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Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus için Android 4.0.4 güncellemesi dağıtılmaya başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, 2011 yılı amiral gemisi Galaxy S II ve Galaxy Tab 7.7'nin ardından Galaxy Tab 7.0 Plus için de Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich versiyonunu dağıtmaya başladı. Şuan için Avusturya'daki 3G iletişim teknolojisini destekleyen GT-P6200 kullanıcılarına ulaşan güncelleme, önümüzdeki günlerde dünya genelinde hem Wi-Fi hem de Wi-Fi + 3G modelleri için sunulacak.
Sammobile tarafından rapor edilen P6200XXLQ1 yapı numaralı ve Android 4.0.4 işletim sistemli resmi yazılım, 25 Haziran tarihinde oluşturulmuş. Dilerseniz bu dosyayı kendiniz kurarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz veya resmi olarak güncellenmeyi bekleyebilirsiniz. Sürüm yükseltme uyarısı cihazınız internete bağlıyken ulaşacaktır. İsterseniz Samsung'un Kies programı üzerinden de güncelleme kontrolünde bulunabilirsiniz.
Galaxy Tab 7.0 Plus'ı, Galaxy Tab 8.9 ve Galaxy Tab 10.1'in takip etmesi bekleniyor. Temmuz sonuna kadar Galaxy Tab 7 P1000 hariç bütün Android işletim sistemli Samsung tabletleri Ice Cream Sandwich'e güncellenmiş olacak. Sonrasında ise; Android 4.1 Jelly Bean için çalışmalar başlayacak, halihazırda en güncel sürüme yükselen aygıtlarda çalışıp çalışamayacağı test edilip güncelleme takvimleri yayınlanacak. Bugün kaynak kodları yayınlanan Jelly Bean'in Ice Cream Sandwich'li modellerin hepsinde çok daha stabil bir şekilde çalışabileceği tahmin ediliyor. 

http://www.sammobile.com/2012/07/10/samsung-start-android-4-0-4-updates-galaxy-tab-7-0-plus/ Yorum Yaz
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mehmet_6 5 yıl
SAMSUNG GALAXY P6200 TAB 7.0 PLUS
Model Number:P6200
Adroid Versiyon:3.2
Baseband Versiyon:P6200XXKL7
Kernel Versiyon:2.6.36-P6200XXKL9-CL605411
ROOT@DELL142#3
Build Number:HTJ85B P6200XXKL9
buna yazılım var mı?
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Bl00dyHell 7 yıl
Galaxy Tab 7.7 güncellemesinde iyi iş çıkartmış Samsung, diğer tabletlerinde de aynı derecede iyi iş çıkartmasını umuyorum
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ugur59 7 yıl
7.7 için güncellemeyi bulamadım. Nereden indirebiliriz.
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ugur59 7 yıl Bl00dyHell
Bl00dyHell

Galaxy Tab 7.7 güncellemesinde iyi iş çıkartmış Samsung, diğer tabletlerinde de aynı derecede iyi iş çıkartmasını umuyorum


Ben güncelleyemedim nasıl yaptınız acaba
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eco67 7 yıl
Sözünü tutamadı samsung ama çokda uzatmadı güncelleme süresini. Galaxy tab 8.9 var bende ama honeycomb tam bir facia. Nedeni inşallah işletim sistemidir. Eğer tegra 2 işlemciden se sıkıntı mahvolduk. Google, honeycomb ile wündows un wistayı (tam bir hayal kırıklığıydı) çıkarmakla yapığı hataya düşsede ice cream sandwich ile doğru yolu buldu gibi. Herkese hayırlı olsun. Beklemeye devam.
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