Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Tab 2, CES 2011'de tanıtılabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,4b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Resmi tanıtımı Eylül ayında IFA fuarı'nda yapılan Samsung Galaxy Tab, iki ay gibi bir sürede bir milyondan fazla satarak önemli bir başarı elde etmiş ve firmanın hedeflerini revize etmesine neden olmuştu. Gelen yeni bilgilere göre Koreli üretici, Galaxy Tab 2 olarak telaffuz edilen yeni tabletini 6 Ocak'ta kapılarını açacak CES 2011 fuarında lanse edebilir.

Detayları hakkında çok fazla bilgi olmayan Galaxy Tab 2 için üzerinde durulan en önemli iddia, Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacak olması. Bilindiği üzere Samsung, Tegra 2 ile benzer şekilde Cortex-A9 mimarisini temel alan çift çekirdekli Orion işlemcisini geliştiriyor ancak bu işlemci henüz hacimli üretime müsait olmadığı için firmanın Tegra 2 kullanmaya karar verdiği düşünülüyor. Samsung'un bu yönde bir adım atmasının arkasındaki nedenler arasında, Android 3.0 işletim sistemi için Google'ın, Tegra 2'yi referans alması da olabilir.

Motorola MotoPad ve LG Optimus Pad gibi Android 3.0 işletim sistemiyle gelmesi beklenen Galaxy Tab 2'de ekranın boyutunun büyüyebileceği de konuşuluyor. Tüketici elektroniği alanındaki çok sayıda yeniğ ürününü CES 2011 ile birlikte tanıtmaya hazırlanan Samsung, Galaxy Tab'ın başarısını yeni modellerle sürdürmek istiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı, tablet almayı düşünüyorum, çok aydınaltıcı bir söyleşi olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 8 yıl
Tegra 3 de olabilir bence. Tabi olursa ne olur, tahmin bile edemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Sony ile 2010'u ve 2011'de hayatımıza girecek yenilikleri değerlendirdik 8 yıl 2010'un en iyi Android oyunları 8 yıl HD 6950'leri HD 6970 yapıyoruz! Video inceleme 8 yıl MSI'ın Avrupa genel müdürü Ted Hung ile konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Hayattaki amacımız nedir?
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim