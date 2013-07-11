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Samsung Galaxy S4 video inceleme "Samsung'un süper telefonu tüm detaylarıyla testte"

5 yıl
67,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu yılın en çok konuşulan akıllı telefon modellerinden Samsung Galaxy S4, video inceleme konuğumuz. Tasarımı, donanımı, kullanıcı arayüzü, yazılım güncelleştirmesi, oyun-kamera-pil performansı ve merak edilen diğer tüm detayları ile Galaxy S4'ü masaya yatırıyoruz. Telefonun tüm detaylarını en ince noktasına kadar ele aldığımız bu videomuzdan sonra, Galaxy S4'le ilgili merak ettiğiniz pek çok soruya yanıt bulacaksınız. İyi seyirler
 

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java 5 yıl en beğenilen
Az daha dayansaydınız S5 ile karşılaştırmasını yayınlardınız doğrudan...
1 Yanıt Yanıtla +336
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Jens Lehmann 5 yıl
Çöp.





Edit:O değilde millet + yı basmış benle aynı fikirdeler anlaşılan ne güzel
3 Yanıt Yanıtla +123
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fx57 5 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Merak edenler için cevaplamak istedim; Samsung Galaxy S4 - HTC One için çok özel bir karşılaştırma videosu hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde sizler ile paylaşıyor olacağız.

Teşekkürler.
Arkadaşlar merhaba,Merak edenler için cevaplamak istedim; Samsung Galaxy S4 - HTC One için çok özel bir karşılaştırma videosu hazırlıyoruz. Önümüzde...
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3 Yanıt Yanıtla +101
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catik 5 yıl
Güzel inceleme. Bugün aldım telefonu sanırım iyi bir tercih yapmış. 4 aylık vatandan alınmış s4 900 e aldım. Hayirlisi bakalim
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DEMİRR123 5 yıl
ben altta paylaştığım yazıda okudum S4 için knox güvenlik tehtidi sızdırıyormuş
böyele bişey varmı?
web adresi:
teknoblog.com/...
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gulay ece 5 yıl
Telefonum gulcellendigi den itibaren kendi kendine acilip kapaniyor,kasma yapiyor ve sarji cok cabuk bitiriyor.ne yapmam lazim:((
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar s4 de de s3 de olduğu gibi zifiri karanlıkta ortaya çıkan siyah lekelerden varmı şimdiden teşekkürler
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sefacan66 5 yıl
s5 cıksın s4 de ucuzlasın alacam bitane=
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r2mmosk 5 yıl
Spigen SGP Galaxy S4 Case Slim Armor View, dx-box.com/...
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telit35 5 yıl
Telefon güncellendi ama sanki şarz daha çabuk bitiyor gibi geldi bana siz ne dersiniz
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Alegro1453 5 yıl
S4 gibi bir telefona "Yilin en gereksiz telefonu" demek ne kadar yanlis bir soylemdir! Dogru ya parmak izi okuyucu haricinde hicbir farki olmayan 5S "Yilin en yenilikci ve basarili telefonu" odulunu hak ediyor!
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telit35 5 yıl
telefonu ana ekranı açarken wifi simgesi yanında mikrofon simgesi çıkmaya başladı. ekranı açınca mikrofon simgesi kaybolur.
Ana ekranı açınca mikrofon simgesi nin çıkma sebebi ni bilen var mı
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telit35 5 yıl
Telefonuma Filip Cover uyku modlu kılıf aldım ama kılıfı kapatınca ekran eskisi gibi bir süre aydınlık kalıyor
telefonumda hangi ayarları yaparsam kılıf kapanır kapanmaz uyku moduna geçer?
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kankatree 5 yıl
ne kadar garanti olursa olsun elinden düşünce bitiyor ondan dist. garantili diye bir ürüne fazladan ücret verilmesine karsıyım

önemli not : teknokask ve cepkask adı altında hizmet veren şirketten uzak durun ben telefonuma yaptırmıstım ekranı kırılınca 2 ay oyaladıktan sonra çin malı yan sanayi bir ekranla kakalamaya çalıştılar ve ben kabul etmedim sonra samsung servisine yollayıp değiştirdiler kesinlikle önermiyorum hatta bu kaskoyu 18 yasından küçük birine satıp sonrada 18 yaşından küçükler yararlanamaz diyecek kadar üç kağıtçı bir firmadır.
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telit35 5 yıl
facebook da uygulamalara bu telefon ile girmek için ne yapmak gerekiyor ? Hangi tarayıcı kullanmalıyım
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