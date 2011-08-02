Samsung Galaxy Tab 10.1 bu aydan itibaren Almanya'ya geliyor

Haber Editörü
Samsung, son günlerde hakkında büyük tanıtım faaliyetleri yürütülen Android 3.1 ''Honeycomb'' işletim sistemli tablet bilgisayarı Galaxy Tab 10.1'in, bu aydan itibaren Alman teknoloji meraklılarıyla buluşacağını resmi olarak duyurdu.
Samsung'un resmi duyurusunda Galaxy Tab 10.1'in siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 629 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı açıklanmış. Diğer yandan online satış sitelerinden Amazon, 16 GB Galaxy Tab 10.1 3G için 569 Euro'dan ön sipariş alıyor ve tabletin 18 Ağustos tarihinden itibaren stoklara gireceğini tahmin ediyor. Samsung, Galaxy Tab 10.1'in yalnızca Wi-Fi destekli versiyonunun ise sonbahar aylarında boy göstereceğini ifade etmiş.
Galaxy Tab 10.1'in göze çarpan özelliklerinden bazıları şu şekilde;
- 1 GHz çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu
- 1 GB RAM
- Dört band GSM şebekesi ve 21 Mbps HSPA desteği (Yalnızca 3G versiyonu)
- 16 / 32 / 64 GB dahili flash bellek seçenekleri
- 10.1-inç, 1280 x 800 piksel, dokunmatik kapasitif ekran
- Android 3.1 ''Honeycomb'' işletim sistemi
- TouchWiz UX arayüzü
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 3.0
- GPS
- 3.2 MP kamera, led flaş, otomatik odaklama
- Görüntülü konuşma için 2 MP kamera
- 720p video kaydı
- 7000 mAh batarya
http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=e6dfae8b-ab43-473e-bbfd-a028b57cd83f Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Maalesef incelik uğruna vazgeçilmiş o kameralardan, ama ilk modeli var "v " diyorlardı sanırım, ipad1 e benziyor o kalınlıkta...
Ben bu tableti 5 aydır bekliyordum, dayanamadım ipad2 aldım, iyiki de almışım, ipad2de bile uygulama azlığı sözkonusu, android tabletlere daha çok var...
ama tabi 2-3 haftaya gelecekse beklemek lazım.. fiyatı 1200 civarlarında olur umarım.
iOS'u bilemiyorum ama Android'de tablete özel uygulama yazmaya gerek yok ki, telefonlarla aynı uygulamalar çalışıyor. Uygulamaların büyük bir kısmı sorun çıkarmıyor tablette. Sorun çıkartanların da tablet versiyonu var zaten.
not: apple fanı falan değilim....