Samsung Galaxy S6 çeşitli özellikteki kapak aksesuarları ile gelebilir

Haber Editörü
Son dönemde işlemci tercihi ile gündemde olan Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S6 ile ilgili farlkı kaynaklardan bilgiler gelmeye devam ediyor. Bilgiler bu kez aksesuarlarla ilgili.
Yeni gelen bilgilere göre Galaxy S6 modeli için farklı özelliklere sahip arka kapak aksesuarları hazırlanıyor. Her kapak amiral gemisine farklı bir özellik kazandıracak. Örneğin bir kapak kan şekeri seviyesini ölçebilirken, birisi de e-mürekkep ekranından bildirimler sunabilecek. Diğer bir kapak fitness takibi yapacak ve S-Health uygulaması ile senkronize olarak çalışacak. Başka bir kapak ise kamera için harici lens aparatı barındıracak.
Bu gelişme Samsung ve akıllı telefon dünyası açısından bir ilk olacak zira bugüne kadar nadiren e-ink ekranlı veya tıbbi ölçüm yapabilen aksesuarlar bulunuyordu ve bunlar üçüncü taraf firmalardan geliyordu. Samsung anlaşılan işi üçüncü taraf üreticilere bırakmak istemiyor.
İddialar doğruysa Samsung tasarım konusunda yaptığı yatırımları aksesuar konusunda da yapacak. Tasarım tarafında metal çerçeve ve cam kaplama gibi özelliklere yer vermeye hazırlanan Samsung, aksesuar tarafında da tüketicilere farklı kapak çözümleri sunacak. Yeni aksesuarlar ile ilgili sızdırılan bir görseli de sizlerle paylaşıyoruz.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S6-to-have-multiple-back-covers-with-camera-lens-attachments-health-dual-screen-and-fitness-functionality_id65274 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
m.teknolojioku.com/...
Tasarımla ilgili
S5 vs modellerde her bir yerini sensör yaptılar, yaranamadılar. Vay efendim, bilmemne sensörünü kaç kişi kullanıyormuş da bunun parasını neden kullanmayanlar da ödüyormuş da...
Al sana yöntem. Gereken sensörler üzerinde, opsiyoneller kılıfta. Memnuniyet sağlamaktan öte, eleştiricilerin ağzına tıkaç operasyonu işlevi de olacak bu modelin.
Aslında sensörleri koyacaklar, kırılamayacak şifrelemelerle bunları varsayılan kapatacaklar. Sonra canlıyı gösteren sahip olacak ve açtıracak, kullanacak. Sonra da buradaki süperler beleşe bir iki sensör açtırınca ... "Eyooo!"
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Yapsınlar efen'im, yapsınn'aaar!
En mantıklı yorum :)
samsung sağlık konusunda en iyi yazılıma sahip firma, şöyleki s health rakipsiz bir yazılım ve her model de kendini geliştirerek gidiyor, s health için ciddi yatırım yapıyorlar..