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Samsung Galaxy S6 video ön inceleme "Yeni nesil akıllı telefon tüm detaylarıyla mercek altında"

4 yıl
93,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S6'yı sizler için enine boyuna test ettik. Oyun deneyiminden testlere kadar Galaxy S6 hakkında her şey bu videoda.
 

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DH Misafiri 4 yıl
S6 Harikulade bir cihaz olmuş . Şarjın çok iyi gidiceğine inanıyorum .10 dk da 4 saatlik kullanım mükemmel bir özellik . s5 kullanıcısı olarak samsunga güveniyorum ve pil konusunda üstüne cihaz - marka yok
iphone cılar yaldır yaldır şarj aleti aramaya devam.
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DH Misafiri 4 yıl
Duyuru :) LG G2 ve LG G3 Samsung S3 ve S4 Sony IMX135 sensör kullanıyor. S5 ve Note 4 de olduğu gibi yine Sony'nin ışık hassasiyeti düşük olan Sony 16Mp IMX240 kamera s6 da kullanıyor. Sensörlerde kullanılan camlara kadar Sony üretimi. burada cahil muhabbeti yapmaya niyetim yok. Sony Z3 de 12800 ISO oranına sahip daha büyük sensörlü ve G-Lens kullanılan 2.7 Mp EXMOR RS kamera var. Teknik olarak Sony' Z2 ve Z3 den daha iyi olması mümkün değildir. Daha iyi olabileceği hayalden öteye gidemez. Tüm Samsung fanlarına duyurulur.
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cem73 4 yıl
Sd karttan vazgeçilmesi olumlu çünkü telefonları kasıyor.kasa rafine ve güzel tek problem pilin sabit olması gibi gözüküyor bana şu an bu cihazda.bir de versiyonun 5.0.2 güncelledik alınca teknosada güncellemeden önce flip cover aktifti güncelleme sonrası aktif olmamaya başladı acaba düzeltme yaması çıkar mı bilinmez. Cihaz hızlı inşallah zamanla kasılma bunda da olmaz.s6 edge güzel fakat peşin fiyatına 18 taksit kampanya bulunca teknosada s6 oldu alışverişin sonucuu hat üzerinden taahhütte almak mantıklgelmedi zira erken ödeme yapıp borcu kapatma şansı yok.
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Eylül2018 4 yıl
2007 Den bu yana iPhone kullanan biri olarak,Samsung Galaxy S6'nın piyasaya Çıkmasıyla birlikte,bu cihazı detaylı incelemeden sonra aldım ve iPhone 6 Plus'a VEDA!! Ettim.3 gündür kullanıyorum.Oldukça memnunum..2007 den bu yana iPhone kullanan biri olarakta bana çevrem hemen dönersin deselerde dönmeyeceğim.Çünkü Samsung bu cihazla bana göre bazı tabularıda yıktı gövdenin Sert Plastik olması vs gibi İOS artık 4-5 Beta güncellemelerle çok basit BUG lar için kullancıları heyecana sürüklemesininde sıkıcı olduğu artık anlaşılmaktadır..Andoroıd'e alışmakta benim içim zor olmayacaktır.Jailbreak 4-5 kişinin tekelinde milyonlarca kullancıyı merakla bekletmekte ve bağımlı yapmakta..İşte bunlarda artık kurtuldum..Jailbreak'la yapılan bir çok uygulama Android'de Google Play ile ücretsiz yapmanız mümkün..Bana bir çok seçenek sunan yazlımdan yanayım artık PARA İLE SENİ REZİL eden anlayışla değil..Belki iPhone severler bana kızacak ama bu durum benim Realitem beni bağlar..
Saygılar...
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teknoturkiye 4 yıl
Ben telefonla ilgili şahane bir değerlendirme buldum bakın sizde ;) teknolojituru.com/...
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sendemail 4 yıl
Yorumları okudukça bilgilendim , yorumcu arkadaşların ekseriyeti internet veya tv mecralarındaki çoğu teknoloji editörlerini işsiz bırakacak kalitede rafine bilgi aktarmışlar ,

S6 Edge 'i ve S6'yı yol üzeri bir mağazada biraz inceleme fırsatım olmuştu.Açıkçası diğer telefonlardan sıyrılıp farklı bir yere konulması gerektiğini standart/sıradan bir kullanıcı olarak pekala söyleyebilirim.Dokunmaya kıyılamayacak zerafette bir ürün ortaya çıkarmışlar.

