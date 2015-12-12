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Samsung Galaxy S7'nin kasası sızdırıldı

Gelecek yılın ilk amiral gemi modellerinden birisi olması beklenen Galaxy S7 yavaş yavaş üretime hazır hale geliyor. Bu sürece önemli sızıntılarla biz de dolaylı olarak dahil oluyoruz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
14,9b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S7'nin kasası sızdırıldı


Samsung'un yeni amiral gemi modeli ile ilgili iddialar önce duyum olarak başlamışken sonrasında benchmark skorları ve CAD çizimleri şeklinde karşımıza çıkmıştı. Cihazın çıkış tarihi yaklaştıkça kasa bileşenlerine erişim daha kolay oluyor ve bu sayede gerçek görseller internete düşüyor. 

Galaxy S7 modelinin Çin'den sızdırılan yeni görselleri kasa yapısı ve bağlantı girişleri ile ilgili detayları gözler önüne seriyor. Görsellerde ilk dikkat çeken USB Type-C girişi. Samsung'un Galaxy S7 ile birlikte USB Type-C standardına geçiş yapacağı düşünülüyordu. Görsel de bu iddiaları doğrular nitelikte. 

Diğer bir nokta ise alt kısımda hoparlör ızgarasının kaybolmuş olması. Bağlantı girişi biraz daha kenara yaslanırken, diğer tarafta ise 3.5mm kulaklık girişi yer alıyor. Hoparlörün nereye gittiği ise şimdilik meçhul ancak en iyi ihtimalle arka kısımda kameranın yakın bir noktasına konumlanmış olabilir. 
Samsung Galaxy S7'nin kasası sızdırıldı
 

Modelin tamamen metal kasa yerine Galaxy S6 serisinde olduğu gibi metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonuna devam edeceği anlaşılıyor. Tüketicilerin beklentisi tamamen metal bir kasa olsa da üretim zorlukları nedeniyle Samsung bu tür bir tasarımda ısrarcı durumda. Yine de pek çok otoriteden övgü almış bir tasarımdan bahsediyoruz. Görünen bir fark köşelerin biraz daha keskinleştirilmiş olması. Bu bakımdan Galaxy S2 hatlarına geri dönülmüş gibi gözüküyor. 

Galaxy S7 ile ilgili kesinlik kazanmamış iki nokta çıkarılabilir batarya ve hafıza kartı girişi. Galaxy S6 modelinde bu iki nokta oldukça eleştirilmişti. Yeni amiral gemi modelinde en azından hafıza kartı desteği olabileceği ifade ediliyor ancak görsellerde bununla ilgili bir ayrıntı görünmüyor. 

Ortaya çıkan kasa ya kılıf üreticilerine gönderilmek için üretilmiş bir örnek veya ilk prototiplerden birisi. İlk şıkta tasarımın artık nihai aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. İkinci şık söz konusu ise muhtemelen Samsung, tasarımda bazı oynamalar yapacak ve sonrasında nihai şeklini verecektir. 
Samsung Galaxy S7'nin kasası sızdırıldı
 

http://www.phonearena.com/news/Alleged-Samsung-Galaxy-S7-chassis-leaks_id76576 Yorum Yaz
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drfree1 3 yıl en beğenilen
Kanlı canlı nın anlamını biliyormusunuz acaba ? koyduğunuz içeriğe bak başlığa bak ?
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saylia 3 yıl
kadirirdem
Kanlı Canlı Deyince Üretilmiş Kullanıma Hazır Cihaz Sandım İçeriğe bir baktımki metal çerçeler var Ah Ekrem Ah İlla Beni Kovdurun diyorsun....

