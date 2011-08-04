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Samsung Galaxy Tab 8.9 3G için İngiltere'de 605 Pound'dan ön sipariş alınıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,1b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Tab 8.9 3G için İngiltere'de 605 Pound'dan ön sipariş alınıyor
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Samsung Galaxy Tab 10.1'in küçük kardeşi olarak nitelendirebileceğimiz Galaxy Tab 8.9 3G için, İngiltere'de Amazon aracılığıyla 605 Pound'dan (988$) ön sipariş alınmaya başlandı. Amazon, Samsung'un yeni tablet bilgisayarının 11 Ağustos tarihinden itibaren stoklara giriş yapacağını tahmin ediyor.
Peki Samsung Galaxy Tab 8.9 3G nasıl bir özellik listesi sunuyor?
  • 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu
  • 1 GB RAM
  • Dört band GSM şebekesi ile HSPA (HSDPA: 21 Mbps) alt yapısı desteği
  • 8.9-inç, 1280 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran
  • Android Honeycomb işletim sistemi
  • TouchWiz UX arayüzü
  • 16 GB / 32 GB / 64 GB kapasite
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
  • Bluetooth 3.0
  • GPS
  • 3.2 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş
  • Görüntülü konuşma için 2 MP kamera
  • 720p video kaydı
  • 6000 mAh batarya
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G için İngiltere'de 605 Pound'dan ön sipariş alınıyor
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sertacarslan 8 yıl
iPad ile bu fiyatlarla mı rekabet edeceksiniz?
Biz de iPad alanlara kızıyoruz saf saf...
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musti545 8 yıl
bu fiyat çooook fazla
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hatipoglu 8 yıl
amazon.de/...

Amazon.de'de 545 Euro ama satış tarihi belli değil. Bu 3G'li model için ilk fiyat tahminleri neydi bilmiyorum ama ilk tanıtımlarda verilen bilgiler en düşük, yalnız WiFi modelin $469 dolar olacağı yönündeydi. 10.1 ise $499'dan başlıyordu.

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emregök 8 yıl
6binlik pil oldukça iyi tegra 2 ile beraber güzel.
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photo sir 8 yıl
Bence laptopa alternatif olarak kullanılabilir, çünkü bataryada kısıtlama yapmamışlar 6000 mAh gayet iyi gider. Fiyatı bir cep telefonu olarak düşünüldüğünde pahalı gelebilir fakat, laptopa alternatif olarak düşünüldüğünde gayet uygun geldi bana.
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mebrar 8 yıl
Fiyat çok pahalı. Revize şart. :D
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IceRulez 8 yıl
605£'luk tabletin harddiski 16 mı 32 mi 64 mü ?!
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Bl00dyHell 8 yıl
Biraz fazla olmuş sanki fiyat
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..Knight.. 8 yıl IceRulez
IceRulez

605£'luk tabletin harddiski 16 mı 32 mi 64 mü ?!


Amazon bu konuda malesef bilgi vermemiş.
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