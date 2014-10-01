Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S5 için Mophie'den korumalı ve şarjlı kılıf

4 yıl
1,5b
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy S5 için Mophie'den korumalı ve şarjlı kılıf

Yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlarımızı korurken aynı zamanda ek bir aksesuara ihtiyaç duymadan harici şarj desteği sağlayabilmek de önemli hale geldi. Mophie bu amaca yönelik yeni bir ürün duyurdu.

Galaxy S5 için geliştirilen Mophie Juice Pack adlı şarjlı kılıf 3000mAh gücünde bir dahili batarya barındırıyor. Cihazınıza ekstra bir dolu batarya daha sunan kılıfın yanında Ultra Güç Tasarruf modunu da hesaba katarsak üç gün civarında telefonu prize takmadan kullanmanız mümkün hale geliyor. Ayrıca cihazınıza belirli şartlar altında koruma da sunuyor.

Bu kılıflarda normal olduğu üzere boyutu ve kalınlığı artan Galaxy S5 neredeyse 5.5 inçlik bir akıllı telefon boyutlarına geliyor. Mophie, kılıfı kullanmak için Galaxy S5 cihazınızdaki şarj seviyesinin yüzde 20 altına düşmesini beklemenizi tavsiye ediyor. Kılıf 100$ fiyat etiketine sahip.  

http://techcrunch.com/2014/09/29/mophie-juice-pack-galaxy-s5-review/?ncid=rss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alp0007 4 yıl
Kılıf takılınca cihaz HTCye benzemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 4 yıl
1 yedek batarya alıp onu kullanmak daha mantıklı degılmı kı ?

o kadar kaba bır kabla kullanmak yerıne ? :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl
Suya dayanıklılık devam ediyor mu kılıfı takınca?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lightr 4 yıl
Meraklasına
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Yeni leğen tutacağı/koruyacağı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
bataryası çıkabilen bir telefon için fazlasıyla gereksiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Audio Technica CKS1000LTD Mercek Altında 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 1 Ekim 2014 4 yıl LG'nin yeni telefonu G3 Stylus'u kullandık: LG G3 tasarımına kalem takviyesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim