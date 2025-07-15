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    Netflix zirvedeki yerini koruyor ancak taht sallanıyor

    Nielsen verilerine göre dijital akış hizmetleri pazarında rekabet giderek sertleşiyor. Netflix, halen en çok izlenen yapımların çoğuna sahip olsa da geçmişe göre sert bir düşüş var.

    Netflix zirvedeki yerini koruyor ancak taht sallanıyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, halen en çok izlenen yapımlar listesinde liderliği elinde tutsa da, pazardaki payı son yıllarda önemli ölçüde geriledi. 2021 yılında ilk 10'da yer alan yapımların yaklaşık yüzde 80’ine sahip olan platform, artık bu listenin yalnızca yarısını elinde bulundurabiliyor.

    Bloomberg tarafından aktarılan Nielsen verilerine göre, rekabetin giderek kızıştığı dijital yayın dünyasında Netflix artık yalnız değil. Bir zamanlar üç büyük platformdan biri olan şirket, bugün AAA kalitesinde orijinal içerik üretebilen yedi ila sekiz güçlü rakiple aynı ligde mücadele ediyor.

    Netflix için rekabet zorlaşıyor

    Netflix zirvedeki yerini koruyor ancak taht sallanıyor Tam Boyutta Gör
    2025 yılı itibarıyla şimdiye dek en çok izlenen ilk 10 yapım arasında Netflix’e ait dört dizi bulunuyor. “Squid Game” birinci, “The Night Agent” üçüncü ve “Ginny & Georgia” dördüncü sırada yer alırken, “You” ise dokuzuncu sıradan listeye girdi. Netflix dışında, birden fazla yapımı bu listeye giren tek platform Paramount Plus oldu: “1923” altıncı, “Landman” ise onuncu sırada yer aldı.
    Netflix zirvedeki yerini koruyor ancak taht sallanıyor Tam Boyutta Gör
    Amazon, Apple TV+, Max ve Hulu listede birer yapımla temsil edilirken, Max’in “The Last of Us” ve “White Lotus” gibi güçlü içerikleri HBO’nun lineer kanalında yayınlanmış olması nedeniyle listeye alınmadı. Peacock ve Disney Plus ise ilk 10’a hiçbir yapım sokamadı. Bu tablo, özellikle Disney Plus’ın yüksek beklenti yaratan dizisi “Andor”un başarısına rağmen dikkat çekici.

    Netflix’in hala zirvede kalmasının arkasında iki temel neden var: dev kullanıcı tabanı ve orijinal içeriklere yaptığı yüksek yatırımlar. Ancak rekabet yalnızca paralı platformlarla sınırlı değil. YouTube ve Roku gibi ücretsiz servislerin izlenme süreleri ücretli platformlara yetişmiş durumda ve aradaki fark giderek kapanıyor.

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