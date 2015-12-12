Samsung Galaxy S7'nin kasası sızdırıldı





Samsung'un yeni amiral gemi modeli ile ilgili iddialar önce duyum olarak başlamışken sonrasında benchmark skorları ve CAD çizimleri şeklinde karşımıza çıkmıştı. Cihazın çıkış tarihi yaklaştıkça kasa bileşenlerine erişim daha kolay oluyor ve bu sayede gerçek görseller internete düşüyor.





Galaxy S7 modelinin Çin'den sızdırılan yeni görselleri kasa yapısı ve bağlantı girişleri ile ilgili detayları gözler önüne seriyor. Görsellerde ilk dikkat çeken USB Type-C girişi. Samsung'un Galaxy S7 ile birlikte USB Type-C standardına geçiş yapacağı düşünülüyordu. Görsel de bu iddiaları doğrular nitelikte.





Diğer bir nokta ise alt kısımda hoparlör ızgarasının kaybolmuş olması. Bağlantı girişi biraz daha kenara yaslanırken, diğer tarafta ise 3.5mm kulaklık girişi yer alıyor. Hoparlörün nereye gittiği ise şimdilik meçhul ancak en iyi ihtimalle arka kısımda kameranın yakın bir noktasına konumlanmış olabilir.





Modelin tamamen metal kasa yerine Galaxy S6 serisinde olduğu gibi metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonuna devam edeceği anlaşılıyor. Tüketicilerin beklentisi tamamen metal bir kasa olsa da üretim zorlukları nedeniyle Samsung bu tür bir tasarımda ısrarcı durumda. Yine de pek çok otoriteden övgü almış bir tasarımdan bahsediyoruz. Görünen bir fark köşelerin biraz daha keskinleştirilmiş olması. Bu bakımdan Galaxy S2 hatlarına geri dönülmüş gibi gözüküyor.





Galaxy S7 ile ilgili kesinlik kazanmamış iki nokta çıkarılabilir batarya ve hafıza kartı girişi. Galaxy S6 modelinde bu iki nokta oldukça eleştirilmişti. Yeni amiral gemi modelinde en azından hafıza kartı desteği olabileceği ifade ediliyor ancak görsellerde bununla ilgili bir ayrıntı görünmüyor.





Ortaya çıkan kasa ya kılıf üreticilerine gönderilmek için üretilmiş bir örnek veya ilk prototiplerden birisi. İlk şıkta tasarımın artık nihai aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. İkinci şık söz konusu ise muhtemelen Samsung, tasarımda bazı oynamalar yapacak ve sonrasında nihai şeklini verecektir.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-Samsung-Galaxy-S7-chassis-leaks_id76576