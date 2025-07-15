Netflix zirvedeki yerini koruyor ancak taht sallanıyor

Bloomberg tarafından aktarılan Nielsen verilerine göre, rekabetin giderek kızıştığı dijital yayın dünyasında Netflix artık yalnız değil. Bir zamanlar üç büyük platformdan biri olan şirket, bugün AAA kalitesinde orijinal içerik üretebilen yedi ila sekiz güçlü rakiple aynı ligde mücadele ediyor.
Netflix için rekabet zorlaşıyor
Netflix’in hala zirvede kalmasının arkasında iki temel neden var: dev kullanıcı tabanı ve orijinal içeriklere yaptığı yüksek yatırımlar. Ancak rekabet yalnızca paralı platformlarla sınırlı değil. YouTube ve Roku gibi ücretsiz servislerin izlenme süreleri ücretli platformlara yetişmiş durumda ve aradaki fark giderek kapanıyor.