Samsung Galaxy Tab 10.1 bu aydan itibaren Almanya'ya geliyor

Samsung, son günlerde hakkında büyük tanıtım faaliyetleri yürütülen Android 3.1 ''Honeycomb'' işletim sistemli tablet bilgisayarı Galaxy Tab 10.1'in, bu aydan itibaren Alman teknoloji meraklılarıyla buluşacağını resmi olarak duyurdu.

Samsung'un resmi duyurusunda Galaxy Tab 10.1'in siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 629 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı açıklanmış. Diğer yandan online satış sitelerinden Amazon, 16 GB Galaxy Tab 10.1 3G için 569 Euro'dan ön sipariş alıyor ve tabletin 18 Ağustos tarihinden itibaren stoklara gireceğini tahmin ediyor. Samsung, Galaxy Tab 10.1'in yalnızca Wi-Fi destekli versiyonunun ise sonbahar aylarında boy göstereceğini ifade etmiş.



Galaxy Tab 10.1'in göze çarpan özelliklerinden bazıları şu şekilde;



1 GHz çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu

1 GB RAM

Dört band GSM şebekesi ve 21 Mbps HSPA desteği (Yalnızca 3G versiyonu)



16 / 32 / 64 GB dahili flash bellek seçenekleri



10.1-inç, 1280 x 800 piksel, dokunmatik kapasitif ekran

Android 3.1 ''Honeycomb'' işletim sistemi

TouchWiz UX arayüzü

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth 3.0

GPS

3.2 MP kamera, led flaş, otomatik odaklama

Görüntülü konuşma için 2 MP kamera

720p video kaydı

7000 mAh batarya



http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=e6dfae8b-ab43-473e-bbfd-a028b57cd83f