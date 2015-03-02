Samsung Galaxy S6 video ön inceleme "Yeni nesil akıllı telefon tüm detaylarıyla mercek altında"

sabremetric Sony 800 ISO oranına sahip olan 16Mp kamerayı kendi telefonlarında hiç kullanmadı. Daha iyi bir performans söz konusu olmaz. 20.7 Mp daha büyük sensör ve G-Lens Fotoğraftan anlayanlar ve kameradan anlayanlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. 1 Sony Z3 20.7 Mp daha geniş açılı ve büyük sensör kullanıyor. Sensörün büyük olması daha fazla ışık alması için çok önemli. 2 Z2 20.7 Mp olduğu için sensör boyutu 16Mp den daha büyük ve EXMOR RS Cmos sensör. Z3 e hiç gelmiyorum 12800 oranına sahip daha büyük sensörlü EXMOR RS G-lens kamera kullanıyor. Sony Z1,Z2 ve Z3 düşük ışık koşullarında bile saniyede 60 kare çekiyor ve Z3 üçün performansı harika. Samsung un ucuz Sony kameralı telefonlarını Z2 ve Z3 siler! Fotoğraftan anlayan zaten Samsung almaz, Amoled beyazları gri gibi veriyor, diğer renkler TV leri gibi hiç doğal değiller. Ayrıca güneşli havada ekranı görmek imkansız ve hiç keskin göstermiyor. Çünkü AMOLED pentile ekran. :)) Bunlar Sony'nin müzik ve film şirketleri. Sony'nin müzik Şirketleri Sony Music Entertainment ·Sony/ATV Music Publishing · Columbia/Epic Label Group · RCA/Jive Label Group · Sony Music Nashville · Sony Masterworks · Legacy Recordings ·Syco Music ·Columbia Records ·RCA Label Group ·Provident Label Group ·RED Distribution ·Sony Music Japan Sony Pictures Entertainment · Columbia Pictures · Sony Pictures Classics · Screen Gems · TriStar Pictures · Triumph Films · Destination Films · Stage 6 Films · Affirm Films ·Metro-Goldwyn-Mayer Sony Hollywood'da kullanılan kamera ve görüntü ekipmanları üreticisi. Samsung gibi ucuz TV ve çamaşır makinesi üreticisi değil. Fotoğraf makinesinde ve kamerada Samsung u yıllar önce sildi : Sony 1997'de dünyanın ilk Full HD 1920x1080 olan HDV F900 kamerasını tanıttı ve hala satılıyor. Biraz günümüze gelirsek Sony F65 adını duyanlar vardır Tom Cruise Oblivion bu kamerayla çekildi. Sinema ve müzik işini herkes bilse her firmanın bir film veya müzik şirketi olurdu. Sony ses kalitesiyle de Samsung'dan çok daha iyi hem de çok! Sony ve Panavision F55'den bile söz etmeye gerek duymuyorum. Sony'nin 4K sinema salonları için projektörleri var. Samsung profesyonel dünyanın kapılarından girememiş bir firma. Sadece profesyoneller için değil, Sony'nin ev kullanıcıları içinde yüksek kalitede ürünleri var. Örneğin bir Sony hoparlör alacağınıza 50 tane Samsung S6 alırsınız :)) fanlar için bu cümleyi kurdum.. sonypremiumhome.com/... Bakın Sony ev kullanıcıları için neler yapıyor. Sonra Samsung un sitesine mutlaka bakın ayrı dünyalardan söz ediyoruz.
iphone cılar yaldır yaldır şarj aleti aramaya devam.
Saygılar...
S6 Edge 'i ve S6'yı yol üzeri bir mağazada biraz inceleme fırsatım olmuştu.Açıkçası diğer telefonlardan sıyrılıp farklı bir yere konulması gerektiğini standart/sıradan bir kullanıcı olarak pekala söyleyebilirim.Dokunmaya kıyılamayacak zerafette bir ürün ortaya çıkarmışlar.
Lakin fiyatları bana çok çok fazla geldi.Gerçi 1000tl üstü bir parayı bir telefona verme taraftarı değilim ve bunu anlamsız buluyorum (kendi için) ,isteyen istediğini alacak elbet bana laf söylemek düşmez ....
