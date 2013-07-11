Samsung Galaxy S4 video inceleme "Samsung'un süper telefonu tüm detaylarıyla testte"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bu yılın en çok konuşulan akıllı telefon modellerinden Samsung Galaxy S4, video inceleme konuğumuz. Tasarımı, donanımı, kullanıcı arayüzü, yazılım güncelleştirmesi, oyun-kamera-pil performansı ve merak edilen diğer tüm detayları ile Galaxy S4'ü masaya yatırıyoruz. Telefonun tüm detaylarını en ince noktasına kadar ele aldığımız bu videomuzdan sonra, Galaxy S4'le ilgili merak ettiğiniz pek çok soruya yanıt bulacaksınız. İyi seyirler
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Edit:O değilde millet + yı basmış benle aynı fikirdeler anlaşılan ne güzel
Merak edenler için cevaplamak istedim; Samsung Galaxy S4 - HTC One için çok özel bir karşılaştırma videosu hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde sizler ile paylaşıyor olacağız.
Teşekkürler.