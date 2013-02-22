Samsung Galaxy S4 için üretildiği iddia edilen kılıflar görüntülendi





Popüler mobil cihazların tanıtımı öncesi ortaya atılan iddialar ışığında çeşitli tasarımlar hazırlayıp internetten satışa sunan Çinli aksesuar üreticileri, hatırlanacağı üzere geçen yıl Galaxy S3'e ait olduğunu ileri sürdükleri ürünleri Amazon.com dahil olmak üzere çok sayıda meşhur çevrimiçi perakende satış sitesi aracılığıyla tüketime sunmuştu. Şu günlerde benzer bir ticari operasyon Samsung'un I9500 model numarası ve Galaxy S4 ismiyle çıkış yapacağı tahmin edilen yeni üst düzey akıllı telefonu için yürütülüyor. Shenzhen ve Guangzhou gibi şehirlerde konumlanan farklı işletmeler, rekabette sınır tanımayarak Samsung hayranlarının oluşturduğu konsept görüntülerini dahi değerlendirip, hazırladıkları kılıflarını toplu alım ilanlarıyla dünyanın dört bir yanındaki satıcılara ulaştırıyorlar.

Yakın zamanda piyasaya sürülmesi planlanan veyahut seri üretim aşamasına geçiş hazırlıkları yapılan aygıtlar, birçok kez üreticilerinin aksesuar firmalarına sağladığı bilgiler sayesinde resmi tanıtımı öncesi şeklen gün yüzüne çıkabiliyor. Şimdiye kadar tasarımı hakkında hiçbir sızıntı gerçekleşmeyen Galaxy S4 de uzak doğulu şirketlerin hazırladığı bu aksesuarlar sayesinde fiziksel yapısı itibarıyla detaylanmış olabilir. İngiliz aksesuar perakendecisi Mobile Fun, Çin merkezli güvenilir bir üreticinin servis ettiği kılıf görüntülerini yayınlayarak teknoloji dünyasının merakle beklediği yeni Galaxy S telefonunun daha keskin köşelere sahip, Galaxy S II'ye benzer bir dizayn anlayışını benimseyebileceğini bildirdi. 4.99 inç büyüklüğünde bir ekran ile donatılacak aygıt, kısa süre içerisinde resmen tanıtılacak. Mart sonu - Nisan başında satışına başlanması beklenen Galaxy S4'ün alınan sıkı önlemler nedeniyle henüz nasıl bir yapıyı beraberinde getireceği bilinmiyor.

Kasa hakkında bazı ipuçları veren kılıfların I9500'ün final tasarımıyla uyumlu olup olmayacağı bilinmiyor. Zira Güney Koreli teknoloji devi, önceki yıl çıkış yapan amiral gemisinin geliştirme çalışmalarını birden fazla prototip üzerinde yürüterek sızıntılara engel olmaya çalıştığını itiraf etmişti. Galaxy S4 için üretilen onlarca farklı kılıftan yalnızca birkaçını kaynak bağlantısından inceleyebilirsiniz.





http://www.mobilefun.co.uk/blog/2013/02/samsung-galaxy-s4-case-images-leak/