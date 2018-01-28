Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi ve detaylar l Mobilite yeni bölüm

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi ve detayları olmak üzere Galaxy A8 2018'lerin fiyatlarını, Sony ve Xiaomi'nin yeni planlarını yorumluyor.

Samsung'un merakla beklenen yeni nesil amiral gemi telefonu Galaxy S9'un çıkış tarihi belli oldu. Bu videomuzda telefonun teknik özellikleri ve gündemdeki diğer konuları değerlendiriyoruz.