özellikleri tanıtılmış. Özellikle parmak izi okuyucunun oldukça hızlı olduğu göze çarpıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi alt kısımda yerini almış. Yine kablosuz olarak diğer uyumlu cihazları şarj edebileceğiniz de böylece netleşmiş oldu.

Galaxy S10 modelinde 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, delikli çentik tasarımı, Gorilla Glass 6, HDR10+, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, 4K destekli 10MP çözünürlüğünde ön kamera, 3 arka kamera, 6GB/8GB RAM, 3400mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler yer alıyor.

Galaxy S10+ özellikleri

Galaxy S10+ modelinde 6.4 inçlik Dynamic AMOLED ekran, çift delikli çentik tasarımı, Gorilla Glass 6, HDR10+, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, 4K destekli çift ön kamera, 3 arka kamera, 4100mAh kapasiteli batarya, 27W hızlı şarj, kablosuz ters şarj, 12GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar depolama kapasitesi şeklinde özellikler mevcut.

Galaxy S10e özellikleri

Galaxy S10e modelinde ise 5.8 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, delikli tasarım, Gorilla Glass 5 koruma, 6GB/8GB RAM, çift arka kamera, tek ön kamera, 3100mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

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scorpion20 2 ay
severek izliyoruz
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Matherson 2 ay
Bugün beni aradılar 5g desteği yok arkadaşlar haberiniz olsun
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rockndarkk 2 ay
Tercüme için teşekkür ediyorum incelemelerin ilede sayın çevikten daha iyi bir editör olduğunu kanıtlıyorsun.
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DH Misafiri 2 ay
NOTE 8 VAR S10 GEÇMELİMİYİM YOKSA NOTE 10 MU BEKLEYELİM
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Askaparta 2 ay
Samsung’a niyet, Xiaomi’ye kısmet.
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coupe96 2 ay
fiyatlar s10e 5500 s10 6600 ve s10 plus 7500 .
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classmanxx 2 ay
mediamarkt.com.tr/... Media markt sipariş alıyor.
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Matherson 2 ay
5g desteği varmış
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ilker23_89 2 ay
hepsiburada.com/... 5499 TL olan model de S10e. bu arada tüm modellerde yeni kulaklık ve 600 TLçek hediyesi var.
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