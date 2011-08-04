Samsung Galaxy Tab 8.9 3G için İngiltere'de 605 Pound'dan ön sipariş alınıyor

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Samsung Galaxy Tab 10.1'in küçük kardeşi olarak nitelendirebileceğimiz Galaxy Tab 8.9 3G için, İngiltere'de Amazon aracılığıyla 605 Pound'dan (988$) ön sipariş alınmaya başlandı. Amazon, Samsung'un yeni tablet bilgisayarının 11 Ağustos tarihinden itibaren stoklara giriş yapacağını tahmin ediyor.
Peki Samsung Galaxy Tab 8.9 3G nasıl bir özellik listesi sunuyor?
- 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu
- 1 GB RAM
- Dört band GSM şebekesi ile HSPA (HSDPA: 21 Mbps) alt yapısı desteği
- 8.9-inç, 1280 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran
- Android Honeycomb işletim sistemi
- TouchWiz UX arayüzü
- 16 GB / 32 GB / 64 GB kapasite
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth 3.0
- GPS
- 3.2 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş
- Görüntülü konuşma için 2 MP kamera
- 720p video kaydı
- 6000 mAh batarya
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Biz de iPad alanlara kızıyoruz saf saf...
Amazon.de'de 545 Euro ama satış tarihi belli değil. Bu 3G'li model için ilk fiyat tahminleri neydi bilmiyorum ama ilk tanıtımlarda verilen bilgiler en düşük, yalnız WiFi modelin $469 dolar olacağı yönündeydi. 10.1 ise $499'dan başlıyordu.
Amazon bu konuda malesef bilgi vermemiş.