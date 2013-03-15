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Samsung, Galaxy S4 için yeni aksesuarları da hazırladı

6 yıl
1,5b
1
23
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy S4 için yeni aksesuarları da hazırladı

Dün New York'ta düzenlenen görkemli bir etkinlikle tanıtılan Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4 için aksesuarlar da hazırlanmış durumda. Önceki modelin tanıtımında öne çıkan kablosuz şarj gibi aksesuarların gecikmesi durumu bu kez yaşanmayacak gibi görünüyor.

Galaxy S4'ün sunduğu özellikle yeni yazılımsal yenilikler aksesuarlarla da desteklenmiş. Örneğin fitness takip bilekliği olan S Band, adım, kalori, yakılan yağ gibi bilgileri toplayarak Bluetooth 4.0 üzerinden S-Health 2.0 uygulamasına gönderebiliyor. Veya HRM kalp atım ölçer kemeri koşu esnasında nabzınızı tutarak Running Mate uygulamasına yine Bluetooth 4.0 üzerinden veri gönderebiliyor.
Diğer bir ilginç aksesuar ise Body Scale kablosuz tartı. Tartı ağırlığınızı ölçerek Bluetooth üzerinden yine S-Health uygulamasına veri aktarıyor ve kilo durumunuzu grafiksel olarak günlük takip edebiliyorsunuz.

Aksesuarlar arasında Bluetooth Game-Pad de dikkat çekici. Akıllı telefonları bir taşınabilir konsola dönüştüren kablosuz oyun pad'leri piyasada oldukça fazla ve Samsung da bu pazardan pay almayı istiyor. Aksesuarın 6.3 inçe kadar desteklemesi Galaxy Note 3 modelinin bu boyuta sahip olacağı dedikodularını yeniden alevlendirdi.

Bunun haricinde klasik Flip Cover, kese kılıf, S View adında gelen aramaları görmenize izin veren bir pencereye sahip kılıf, ekstra batarya, mikrofonlu kulaklık, dayanıklılık sağlayan Cover+ arka kapak ve kablosuz şarj istasyonu da aksesuarlar arasında.

Samsung Galaxy S4 modelinin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, 5 inçlik PHOLED destekli SUPER AMOLED Full HD ekran, Gorilla Glass 3 panel, big.LITTLE tasarımında 8 çekirdekli Exynos 5 Octa işlemcisi, Power VR SGX544MP3 grafik birimi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte HDR video destekli arka kamera, 2600mAh batarya sayılabilir. Ürün Nisan ayı sonunda 327 operatörle satışa sunulacak.

Aksesuar görsellerine galeriden ulaşabilirsiniz. 

http://www.samsung.com/global/microsite/galaxys4/# Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen Nemésis
Nemésis
xbox 360 gamepad'inin aynısı olmuş.

Dunyagoz.com
1 Yanıt Yanıtla +18
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MxFxOx 6 yıl
aksesuarlar güzel kullanışlı duruyor bataryayı telefonu alan herkes alacaktır.klıflardan protec plus hoşuma gitti.
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Dexstz 6 yıl
Fena değil, beğendim.
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Knocknight 6 yıl ekrem71
ekrem71





Dün New York'ta düzenlenen görkemli bir etkinlikle tanıtılan Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4 için aksesuarlar da hazırlanmış durumda. Önceki modelin tanıtımında öne çıkan kablosuz şarj gibi aksesuarların gecikmesi durumu bu kez yaşanmayacak gibi görünüyor.



Galaxy S4'ün sunduğu özellikle yeni yazılımsal yenilikler aksesuarlarla da desteklenmiş. Örneğin fitness takip bilekliği olan S Band, adım, kalori, yakılan yağ gibi bilgileri toplayarak Bluetooth 4.0 üzerinden S-Health 2.0 uygulamasına gönderebiliyor. Veya HRM kalp atım ölçer kemeri koşu esnasında nabzınızı tutarak Running Mate uygulamasına yine Bluetooth 4.0 üzerinden veri gönderebiliyor.