Bu nasil bi edepsizliktir yaa, ben utandim kovdurma kelimelerini okuyunca (diger yorumlar dahil). Siz kendinizi ne zannediyorsunuz, tamam hata yapmış da bu kadar haddinizi nasıl asabiliyorsunuz, nezaket nedir bilirmisiniz ?
Evin tek erkek çocuğuydunuz da çok mu şımartıldınız, yoksa hiç dışarı çıkıp sosyalleşmiyor musunuz. Nedir derdiniz.
Hayır ben de eleştirdim geçmiş zamanda, ama bu kadarı terbiyesizlik.
Yeminle eğer ben yetkili olsam, bu kovma kelımesini kullananları banlardım.Bu zihniyetten ne vatana millete nede şu siteye hayır gelmez.
Haa şuanki yetkililer benim yazdıklarımı gereksiz ağır bi tepki olarak görüyorlarsa beni de banlayabilirler buna da varım önemli değil.
Not: Ekrem'i tanimam o da beni tanimaz. ALmanyadan yaziyorum.
kadirirdemKanlı Canlı Deyince Üretilmiş Kullanıma Hazır Cihaz Sandım İçeriğe bir baktımki metal çerçeler var Ah Ekrem Ah İlla Beni Kovdurun diy...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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Skylake 3 yıl
Kasanın birkaç tane resmi kanlı canlı mı oluyor?
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parçalona 3 yıl
OverClocK1ng
Orijinalden alıntı: redbloodedmanAma bilinsin ki bu arkadaş işinin hakkını vermiyor. Kaç yıl geçti hala özenerek haber hazırlama konusunda ilerleme sağlamış değil.
Haksız da değilsin. Zira Ekrem arkadaşımız daha dün bu işe başlasa, Adama biraz zaman tanımak lazım, zamanla çok daha iyi olacaktır. diye düşünürdük.Ekremin ilk haberi 10 Haziran 2011. Biz ise 2016 ya giriyoruz. 3-5 ay değil, 1 yıl değil, 3 yıl değil, 4 yıl değil, tam 4.5 yıl...Buna rağmen hâlâ her haberinde hatalar, gariplikler. Hadi onu geçtim, virgül kullanmaya bile daha yeni yeni başlıyor. Haberlerinde yazım hataları vs.Yahu çok mu zor, 2 satır yazıyı dikkatlice okuyup yayınlamak?Sonra da biz eleştirince, biz kötü oluyoruz. Bir insan kendisini 4.5 senede düzeltmez, bu kadar eleştiriye rağmen yazdıklarını iyi gözden geçirerek yayınlamaz, kendine çeki düzen vermezse, kaç senede verir?

"Sonra da biz eleştirince, biz kötü oluyoruz." Cümlende anlatım bozukluğu var. İki kere 'biz' kullanmana gerek yok ;)
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gs09gs09 3 yıl
:D ülen hala bi yenisi çıkınca kapılarda kuyruk olanlar mı var varsa bi piskoloğa gitsin bu arkadaşlar :D 2 3 yılda bi alınmalı bence bu telefon 1 yıl sonra tusunu değiştirior gene aynı ürünü kaktırıyorlar eski üründe anyı işi görüor yani ihtiyaçtan amıyo bizim millet bu ürünü üff ülen kasa değişmiş 21 mgp di 22 olmus dio alıyo 3 ram vardı 3.5 yapmısar snki uzaya uydu gönderecek o bucuk ramle :D cidden çok ilginç gelior bana bu olaylar 3 sene once aldığım android emektarımı hala kullanıyom daha 1 2 sene daha kullanırım ben bunu :D işimi görüor Allah akıl fikir versin bu bi üst versiyonunu kosa kosa alanlara :D
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DH Misafiri 3 yıl
Kanlı canlı, sağlıklı, dinç demektir. Deyim anlamına uygun kullanılmamış. Öğrencilerim sınavlarda böyle hatalar yaparsa puan kırıyorum.
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Hauntedd 3 yıl
Ekremciğim başlığı düzeltmiş :D
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UML 3 yıl
Yazacaklarım habere konu olan ürünle ilgili olmasa da yazayım.

Eleştiri yapmak ile birisine gereğinden fazla yüklenmek arasındaki farka dikkat etmek lazım.

Haberi yazan editör burda yazılana göre 4,5 yıldır Donanım Haber bünyesinde çalışıyosa demek ki maaşını veren kurum çalışanından memnun.

İnsanlara karşı bu derece kırıcı olmayın, başkasına saygısı olmayanın kendine saygısı yoktur.
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erturkcan2 3 yıl
Samsung yine iphone semalarında yüzüyor. :D Her zaman I phoneun bir tık altında bulunma felsefelrini kararlılıkla devam ettirmeye devam edeceğe benziyorlar. :D
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dostum kertenkele 3 yıl
Eski modellerinden ne farkı olacakki bunun uçacakmı yani. daha yüksek ram daha yüksek işletim sistemi 50 yada 100 mah daha büyük batarya gerisi aynı 2k ekran belki 4 ama batarya aynı bunu mu bekliyorsunuz sanki nokia 3310 dan note 5 e ama bir sıçrama farkı var da aylarca konuşuluyor.
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ekrem71 3 yıl
Cihaz ile ilgili ilk kez bu kadar gerçekçi görseller yayımlanıyor. Bu açıdan biraz kanlı canlı demek çok da anlamı kaydırmaz. Eleştiriler çok abartılı kaçıyor.
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suslu76 3 yıl ekrem71
ekrem71

Cihaz ile ilgili ilk kez bu kadar gerçekçi görseller yayımlanıyor. Bu açıdan biraz kanlı canlı demek çok da anlamı kaydırmaz. Eleştiriler çok abartılı kaçıyor.

