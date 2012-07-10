Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus için Android 4.0.4 güncellemesi dağıtılmaya başladı





Samsung, 2011 yılı amiral gemisi Galaxy S II ve Galaxy Tab 7.7'nin ardından Galaxy Tab 7.0 Plus için de Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich versiyonunu dağıtmaya başladı. Şuan için Avusturya'daki 3G iletişim teknolojisini destekleyen GT-P6200 kullanıcılarına ulaşan güncelleme, önümüzdeki günlerde dünya genelinde hem Wi-Fi hem de Wi-Fi + 3G modelleri için sunulacak.

Sammobile tarafından rapor edilen P6200XXLQ1 yapı numaralı ve Android 4.0.4 işletim sistemli resmi yazılım, 25 Haziran tarihinde oluşturulmuş. Dilerseniz bu dosyayı kendiniz kurarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz veya resmi olarak güncellenmeyi bekleyebilirsiniz. Sürüm yükseltme uyarısı cihazınız internete bağlıyken ulaşacaktır. İsterseniz Samsung'un Kies programı üzerinden de güncelleme kontrolünde bulunabilirsiniz.

Galaxy Tab 7.0 Plus'ı, Galaxy Tab 8.9 ve Galaxy Tab 10.1'in takip etmesi bekleniyor. Temmuz sonuna kadar Galaxy Tab 7 P1000 hariç bütün Android işletim sistemli Samsung tabletleri Ice Cream Sandwich'e güncellenmiş olacak. Sonrasında ise; Android 4.1 Jelly Bean için çalışmalar başlayacak, halihazırda en güncel sürüme yükselen aygıtlarda çalışıp çalışamayacağı test edilip güncelleme takvimleri yayınlanacak. Bugün kaynak kodları yayınlanan Jelly Bean'in Ice Cream Sandwich'li modellerin hepsinde çok daha stabil bir şekilde çalışabileceği tahmin ediliyor.

http://www.sammobile.com/2012/07/10/samsung-start-android-4-0-4-updates-galaxy-tab-7-0-plus/