Google duyurdu: ChromeOS ve Android birleşiyor

ChromeOS ve Android birleşiyor
Android'in mobil, giyilebilir cihazlar, XR, TV ve otomotivdeki uygulamalarından sorumlu olan Samat, Android ile ChromeOS'u birleştireceklerini resmi olarak doğruladı. Samat, bu birleşmenin kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği konusunda ayrıntıya girmemekle birlikte, masaüstü ve tablet kullanım alışkanlıklarının bu süreci şekillendireceğini söylüyor.
Kaçıranlar için Google, Android'i masaüstü ile uyumlu özelliklerle donatmaya devam ediyor. Dolayısıyla Android ile ChromeOS'un ortak bir zeminde buluşması, özellikle yazılım stratejisinde önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Keza tek bir çatı altında toplanan iki platform, Apple ekosistemine güçlü bir alternatif olabilir. Ancak detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: