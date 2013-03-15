Samsung, Galaxy S4 için yeni aksesuarları da hazırladı





Dün New York'ta düzenlenen görkemli bir etkinlikle tanıtılan Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4 için aksesuarlar da hazırlanmış durumda. Önceki modelin tanıtımında öne çıkan kablosuz şarj gibi aksesuarların gecikmesi durumu bu kez yaşanmayacak gibi görünüyor.





Galaxy S4'ün sunduğu özellikle yeni yazılımsal yenilikler aksesuarlarla da desteklenmiş. Örneğin fitness takip bilekliği olan S Band, adım, kalori, yakılan yağ gibi bilgileri toplayarak Bluetooth 4.0 üzerinden S-Health 2.0 uygulamasına gönderebiliyor. Veya HRM kalp atım ölçer kemeri koşu esnasında nabzınızı tutarak Running Mate uygulamasına yine Bluetooth 4.0 üzerinden veri gönderebiliyor.

Diğer bir ilginç aksesuar ise Body Scale kablosuz tartı. Tartı ağırlığınızı ölçerek Bluetooth üzerinden yine S-Health uygulamasına veri aktarıyor ve kilo durumunuzu grafiksel olarak günlük takip edebiliyorsunuz.





Aksesuarlar arasında Bluetooth Game-Pad de dikkat çekici. Akıllı telefonları bir taşınabilir konsola dönüştüren kablosuz oyun pad'leri piyasada oldukça fazla ve Samsung da bu pazardan pay almayı istiyor. Aksesuarın 6.3 inçe kadar desteklemesi Galaxy Note 3 modelinin bu boyuta sahip olacağı dedikodularını yeniden alevlendirdi.





Bunun haricinde klasik Flip Cover, kese kılıf, S View adında gelen aramaları görmenize izin veren bir pencereye sahip kılıf, ekstra batarya, mikrofonlu kulaklık, dayanıklılık sağlayan Cover+ arka kapak ve kablosuz şarj istasyonu da aksesuarlar arasında.





Samsung Galaxy S4 modelinin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, 5 inçlik PHOLED destekli SUPER AMOLED Full HD ekran, Gorilla Glass 3 panel, big.LITTLE tasarımında 8 çekirdekli Exynos 5 Octa işlemcisi, Power VR SGX544MP3 grafik birimi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte HDR video destekli arka kamera, 2600mAh batarya sayılabilir. Ürün Nisan ayı sonunda 327 operatörle satışa sunulacak.





Aksesuar görsellerine galeriden ulaşabilirsiniz.

http://www.samsung.com/global/microsite/galaxys4/#