Lakin fiyatları bana çok çok fazla geldi.Gerçi 1000tl üstü bir parayı bir telefona verme taraftarı değilim ve bunu anlamsız buluyorum (kendi için) ,isteyen istediğini alacak elbet bana laf söylemek düşmez ....

Ancak asıl akıl erdiremediğim ,hangi marka olurlarsa olsunlar neredeyse bir masaüstü bilgisayar kapasitesine gelmiş , el kadar alanda koskoca ofisi yönetmeye olanak sağlayan, film,müzik,oyun iştahını doyuran , internet ile tüm gezegene ulaşmanızı sağlayan , aynı zamanda gps cihazı olan bu şahane oyuncaklarda ,ürünlerde

Neden artık RADYO konulmaz idrak edebilmiş değilim. Sırf radyodan ötürü 2. cihaz taşıyorum.Olacak iş değil!!!! Telefona o kadar para vermeyi esirlik olarak gören ben , tam s6 edge i almak üzere kasaya giderken ,
Radyosunun olmayışını öğrenir öğrenmez bıraktım almadım.

İşte görüldüğü üzere bu da benim takık olduğum mesele , iphone u sırf radyosuzluğundan ötürü almıyordum bu da öyle oldu , sony de ise bir soğukluk oluştu (eski telefonum sony idi kaya gibi telefon yapıyorlar...)

Ne diyeyim geçenlerde yaşanılan elektrik kesintisini hatırlarsanız , ne olup bittiğini sıcağı sıcağına radyodan öğrenmiştim....

Sonuç : Arkadaşlar bana radyolu bir telefon önerir misiniz ? .LG G2 dedi bugun bir arkadaş....Ne dersiniz???

Teşekkürler.
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LaZeRiSt 4 yıl
Kontrol edilebilir mi video açılmıyor
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sabremetric 4 yıl
Sony 800 ISO oranına sahip olan 16Mp kamerayı kendi telefonlarında hiç kullanmadı. Daha iyi bir performans söz konusu olmaz. 20.7 Mp daha büyük sensör ve G-Lens Fotoğraftan anlayanlar ve kameradan anlayanlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. 1 Sony Z3 20.7 Mp daha geniş açılı ve büyük sensör kullanıyor. Sensörün büyük olması daha fazla ışık alması için çok önemli. 2 Z2 20.7 Mp olduğu için sensör boyutu 16Mp den daha büyük ve EXMOR RS Cmos sensör. Z3 e hiç gelmiyorum 12800 oranına sahip daha büyük sensörlü EXMOR RS G-lens kamera kullanıyor. Sony Z1,Z2 ve Z3 düşük ışık koşullarında bile saniyede 60 kare çekiyor ve Z3 üçün performansı harika. Samsung un ucuz Sony kameralı telefonlarını Z2 ve Z3 siler! Fotoğraftan anlayan zaten Samsung almaz, Amoled beyazları gri gibi veriyor, diğer renkler TV leri gibi hiç doğal değiller. Ayrıca güneşli havada ekranı görmek imkansız ve hiç keskin göstermiyor. Çünkü AMOLED pentile ekran. :))
Bunlar Sony'nin müzik ve film şirketleri.

Sony'nin müzik Şirketleri Sony Music Entertainment ·Sony/ATV Music Publishing · Columbia/Epic Label Group · RCA/Jive Label Group · Sony Music Nashville · Sony Masterworks · Legacy Recordings ·Syco Music ·Columbia Records ·RCA Label Group ·Provident Label Group ·RED Distribution ·Sony Music Japan

Sony Pictures Entertainment · Columbia Pictures · Sony Pictures Classics · Screen Gems · TriStar Pictures · Triumph Films · Destination Films · Stage 6 Films · Affirm Films ·Metro-Goldwyn-Mayer

Sony Hollywood'da kullanılan kamera ve görüntü ekipmanları üreticisi. Samsung gibi ucuz TV ve çamaşır makinesi üreticisi değil. Fotoğraf makinesinde ve kamerada Samsung u yıllar önce sildi :

Sony 1997'de dünyanın ilk Full HD 1920x1080 olan HDV F900 kamerasını tanıttı ve hala satılıyor. Biraz günümüze gelirsek Sony F65 adını duyanlar vardır Tom Cruise Oblivion bu kamerayla çekildi.

