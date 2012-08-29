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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi, Android 4.0 ICS güncellemesi almaya başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi, Android 4.0 ICS güncellemesi almaya başladı
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Google'ın tabletlere özel geliştirdiği ''Honeycomb'' kod adlı mobil işletim sistemi Android 3.0 ile Nvidia Tegra 2 platformunu bir araya getiren Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi için ağustos ayında Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' güncellemesi sözü verilmişti. Görünüşe göre Samsung, müşterilerine verdiği sözü tuttu. Kullanıcılardan gelen bilgilere göre Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi, güncelleme almaya başlamış.
Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi sahiplerinin merakla bekledikleri güncellemenin boyutu yaklaşık 313.96 MB. OTA (Over-the-air) ya da Samsung'un Kies uygulaması aracılığıyla yüklenebilen güncelleme ile tabletin, Ice Cream Sandwich'in avantajlarına kavuştuğu gibi daha gelişmiş bir TouchWiz arayüzü sunduğu belirtiliyor.
Samsung Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi, Android 4.0 ICS güncellemesi almaya başladı
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http://phandroid.com/2012/08/28/samsung-galaxy-tab-8-9-wifi-now-getting-ice-cream-sandwich/ Yorum Yaz
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muro9358 7 yıl
güncellemeyi pcye indirdim ama nasıl yüklüycez söylesenize
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crazyblast 7 yıl muro9358
muro9358

güncellemeyi pcye indirdim ama nasıl yüklüycez söylesenize


güncellemeyi nerden indirdin
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nurettinaz 7 yıl
Artık sende al şu güncellemeyi motorola xoom 2. Saçım döküldü düşünmekten, stresle beklemekten.
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enaz3posta 7 yıl
Nokia guncelleme konusunda herzaman beş adim onde.zaten her konuda birinci nokia.sen buyuksun nokia!!!!alkiş
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crazyblast 7 yıl
bu türkiyeden nasıl yüklenecek
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berkox1221 7 yıl
Galaxy tab 8.9 3g güncelleme almayacak mı
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onbeskarakterli 7 yıl
Bu hafta Galaxy S3 kullanıcıları için de 4.1 geldi mi tamamdır.
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bushways444 7 yıl
Görünüşe göre Samsung, müşterilerine verdiği sözü tuttu. Kullanıcılardan gelen bilgilere göre Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi, güncelleme almaya başlamış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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muro9358 7 yıl
Peki biz burda indirip kurmaya çalışsak 3 g bağlantısı için bi problem yaşatırmı bide nasıl kurabileceğimize dair bi video yayınlarsanız sevinirim
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