Samsung Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi, Android 4.0 ICS güncellemesi almaya başladı

Google'ın tabletlere özel geliştirdiği ''Honeycomb'' kod adlı mobil işletim sistemi Android 3.0 ile Nvidia Tegra 2 platformunu bir araya getiren Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi için ağustos ayında Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' güncellemesi sözü verilmişti. Görünüşe göre Samsung, müşterilerine verdiği sözü tuttu. Kullanıcılardan gelen bilgilere göre Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi, güncelleme almaya başlamış.



Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi sahiplerinin merakla bekledikleri güncellemenin boyutu yaklaşık 313.96 MB. OTA (Over-the-air) ya da Samsung'un Kies uygulaması aracılığıyla yüklenebilen güncelleme ile tabletin, Ice Cream Sandwich'in avantajlarına kavuştuğu gibi daha gelişmiş bir TouchWiz arayüzü sunduğu belirtiliyor.



http://phandroid.com/2012/08/28/samsung-galaxy-tab-8-9-wifi-now-getting-ice-cream-sandwich/