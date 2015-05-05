Samsung Galaxy Tab S2 8.0 ve Tab S2 9.7 Haziran ayında tanıtılacak

Samsung Galaxy Tab S 8.4

Samsung'un ilk olarak geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü üst seviye tablet serisi Galaxy Tab S'i bu yıl güncellemeye hazırlandığı bir süredir konuşuluyor. Samsung'a yakınlığıyla bilinen Sammobile sitesinin son raporuna göre yeni Galaxy Tab S2 cihazları önümüzdeki haziran ayında görebiliriz.

Son gelen bilgiler neticesinde sadece Wi-Fi ve Wi-Fi + LTE olmak üzere iki farklı versiyonları bulunacak Tab S2 serisinde önceki nesilde gördüğümüz 16:9 oranlı 8.4 ve 10.5 inç ekran boyutlarının yerine 4:3 oranlı 8 ve 9.7 inç olmak üzere iki boyutun bulunacağı belirtiliyor. Galaxy S6 ve S6 Edge'de olduğu gibi tablet tarafında da premium malzemeye geçen Samsung yeni tabletlerde bunu sürdürecek ve modellerde metal bir çerçeve yer alacak.

Şu ana kadar bilinen teknik özelliklerine değinecek olursak; 64-bit yapıda Exynos yongasetini barındıracak cihazlarda 3GB RAM, 32 GB dahili hafızanın yanında micro SD kart desteği de bulunuyor. 8 ve 9.7 inç SuperAMOLED ekranlarında 2048 x 1536 piksel çözünürlük sunacak cihazlarda ön yüzde 2.1MP kamera yer alıyorken arka tarafta ise 8MP'lik kamera bulunuyor. Boyutlarına baktığımızda 8 inçlik model 198.2 × 134.5 × 5.4 mm boyutlara sahipken, 9.7 inçlik model ise 237.1 × 168.8 × 5.4 mm'lik boyutlara sahip.

Ağırlık olarak 260 gram ve 407 gram değerlerine sahip tabletlerin global olarak bütün pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.