 

Diğer bir ilginç aksesuar ise Body Scale kablosuz tartı. Tartı ağırlığınızı ölçerek Bluetooth üzerinden yine S-Health uygulamasına veri aktarıyor ve kilo durumunuzu grafiksel olarak günlük takip edebiliyorsunuz.



Aksesuarlar arasında Bluetooth Game-Pad de dikkat çekici. Akıllı telefonları bir taşınabilir konsola dönüştüren kablosuz oyun pad'leri piyasada oldukça fazla ve Samsung da bu pazardan pay almayı istiyor. Aksesuarın 6.3 inçe kadar desteklemesi Galaxy Note 3 modelinin bu boyuta sahip olacağı dedikodularını yeniden alevlendirdi.



Bunun haricinde klasik Flip Cover, kese kılıf, S View adında gelen aramaları görmenize izin veren bir pencereye sahip kılıf, ekstra batarya, mikrofonlu kulaklık, dayanıklılık sağlayan Cover+ arka kapak ve kablosuz şarj istasyonu da aksesuarlar arasında.



Samsung Galaxy S4 modelinin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, 5 inçlik PHOLED destekli SUPER AMOLED Full HD ekran, Gorilla Glass 3 panel, big.LITTLE tasarımında 8 çekirdekli Exynos 5 Octa işlemcisi, Power VR SGX544MP3 grafik birimi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte HDR video destekli arka kamera, 2600mAh batarya sayılabilir. Ürün Nisan ayı sonunda 327 operatörle satışa sunulacak.



Aksesuar görsellerine galeriden ulaşabilirsiniz. 

 

[galeri=800] 

 


Acaba gamepad s3 le uyumlu olur mu ki ?
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kralexx42 6 yıl
Oyun devi sony bile xpreia go ile tutturamadi bakalım sami ne yapicak
Bence sacma olmuş vita iphone ve sam s3 hepsinde oyun oynadım hiçbirisi ps3 un verdigi keyfi vermedi
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engurlu 6 yıl
S4 ün yeni pencereli Flip Cover ı super olmuş..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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foz54 6 yıl
Oyun kollarının hepsi aynı zaten ps kolunda analoğu yukarı al, üçgen-kare yerine x-y koy al sana Xbox ;)
Ama bu kol çok saçma olmuş ortasında boşluk yok bunu tutmak zor olur
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rorschach_ 6 yıl
Kablosuz sarj hikayesi başladı sanırım yine.
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Metin* 6 yıl
Birde utanmadan game pade takmşlar..Ulan onu oynamak iç.n konsolda ek batarya lazım çünkü kendi bataryasıyla peste daha taktiği dğiştirmden şarjı bitiyor
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steelpanther 6 yıl
Nemésis
xbox 360 gamepadinin aynısı olmuş.

Arkadaşa katılıyorum, gerek A-B-X-Y dizilimi, gerek analoglar aynı Xbox'la.
Bence Samsung telefonların en güzel olaylarından biri şu Flip Cover, şimdi pencereli yapmışlar bi de iyi olmuş bence.
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haymatloshan 6 yıl
Nasıl tutmayı düşünüyorlar bunu?Ortası bütün,arada boşluk olmalıydı.
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K.can.tas 6 yıl
Güzelmiş aksesuarlar
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DH Misafiri 6 yıl
galaxy s4'ün aksesuarları örneğin kablosuz şarj gibi teknosada falan mı satılacak yoksa sadece internet üzerinden mi? Bir de fiyatları hakkında bilgisi olan var mı hem telefonun hem aksesuarların
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Nemésis 6 yıl
Olumsuz bir şey söylemedim, aksine beğendim. Ayrıca kaç yıldır xbox kullanıyorum, dünya göz hastanesi diyen arkadaş komik olmuş.
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PwaGG 6 yıl
extra battery kit saçma olmuş ya sarj istasyonu iyi olurdu :D
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