katiliyorum, sahsen ben de lakayt basliklari sevmiyorum, ozellikle 2si1'in basliklarini ama kanli canli guzel bir deyim, yanlislik yoktu bence baslikta ama bu hali daha guzel tabi, daha ciddi, ama sonucta kisisel tercih meselesi
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Mr. Jingles 3 yıl
Ya arkadaş nedir bu sürekli haber editörüne saldırı? Habere yorum yapacaksanız yapın editörü eleştirecekseniz yorum yapmayın daha iyi. Yeminlen gına geldi artık bu yorumları okumaktan. Bir kere yazılır iki kere yazılır ama her defasında çocuk gibi aynı şeyleri yazmayın arkadaşım yazmayın. Ben sizin boş yorumlarınızı görmek zorunda değilim. Anladık tamam editör bu konuda sıkıntılı. Sen habere bak ona yorum yap beğenmiyorsan da oku çık.
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GenkaNuank 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Ya arkadaş nedir bu sürekli haber editörüne saldırı? Habere yorum yapacaksanız yapın editörü eleştirecekseniz yorum yapmayın daha iyi. Yeminlen gına geldi artık bu yorumları okumaktan. Bir kere yazılır iki kere yazılır ama her defasında çocuk gibi aynı şeyleri yazmayın arkadaşım yazmayın. Ben sizin boş yorumlarınızı görmek zorunda değilim. Anladık tamam editör bu konuda sıkıntılı. Sen habere bak ona yorum yap beğenmiyorsan da oku çık.

Yorumları beğenmiyosan sen de yorumlara bakma kardeşim sırf sen bizim yorumlarımızı okuma diye yorum mu atmayacaz.
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OverClocK1ng 3 yıl
redbloodedman
Ama bilinsin ki bu arkadaş işinin hakkını vermiyor. Kaç yıl geçti hala özenerek haber hazırlama konusunda ilerleme sağlamış değil.

Haksız da değilsin. Zira Ekrem arkadaşımız daha dün bu işe başlasa, "Adama biraz zaman tanımak lazım, zamanla çok daha iyi olacaktır." diye düşünürdük.
Ekrem'in ilk haberi 10 Haziran 2011. Biz ise 2016 ya giriyoruz. 3-5 ay değil, 1 yıl değil, 3 yıl değil, 4 yıl değil, tam 4.5 yıl...
Buna rağmen hâlâ her haberinde hatalar, gariplikler. Hadi onu geçtim, virgül kullanmaya bile daha yeni yeni başlıyor. Haberlerinde yazım hataları vs.
Yahu çok mu zor, 2 satır yazıyı dikkatlice okuyup yayınlamak?
Sonra da biz eleştirince, biz kötü oluyoruz. Bir insan kendisini 4.5 senede düzeltmez, bu kadar eleştiriye rağmen yazdıklarını iyi gözden geçirerek yayınlamaz, kendine çeki düzen vermezse, kaç senede verir?
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redbloodedman 3 yıl
saylia
kadirirdemKanlı Canlı Deyince Üretilmiş Kullanıma Hazır Cihaz Sandım İçeriğe bir baktımki metal çerçeler var Ah Ekrem Ah İlla Beni Kovdurun diyorsun....
Bu nasil bi edepsizliktir yaa, ben utandim kovdurma kelimelerini okuyunca (diger yorumlar dahil). Siz kendinizi ne zannediyorsunuz, tamam hata yapmış da bu kadar haddinizi nasıl asabiliyorsunuz, nezaket nedir bilirmisiniz ? Evin tek erkek çocuğuydunuz da çok mu şımartıldınız, yoksa hiç dışarı çıkıp sosyalleşmiyor musunuz. Nedir derdiniz. Hayır ben de eleştirdim geçmiş zamanda, ama bu kadarı terbiyesizlik.Yeminle eğer ben yetkili olsam, bu kovma kelımesini kullananları banlardım.Bu zihniyetten ne vatana millete nede şu siteye hayır gelmez.Haa şuanki yetkililer benim yazdıklarımı gereksiz ağır bi tepki olarak görüyorlarsa beni de banlayabilirler buna da varım önemli değil.Not: Ekremi tanimam o da beni tanimaz. ALmanyadan yaziyorum.

Hocam savunduğun adam SONY, SAMSUNG, NOKIA işçileriyle ilgili işten çıkarılma haberlerinde. 200 işçi, 500 işçi KAPININ ÖNÜNE KOYULACAK diye edepten yoksun cümeleler yazmış kişidir. Ama haklısın kimse kapının önüne koyulmasın. Ama bilinsin ki bu arkadaş işinin hakkını vermiyor. Kaç yıl geçti hala özenerek haber hazırlama konusunda ilerleme sağlamış değil. Erdi'nin, Mesut'un zengin içerikli haberlerini özledim. Eskiden daha fazlaydı. Şimdi anasayfayı bu arkadaşın boş haberleri kaplıyor, forum olmasa uğraşamam şu siteye...
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