Sinema ve müzik işini herkes bilse her firmanın bir film veya müzik şirketi olurdu. Sony ses kalitesiyle de Samsung'dan çok daha iyi hem de çok!


Sony ve Panavision F55'den bile söz etmeye gerek duymuyorum. Sony'nin 4K sinema salonları için projektörleri var. Samsung profesyonel dünyanın kapılarından girememiş bir firma.

Sadece profesyoneller için değil, Sony'nin ev kullanıcıları içinde yüksek kalitede ürünleri var. Örneğin bir Sony hoparlör alacağınıza 50 tane Samsung S6 alırsınız :)) fanlar için bu cümleyi kurdum.. sonypremiumhome.com/...
Bakın Sony ev kullanıcıları için neler yapıyor. Sonra Samsung un sitesine mutlaka bakın ayrı dünyalardan söz ediyoruz.
3 Yanıt Yanıtla
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S A M C R O 4 yıl sabremetric
sabremetric
Sony 800 ISO oranına sahip olan 16Mp kamerayı kendi telefonlarında hiç kullanmadı. Daha iyi bir performans söz konusu olmaz. 20.7 Mp daha büyük sensör ve G-Lens Fotoğraftan anlayanlar ve kameradan anlayanlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. 1 Sony Z3 20.7 Mp daha geniş açılı ve büyük sensör kullanıyor. Sensörün büyük olması daha fazla ışık alması için çok önemli. 2 Z2 20.7 Mp olduğu için sensör boyutu 16Mp den daha büyük ve EXMOR RS Cmos sensör. Z3 e hiç gelmiyorum 12800 oranına sahip daha büyük sensörlü EXMOR RS G-lens kamera kullanıyor. Sony Z1,Z2 ve Z3 düşük ışık koşullarında bile saniyede 60 kare çekiyor ve Z3 üçün performansı harika. Samsung un ucuz Sony kameralı telefonlarını Z2 ve Z3 siler! Fotoğraftan anlayan zaten Samsung almaz, Amoled beyazları gri gibi veriyor, diğer renkler TV leri gibi hiç doğal değiller. Ayrıca güneşli havada ekranı görmek imkansız ve hiç keskin göstermiyor. Çünkü AMOLED pentile ekran. :))
Bunlar Sony'nin müzik ve film şirketleri.

Sony'nin müzik Şirketleri Sony Music Entertainment ·Sony/ATV Music Publishing · Columbia/Epic Label Group · RCA/Jive Label Group · Sony Music Nashville · Sony Masterworks · Legacy Recordings ·Syco Music ·Columbia Records ·RCA Label Group ·Provident Label Group ·RED Distribution ·Sony Music Japan

Sony Pictures Entertainment · Columbia Pictures · Sony Pictures Classics · Screen Gems · TriStar Pictures · Triumph Films · Destination Films · Stage 6 Films · Affirm Films ·Metro-Goldwyn-Mayer

Sony Hollywood'da kullanılan kamera ve görüntü ekipmanları üreticisi. Samsung gibi ucuz TV ve çamaşır makinesi üreticisi değil. Fotoğraf makinesinde ve kamerada Samsung u yıllar önce sildi :

Sony 1997'de dünyanın ilk Full HD 1920x1080 olan HDV F900 kamerasını tanıttı ve hala satılıyor. Biraz günümüze gelirsek Sony F65 adını duyanlar vardır Tom Cruise Oblivion bu kamerayla çekildi.

Sinema ve müzik işini herkes bilse her firmanın bir film veya müzik şirketi olurdu. Sony ses kalitesiyle de Samsung'dan çok daha iyi hem de çok!


Sony ve Panavision F55'den bile söz etmeye gerek duymuyorum. Sony'nin 4K sinema salonları için projektörleri var. Samsung profesyonel dünyanın kapılarından girememiş bir firma.

Sadece profesyoneller için değil, Sony'nin ev kullanıcıları içinde yüksek kalitede ürünleri var. Örneğin bir Sony hoparlör alacağınıza 50 tane Samsung S6 alırsınız :)) fanlar için bu cümleyi kurdum.. sonypremiumhome.com/...
Bakın Sony ev kullanıcıları için neler yapıyor. Sonra Samsung un sitesine mutlaka bakın ayrı dünyalardan söz ediyoruz.

