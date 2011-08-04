Samsung Galaxy Tab 8.9 3G için İngiltere'de 605 Pound'dan ön sipariş alınıyor

Samsung Galaxy Tab 10.1'in küçük kardeşi olarak nitelendirebileceğimiz Galaxy Tab 8.9 3G için, İngiltere'de Amazon aracılığıyla 605 Pound'dan (988$) ön sipariş alınmaya başlandı. Amazon, Samsung'un yeni tablet bilgisayarının 11 Ağustos tarihinden itibaren stoklara giriş yapacağını tahmin ediyor.

Peki Samsung Galaxy Tab 8.9 3G nasıl bir özellik listesi sunuyor?



1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu

1 GB RAM

Dört band GSM şebekesi ile HSPA (HSDPA: 21 Mbps) alt yapısı desteği

8.9-inç, 1280 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran

Android Honeycomb işletim sistemi

TouchWiz UX arayüzü

16 GB / 32 GB / 64 GB kapasite

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Bluetooth 3.0

GPS

3.2 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş

Görüntülü konuşma için 2 MP kamera

720p video kaydı

6000 mAh batarya