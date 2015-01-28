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Samsung Galaxy S6 çeşitli özellikteki kapak aksesuarları ile gelebilir

4 yıl
949
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32
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S6 çeşitli özellikteki kapak aksesuarları ile gelebilir

Son dönemde işlemci tercihi ile gündemde olan Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S6 ile ilgili farlkı kaynaklardan bilgiler gelmeye devam ediyor. Bilgiler bu kez aksesuarlarla ilgili.

Yeni gelen bilgilere göre Galaxy S6 modeli için farklı özelliklere sahip arka kapak aksesuarları hazırlanıyor. Her kapak amiral gemisine farklı bir özellik kazandıracak. Örneğin bir kapak kan şekeri seviyesini ölçebilirken, birisi de e-mürekkep ekranından bildirimler sunabilecek. Diğer bir kapak fitness takibi yapacak ve S-Health uygulaması ile senkronize olarak çalışacak. Başka bir kapak ise kamera için harici lens aparatı barındıracak. 

Bu gelişme Samsung ve akıllı telefon dünyası açısından bir ilk olacak zira bugüne kadar nadiren e-ink ekranlı veya tıbbi ölçüm yapabilen aksesuarlar bulunuyordu ve bunlar üçüncü taraf firmalardan geliyordu. Samsung anlaşılan işi üçüncü taraf üreticilere bırakmak istemiyor. 

İddialar doğruysa Samsung tasarım konusunda yaptığı yatırımları aksesuar konusunda da yapacak. Tasarım tarafında metal çerçeve ve cam kaplama gibi özelliklere yer vermeye hazırlanan Samsung, aksesuar tarafında da tüketicilere farklı kapak çözümleri sunacak. Yeni aksesuarlar ile ilgili sızdırılan bir görseli de sizlerle paylaşıyoruz.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S6-to-have-multiple-back-covers-with-camera-lens-attachments-health-dual-screen-and-fitness-functionality_id65274 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kalazar 4 yıl
Samsung S4'den sonra S5'e geçmedim çünkü S4 daha stabilize ve kullanışlı. ama S6'yı dört gözle bekliyorum.S6'nın Hazır kılıfı ile gelmesi bir başka güzel.burda Iphone'u methedenler benim ilk akıllı telefonum Iphone 4s idi fakat bir takım teknik sıkıntılardan dolayı Batarya,Ses , kulaklık...vs ve aynı arızaları göstermesinden dolayı çok canım sıkılmştı ve 2.el sattım satmam da kolay olmadı gerçi.Iphone sizin anlattığınız kadar da değil.
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DesertEagle67 4 yıl
Samsung s3 den sonra satislarda ciddi düşüs yasadi cunku ayni tasarim uzerinde 2 senedir calisiyorlar muhakkak s6 tasarimda farkliliklar ile önümüze cikacak kimse bana gelipte samsung apple i taklit ediyor demesin ikisi de birbirini taklit ediyor
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Buda ek olsun
m.teknolojioku.com/...
Tasarımla ilgili
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Mesudum 4 yıl
Samsung bir de böyle deniyor. Hadi bakalım.
S5 vs modellerde her bir yerini sensör yaptılar, yaranamadılar. Vay efendim, bilmemne sensörünü kaç kişi kullanıyormuş da bunun parasını neden kullanmayanlar da ödüyormuş da...
Al sana yöntem. Gereken sensörler üzerinde, opsiyoneller kılıfta. Memnuniyet sağlamaktan öte, eleştiricilerin ağzına tıkaç operasyonu işlevi de olacak bu modelin.
Aslında sensörleri koyacaklar, kırılamayacak şifrelemelerle bunları varsayılan kapatacaklar. Sonra canlıyı gösteren sahip olacak ve açtıracak, kullanacak. Sonra da buradaki süperler beleşe bir iki sensör açtırınca ... "Eyooo!"
-------
Yapsınlar efen'im, yapsınn'aaar!
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Guest-FA9189F46 4 yıl Mesudum
Mesudum
Samsung bir de böyle deniyor. Hadi bakalım.
S5 vs modellerde her bir yerini sensör yaptılar, yaranamadılar. Vay efendim, bilmemne sensörünü kaç kişi kullanıyormuş da bunun parasını neden kullanmayanlar da ödüyormuş da...
Al sana yöntem. Gereken sensörler üzerinde, opsiyoneller kılıfta. Memnuniyet sağlamaktan öte, eleştiricilerin ağzına tıkaç operasyonu işlevi de olacak bu modelin.
Aslında sensörleri koyacaklar, kırılamayacak şifrelemelerle bunları varsayılan kapatacaklar. Sonra canlıyı gösteren sahip olacak ve açtıracak, kullanacak. Sonra da buradaki süperler beleşe bir iki sensör açtırınca ... "Eyooo!"
-------
Yapsınlar efen'im, yapsınn'aaar!

En mantıklı yorum :)
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Gece772 4 yıl
Farklı tarz güzel olur...
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CoreXXX 4 yıl
aslında bir yandan güzel bir gelişme. ben sağlık uygulamasına ihtiyaç duymayan bir kullanıcıysam neden ona para vereyim. üzerindeki kamera yeterse ekstra almam yetmezse alırım. toplama pc mantığı neye ihtiyacın var ise onu güçlendir. işin eksi yönü ise hepsini bir arada isteyen ne yapacak üstüste kılıfmı takacak:)
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darkdiva 4 yıl
Apple geliştirecek de Samsung yerinde mi sayacak. O da S Health'i geliştiriyor. Ayrıca Samsung 2 sene önden gittiği için bu konuda, Apple ancak taklit edecektir.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Fitness takibi için kılıf mı iphone 6 kılıfsız yapıyor lan bunu
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volkan_kolay 4 yıl Guest-FA9189F46
Montblanc 149

Fitness takibi için kılıf mı iphone 6 kılıfsız yapıyor lan bunu

samsung sağlık konusunda en iyi yazılıma sahip firma, şöyleki s health rakipsiz bir yazılım ve her model de kendini geliştirerek gidiyor, s health için ciddi yatırım yapıyorlar..
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doctor_bey 4 yıl
Pratikte ne kadar uygun olup olmayacağını çıktığında görürüz elbet fakat bana şu an pek mantıklı gelmedi açıkçası bu fikir, arkadaşın da dediği hepsine sahip olmak isteyen ne yapacak?
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darkdiva 4 yıl
İlginç bir fikir ama bu sefer de her şeye sahip olmak isteyenler ayrı ayrı kapak almak zorunda kalacak. O yönden kötü tabi.
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