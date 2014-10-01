Samsung Galaxy S5 için Mophie'den korumalı ve şarjlı kılıf





Yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlarımızı korurken aynı zamanda ek bir aksesuara ihtiyaç duymadan harici şarj desteği sağlayabilmek de önemli hale geldi. Mophie bu amaca yönelik yeni bir ürün duyurdu.





Galaxy S5 için geliştirilen Mophie Juice Pack adlı şarjlı kılıf 3000mAh gücünde bir dahili batarya barındırıyor. Cihazınıza ekstra bir dolu batarya daha sunan kılıfın yanında Ultra Güç Tasarruf modunu da hesaba katarsak üç gün civarında telefonu prize takmadan kullanmanız mümkün hale geliyor. Ayrıca cihazınıza belirli şartlar altında koruma da sunuyor.





Bu kılıflarda normal olduğu üzere boyutu ve kalınlığı artan Galaxy S5 neredeyse 5.5 inçlik bir akıllı telefon boyutlarına geliyor. Mophie, kılıfı kullanmak için Galaxy S5 cihazınızdaki şarj seviyesinin yüzde 20 altına düşmesini beklemenizi tavsiye ediyor. Kılıf 100$ fiyat etiketine sahip.

http://techcrunch.com/2014/09/29/mophie-juice-pack-galaxy-s5-review/?ncid=rss