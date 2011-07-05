Samsung Galaxy Tab 8.9'un yurtdışı çıkış tarihi ağustos ortalarına ertelendi

Samsung Galaxy Tab 10.1'in küçük kardeşi olarak nitelendirebileceğimiz Galaxy Tab 8.9'un kısa bir süre önce yurtdışı çıkış tarihinin ağustos ayı ortalarına doğru ertelendiği bilgisi geldi. Bazı otoritelere göre ertelemenin temel nedeni Samsung'un yaşadığı LCD panel kıtlığı olabilir.

Galaxy Tab 10.1 ile aynı şekilde 3G ve Wi-Fi olmak üzere iki farklı versiyonu satışa sunulacak olan tablet, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Android'in tabletlere özel geliştirdiği Honeycomb işletim sistemini kullanıyor.



Galaxy Tab 8.9'un göze çarpan diğer özellikleri arasında;

Dört band GSM şebekesi ve HSPA desteği (Sadece 3G versiyonu için geçerli)

8.9-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran

16 GB / 32 GB / 64 GB dahili flash bellek seçenekleri

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 3.0

GPS

3.2 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş

720p video kaydı

Görüntülü konuşma için 2 MP kamera

6000 mAh batarya yer alıyor.