Hocam Metro Goldwyn Mayer tamamen mi sony' nin?
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seFaßjk 4 yıl sabremetric
sabremetric
Sony 800 ISO oranına sahip olan 16Mp kamerayı kendi telefonlarında hiç kullanmadı. Daha iyi bir performans söz konusu olmaz. 20.7 Mp daha büyük sensör ve G-Lens Fotoğraftan anlayanlar ve kameradan anlayanlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. 1 Sony Z3 20.7 Mp daha geniş açılı ve büyük sensör kullanıyor. Sensörün büyük olması daha fazla ışık alması için çok önemli. 2 Z2 20.7 Mp olduğu için sensör boyutu 16Mp den daha büyük ve EXMOR RS Cmos sensör. Z3 e hiç gelmiyorum 12800 oranına sahip daha büyük sensörlü EXMOR RS G-lens kamera kullanıyor. Sony Z1,Z2 ve Z3 düşük ışık koşullarında bile saniyede 60 kare çekiyor ve Z3 üçün performansı harika. Samsung un ucuz Sony kameralı telefonlarını Z2 ve Z3 siler! Fotoğraftan anlayan zaten Samsung almaz, Amoled beyazları gri gibi veriyor, diğer renkler TV leri gibi hiç doğal değiller. Ayrıca güneşli havada ekranı görmek imkansız ve hiç keskin göstermiyor. Çünkü AMOLED pentile ekran. :))
Bunlar Sony'nin müzik ve film şirketleri.

Sony'nin müzik Şirketleri Sony Music Entertainment ·Sony/ATV Music Publishing · Columbia/Epic Label Group · RCA/Jive Label Group · Sony Music Nashville · Sony Masterworks · Legacy Recordings ·Syco Music ·Columbia Records ·RCA Label Group ·Provident Label Group ·RED Distribution ·Sony Music Japan

Sony Pictures Entertainment · Columbia Pictures · Sony Pictures Classics · Screen Gems · TriStar Pictures · Triumph Films · Destination Films · Stage 6 Films · Affirm Films ·Metro-Goldwyn-Mayer

Sony Hollywood'da kullanılan kamera ve görüntü ekipmanları üreticisi. Samsung gibi ucuz TV ve çamaşır makinesi üreticisi değil. Fotoğraf makinesinde ve kamerada Samsung u yıllar önce sildi :

Sony 1997'de dünyanın ilk Full HD 1920x1080 olan HDV F900 kamerasını tanıttı ve hala satılıyor. Biraz günümüze gelirsek Sony F65 adını duyanlar vardır Tom Cruise Oblivion bu kamerayla çekildi.

Sinema ve müzik işini herkes bilse her firmanın bir film veya müzik şirketi olurdu. Sony ses kalitesiyle de Samsung'dan çok daha iyi hem de çok!


Sony ve Panavision F55'den bile söz etmeye gerek duymuyorum. Sony'nin 4K sinema salonları için projektörleri var. Samsung profesyonel dünyanın kapılarından girememiş bir firma.

Sadece profesyoneller için değil, Sony'nin ev kullanıcıları içinde yüksek kalitede ürünleri var. Örneğin bir Sony hoparlör alacağınıza 50 tane Samsung S6 alırsınız :)) fanlar için bu cümleyi kurdum.. sonypremiumhome.com/...
Bakın Sony ev kullanıcıları için neler yapıyor. Sonra Samsung un sitesine mutlaka bakın ayrı dünyalardan söz ediyoruz.

Kamera ve lensler konusunda cok bilgim yok fakat onceki mesajinizdaki s5 in imx240 sensor kullandigi bilgisi hatalidir s5 de samsungun kendi uretimi olan isocell teknolojili kamera kullanilmaktadir. Ikinci olarak da su an s6 da kullanilan ekran +700 nit parlaklik degeriyle gunes altinda en iyi gorunurluk sunan ekran/ekranlardan birtanesi. Yapilan testlerde sony telefonlarin kamera performansi konusunda esamesi okunmuyor bahsettiginiz kaliteli donanim yazilimsal olarak iyi desteklenmiyor demek ki.

