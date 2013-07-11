Samsung Galaxy S4 video inceleme "Samsung'un süper telefonu tüm detaylarıyla testte"

Bu yılın en çok konuşulan akıllı telefon modellerinden Samsung Galaxy S4, video inceleme konuğumuz. Tasarımı, donanımı, kullanıcı arayüzü, yazılım güncelleştirmesi, oyun-kamera-pil performansı ve merak edilen diğer tüm detayları ile Galaxy S4'ü masaya yatırıyoruz. Telefonun tüm detaylarını en ince noktasına kadar ele aldığımız bu videomuzdan sonra, Galaxy S4'le ilgili merak ettiğiniz pek çok soruya yanıt bulacaksınız. İyi seyirler

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