Ancak asıl akıl erdiremediğim ,hangi marka olurlarsa olsunlar neredeyse bir masaüstü bilgisayar kapasitesine gelmiş , el kadar alanda koskoca ofisi yönetmeye olanak sağlayan, film,müzik,oyun iştahını doyuran , internet ile tüm gezegene ulaşmanızı sağlayan , aynı zamanda gps cihazı olan bu şahane oyuncaklarda ,ürünlerde
Neden artık RADYO konulmaz idrak edebilmiş değilim. Sırf radyodan ötürü 2. cihaz taşıyorum.Olacak iş değil!!!! Telefona o kadar para vermeyi esirlik olarak gören ben , tam s6 edge i almak üzere kasaya giderken ,
Radyosunun olmayışını öğrenir öğrenmez bıraktım almadım.
İşte görüldüğü üzere bu da benim takık olduğum mesele , iphone u sırf radyosuzluğundan ötürü almıyordum bu da öyle oldu , sony de ise bir soğukluk oluştu (eski telefonum sony idi kaya gibi telefon yapıyorlar...)
Ne diyeyim geçenlerde yaşanılan elektrik kesintisini hatırlarsanız , ne olup bittiğini sıcağı sıcağına radyodan öğrenmiştim....
Sonuç : Arkadaşlar bana radyolu bir telefon önerir misiniz ? .LG G2 dedi bugun bir arkadaş....Ne dersiniz???
Teşekkürler.
Bunlar Sony'nin müzik ve film şirketleri.
Sony'nin müzik Şirketleri Sony Music Entertainment ·Sony/ATV Music Publishing · Columbia/Epic Label Group · RCA/Jive Label Group · Sony Music Nashville · Sony Masterworks · Legacy Recordings ·Syco Music ·Columbia Records ·RCA Label Group ·Provident Label Group ·RED Distribution ·Sony Music Japan
Sony Pictures Entertainment · Columbia Pictures · Sony Pictures Classics · Screen Gems · TriStar Pictures · Triumph Films · Destination Films · Stage 6 Films · Affirm Films ·Metro-Goldwyn-Mayer
Sony Hollywood'da kullanılan kamera ve görüntü ekipmanları üreticisi. Samsung gibi ucuz TV ve çamaşır makinesi üreticisi değil. Fotoğraf makinesinde ve kamerada Samsung u yıllar önce sildi :
Sony 1997'de dünyanın ilk Full HD 1920x1080 olan HDV F900 kamerasını tanıttı ve hala satılıyor. Biraz günümüze gelirsek Sony F65 adını duyanlar vardır Tom Cruise Oblivion bu kamerayla çekildi.
Sinema ve müzik işini herkes bilse her firmanın bir film veya müzik şirketi olurdu. Sony ses kalitesiyle de Samsung'dan çok daha iyi hem de çok!
Sony ve Panavision F55'den bile söz etmeye gerek duymuyorum. Sony'nin 4K sinema salonları için projektörleri var. Samsung profesyonel dünyanın kapılarından girememiş bir firma.
Sadece profesyoneller için değil, Sony'nin ev kullanıcıları içinde yüksek kalitede ürünleri var. Örneğin bir Sony hoparlör alacağınıza 50 tane Samsung S6 alırsınız :)) fanlar için bu cümleyi kurdum.. sonypremiumhome.com/...
Bakın Sony ev kullanıcıları için neler yapıyor. Sonra Samsung un sitesine mutlaka bakın ayrı dünyalardan söz ediyoruz.
Hocam Metro Goldwyn Mayer tamamen mi sony' nin?
Kamera ve lensler konusunda cok bilgim yok fakat onceki mesajinizdaki s5 in imx240 sensor kullandigi bilgisi hatalidir s5 de samsungun kendi uretimi olan isocell teknolojili kamera kullanilmaktadir. Ikinci olarak da su an s6 da kullanilan ekran +700 nit parlaklik degeriyle gunes altinda en iyi gorunurluk sunan ekran/ekranlardan birtanesi. Yapilan testlerde sony telefonlarin kamera performansi konusunda esamesi okunmuyor bahsettiginiz kaliteli donanim yazilimsal olarak iyi desteklenmiyor demek ki.
Iyi forumlar.
Hocam tebrik ederim sizi Sony nin reklamını cok iyi yapmışsınız belli ki samsung düşmanısınız