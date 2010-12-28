Samsung Galaxy Tab 2, CES 2011'de tanıtılabilir

Resmi tanıtımı Eylül ayında IFA fuarı'nda yapılan Samsung Galaxy Tab, iki ay gibi bir sürede bir milyondan fazla satarak önemli bir başarı elde etmiş ve firmanın hedeflerini revize etmesine neden olmuştu. Gelen yeni bilgilere göre Koreli üretici, Galaxy Tab 2 olarak telaffuz edilen yeni tabletini 6 Ocak'ta kapılarını açacak CES 2011 fuarında lanse edebilir.

Detayları hakkında çok fazla bilgi olmayan Galaxy Tab 2 için üzerinde durulan en önemli iddia, Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacak olması. Bilindiği üzere Samsung, Tegra 2 ile benzer şekilde Cortex-A9 mimarisini temel alan çift çekirdekli Orion işlemcisini geliştiriyor ancak bu işlemci henüz hacimli üretime müsait olmadığı için firmanın Tegra 2 kullanmaya karar verdiği düşünülüyor. Samsung'un bu yönde bir adım atmasının arkasındaki nedenler arasında, Android 3.0 işletim sistemi için Google'ın, Tegra 2'yi referans alması da olabilir.

Motorola MotoPad ve LG Optimus Pad gibi Android 3.0 işletim sistemiyle gelmesi beklenen Galaxy Tab 2'de ekranın boyutunun büyüyebileceği de konuşuluyor. Tüketici elektroniği alanındaki çok sayıda yeniğ ürününü CES 2011 ile birlikte tanıtmaya hazırlanan Samsung, Galaxy Tab'ın başarısını yeni modellerle sürdürmek istiyor.