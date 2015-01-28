Samsung Galaxy S6 çeşitli özellikteki kapak aksesuarları ile gelebilir





Son dönemde işlemci tercihi ile gündemde olan Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S6 ile ilgili farlkı kaynaklardan bilgiler gelmeye devam ediyor. Bilgiler bu kez aksesuarlarla ilgili.





Yeni gelen bilgilere göre Galaxy S6 modeli için farklı özelliklere sahip arka kapak aksesuarları hazırlanıyor. Her kapak amiral gemisine farklı bir özellik kazandıracak. Örneğin bir kapak kan şekeri seviyesini ölçebilirken, birisi de e-mürekkep ekranından bildirimler sunabilecek. Diğer bir kapak fitness takibi yapacak ve S-Health uygulaması ile senkronize olarak çalışacak. Başka bir kapak ise kamera için harici lens aparatı barındıracak.





Bu gelişme Samsung ve akıllı telefon dünyası açısından bir ilk olacak zira bugüne kadar nadiren e-ink ekranlı veya tıbbi ölçüm yapabilen aksesuarlar bulunuyordu ve bunlar üçüncü taraf firmalardan geliyordu. Samsung anlaşılan işi üçüncü taraf üreticilere bırakmak istemiyor.





İddialar doğruysa Samsung tasarım konusunda yaptığı yatırımları aksesuar konusunda da yapacak. Tasarım tarafında metal çerçeve ve cam kaplama gibi özelliklere yer vermeye hazırlanan Samsung, aksesuar tarafında da tüketicilere farklı kapak çözümleri sunacak. Yeni aksesuarlar ile ilgili sızdırılan bir görseli de sizlerle paylaşıyoruz.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S6-to-have-multiple-back-covers-with-camera-lens-attachments-health-dual-screen-and-fitness-functionality_id65274