Iyi forumlar.
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empiy01 4 yıl sabremetric
sabremetric
Sony 800 ISO oranına sahip olan 16Mp kamerayı kendi telefonlarında hiç kullanmadı. Daha iyi bir performans söz konusu olmaz. 20.7 Mp daha büyük sensör ve G-Lens Fotoğraftan anlayanlar ve kameradan anlayanlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. 1 Sony Z3 20.7 Mp daha geniş açılı ve büyük sensör kullanıyor. Sensörün büyük olması daha fazla ışık alması için çok önemli. 2 Z2 20.7 Mp olduğu için sensör boyutu 16Mp den daha büyük ve EXMOR RS Cmos sensör. Z3 e hiç gelmiyorum 12800 oranına sahip daha büyük sensörlü EXMOR RS G-lens kamera kullanıyor. Sony Z1,Z2 ve Z3 düşük ışık koşullarında bile saniyede 60 kare çekiyor ve Z3 üçün performansı harika. Samsung un ucuz Sony kameralı telefonlarını Z2 ve Z3 siler! Fotoğraftan anlayan zaten Samsung almaz, Amoled beyazları gri gibi veriyor, diğer renkler TV leri gibi hiç doğal değiller. Ayrıca güneşli havada ekranı görmek imkansız ve hiç keskin göstermiyor. Çünkü AMOLED pentile ekran. :))
Bunlar Sony'nin müzik ve film şirketleri.

Sony'nin müzik Şirketleri Sony Music Entertainment ·Sony/ATV Music Publishing · Columbia/Epic Label Group · RCA/Jive Label Group · Sony Music Nashville · Sony Masterworks · Legacy Recordings ·Syco Music ·Columbia Records ·RCA Label Group ·Provident Label Group ·RED Distribution ·Sony Music Japan

Sony Pictures Entertainment · Columbia Pictures · Sony Pictures Classics · Screen Gems · TriStar Pictures · Triumph Films · Destination Films · Stage 6 Films · Affirm Films ·Metro-Goldwyn-Mayer

Sony Hollywood'da kullanılan kamera ve görüntü ekipmanları üreticisi. Samsung gibi ucuz TV ve çamaşır makinesi üreticisi değil. Fotoğraf makinesinde ve kamerada Samsung u yıllar önce sildi :

Sony 1997'de dünyanın ilk Full HD 1920x1080 olan HDV F900 kamerasını tanıttı ve hala satılıyor. Biraz günümüze gelirsek Sony F65 adını duyanlar vardır Tom Cruise Oblivion bu kamerayla çekildi.

Sinema ve müzik işini herkes bilse her firmanın bir film veya müzik şirketi olurdu. Sony ses kalitesiyle de Samsung'dan çok daha iyi hem de çok!


Sony ve Panavision F55'den bile söz etmeye gerek duymuyorum. Sony'nin 4K sinema salonları için projektörleri var. Samsung profesyonel dünyanın kapılarından girememiş bir firma.

Sadece profesyoneller için değil, Sony'nin ev kullanıcıları içinde yüksek kalitede ürünleri var. Örneğin bir Sony hoparlör alacağınıza 50 tane Samsung S6 alırsınız :)) fanlar için bu cümleyi kurdum.. sonypremiumhome.com/...
Bakın Sony ev kullanıcıları için neler yapıyor. Sonra Samsung un sitesine mutlaka bakın ayrı dünyalardan söz ediyoruz.

Hocam tebrik ederim sizi Sony nin reklamını cok iyi yapmışsınız belli ki samsung düşmanısınız
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elfmrt 4 yıl
İddaya varmısın? Z2 kullanıcısı olarak soruyorum ?
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sabremetric 4 yıl
Duyuru :) LG G2 ve LG G3 Samsung S3 ve S4 Sony IMX135 sensör kullanıyor. S5 ve Note 4 de olduğu gibi yine Sony'nin ışık hassasiyeti düşük olan Sony 16Mp 800 ISO oranına sahip IMX240 kamera s6 da kullanıyor. Sensörlerde kullanılan lenslere kadar Sony üretimi. Burada cahil muhabbeti yapmaya niyetim yok. Sony Z3 de 12800 ISO oranına sahip daha büyük sensörlü ve G-Lens kullanılan 20.7 Mp EXMOR RS kamera var. Teknik olarak Sony' Z2 ve Z3 den daha iyi olması mümkün değildir. Daha iyi olabileceği hayalden öteye gidemez. Tüm Samsung fanlarına duyurulur.
1 Yanıt Yanıtla
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alperen_69 4 yıl sabremetric
öyle olsa bile kendi ürettiği kamerayı hakkıyla kullanamıyor , aynı model kamera üzerinde samsung daha başarılı sonuçlar veriyor çok garip
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onurerer 4 yıl
Bunun içine bi ios8 lazım yoksa seneye fiyatı 1000 tl'ye düşer.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Gayet guzel bi telefon. On inceleme icin tesekkurler
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