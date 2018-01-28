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Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi ve detaylar l Mobilite yeni bölüm

1 yıl
6,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi ve detayları olmak üzere Galaxy A8 2018'lerin fiyatlarını, Sony ve Xiaomi'nin yeni planlarını yorumluyor.
Samsung'un merakla beklenen yeni nesil amiral gemi telefonu Galaxy S9'un çıkış tarihi belli oldu. Bu videomuzda telefonun teknik özellikleri ve gündemdeki diğer konuları değerlendiriyoruz. 

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cansev07 1 yıl en beğenilen
Bence telefon fiyatlarının yükselmesinde tek suçlu firmalar değil. Suçu birazda kendimizde aramalıyız. Her yeni telefon çıktığında onsuz yaşayamayacakmış gibi hareket edersek firmalarda bizi yolunacak kaz yerine koyarlar. İhtiyaç dışı telefon alıyor büyük bir çoğunluğumuz, bu telefon bana yeter deyip 2 3 yıl kullanan insan sayısı çok az. Çevremdeki arkadaşlarımda note8, s8, iphone8 falan var hep. Hepsi de iphone7 den S7 den falan geçtiler. Soruyorum ne değişti hayatında diye cevap veremiyorlar. Hepsi yine instagram, facebook, twitter, whatapp a giriyor. İlla üst seviye bir telefon alacaksan oneplus5, mi6 var o kadar para vermeyin bir telefona diyorum, ben onları kullanmam diyorlar. Bence bu işin en büyük suçlusu biziz. Firmalara laf atmadan önce biraz kendimize çeki düzen vermeliyiz.
Bence telefon fiyatlarının yükselmesinde tek suçlu firmalar değil. Suçu birazda kendimizde aramalıyız. Her yeni telefon çıktığında onsuz yaşayamayacakmış gib...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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java 1 yıl
İlk haber Samsung'un 2018 yılında hala android 7.1.1 ile piyasaya sürülen; üstelik 3299 TL'ye satılması planlanan çöpoğlu çöp bir cihaz...
Açık söylüyorum, zevkler renkler vs saygı duyarım ama bu fiyata bu cihazı alanın aklını sevmek lazım....
İlk haber Samsung'un 2018 yılında hala android 7.1.1 ile piyasaya sürülen; üstelik 3299 TL'ye satılması planlanan çöpoğlu çöp bir cihaz...Açık söylüyorum,...
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muratt45 1 yıl gxhero
Findeks puanlama sisteminden bihabersin galiba. Bankalar kullandigin telefona yada dış görünüşune göre degil findeks puanina göre kredi açarlar.
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aliss 1 yıl
s7 den bile geçilmez bu tele yani bırakın s8 i
note9 da umarım sağlam değişiklik olur
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malkooklam 1 yıl
ister misiniz! stereo hoparlörü yeni keşf ettim reklamları gelsin!
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ghost recon advanced 1 yıl
oneplus 6 yı beklemek her türlü daha avanajlı olacaktır özellikle fiyat olarak düşünürsek yarı fiyatına amiral gemisi katili telefon almış olacaksınız
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Onurcan91 1 yıl
27 yaşıma kadar aldığım en pahalı telefon S7 Edge'di 2800 TL fiyatı ile 2016 Temmuz ve de S3'ten geçmiştim.4 sene kullandım en sonunda 1 GB Ram'den dolayı isyan ettim de aldım S7 Edge'i.Sonuç olarak yeni bir cihaz alacak olsam kesinlikle bu paralara cihaz almam şuan bir üst seviye bir cihaz alacak olsam Xiaomi Mi6 128 GB 6 GB Ram 1970 TL Migros'tan alırdım.Onun dışında gerçekten bu paralar yazık günah,lütfen bu saatten sonra kendimizi yoldurmayalım çünkü genel profil olarak artık bu toplum tüketici toplumu olmuş durumda.
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olağan_şüpheli 1 yıl
diyafram f:1.5 olsa bile o ufacık algılayıcı boyutuyla doğal bokeh efekti olmaz ya da istediğiniz kalitede olmaz. yazılım şart yani. video da olmayacaktır haliyle.
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zotacing 1 yıl
Bir 1995 model Fiat Uno parasına satar artık yasal tefeci 36 ay taksitle operatörler.
89TL boşa verilen aylık fatura + 179TL x 36 desek;
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cansev07 1 yıl en beğenilen
Bence telefon fiyatlarının yükselmesinde tek suçlu firmalar değil. Suçu birazda kendimizde aramalıyız. Her yeni telefon çıktığında onsuz yaşayamayacakmış gibi hareket edersek firmalarda bizi yolunacak kaz yerine koyarlar. İhtiyaç dışı telefon alıyor büyük bir çoğunluğumuz, bu telefon bana yeter deyip 2 3 yıl kullanan insan sayısı çok az. Çevremdeki arkadaşlarımda note8, s8, iphone8 falan var hep. Hepsi de iphone7 den S7 den falan geçtiler. Soruyorum ne değişti hayatında diye cevap veremiyorlar. Hepsi yine instagram, facebook, twitter, whatapp a giriyor. İlla üst seviye bir telefon alacaksan oneplus5, mi6 var o kadar para vermeyin bir telefona diyorum, ben onları kullanmam diyorlar. Bence bu işin en büyük suçlusu biziz. Firmalara laf atmadan önce biraz kendimize çeki düzen vermeliyiz.
1 Yanıt Yanıtla +18
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gxhero 1 yıl cansev07
2 kişi bankaya gitsin birinin cebinde 3310 olsun birinde aypon x hangisi daha yüksek kredi alır problemin cevabını bulan neden herkesin yarın yokmuş gibi yeni çıkan telefona sarıldığını da anlar. (Ülkede herkes şekil için yaşıyor şeklin yoksa insan bile sayıyorlar yoksa teknolojiden anladıkları yok anlasalar şuan cat s60 denen telefon yok satıyor olurdu hani deprem bölgesinde yaşıyoruz...)
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JackWondo 1 yıl
Erdi Bey Mi Note 3' ün detaylı incelemesini bekliyoruz.
Teşekkürler...
@fx57
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MaFiAMaX 1 yıl
Hele şükür bir araya geldiniz. Arayı çok açma @fx57 araya kara kedi girecek yoksa :)
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