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Samsung Galaxy Tab S2 8.0 ve Tab S2 9.7 Haziran ayında tanıtılacak

4 yıl
3,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Tab S2 8.0 ve Tab S2 9.7 Haziran ayında tanıtılacak
 
 Samsung Galaxy Tab S 8.4
Samsung'un ilk olarak geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü üst seviye tablet serisi Galaxy Tab S'i bu yıl güncellemeye hazırlandığı bir süredir konuşuluyor. Samsung'a yakınlığıyla bilinen Sammobile sitesinin son raporuna göre yeni Galaxy Tab S2 cihazları önümüzdeki haziran ayında görebiliriz.
Son gelen bilgiler neticesinde sadece Wi-Fi ve Wi-Fi + LTE olmak üzere iki farklı versiyonları bulunacak Tab S2 serisinde önceki nesilde gördüğümüz 16:9 oranlı 8.4 ve 10.5 inç ekran boyutlarının yerine 4:3 oranlı 8 ve 9.7 inç olmak üzere iki boyutun bulunacağı belirtiliyor. Galaxy S6 ve S6 Edge'de olduğu gibi tablet tarafında da premium malzemeye geçen Samsung yeni tabletlerde bunu sürdürecek ve modellerde metal bir çerçeve yer alacak. 
Şu ana kadar bilinen teknik özelliklerine değinecek olursak; 64-bit yapıda Exynos yongasetini barındıracak cihazlarda 3GB RAM, 32 GB dahili hafızanın yanında micro SD kart desteği de bulunuyor. 8 ve 9.7 inç SuperAMOLED ekranlarında 2048 x 1536 piksel çözünürlük sunacak cihazlarda ön yüzde 2.1MP kamera yer alıyorken arka tarafta ise 8MP'lik kamera bulunuyor. Boyutlarına baktığımızda 8 inçlik model 198.2 × 134.5 × 5.4 mm boyutlara sahipken, 9.7 inçlik model ise 237.1 × 168.8 × 5.4 mm'lik boyutlara sahip.
Ağırlık olarak 260 gram ve 407 gram değerlerine sahip tabletlerin global olarak bütün pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.

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FreeRun 4 yıl
aynen eski tabletlere destek vermiyorlar herkez şikayetçi, bende tab 3 10.1 kullanıyorum bir sürü sorun sayarım.
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muticoo 4 yıl
ey samsung şu tableti yapmak için yapmayın...eski tabletlerinize de destek verin...
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Pi 4 yıl
Artık en kötü 1500den dayarlar.
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foz54 4 yıl
tab s(t807) simkartli exynos 5420 li modeli kullandim kitkat 4.4.2 yüklüydü cihaz harbi doluydu ama boşuna dolduydu nexus 4teki akıcılığı göremedim arayüz arada takiliyor olay çekirdekte değil yazılımda bitiyor Samsung sürekli yeni model çıkaracağına önce yazılımı düzeltsin 3gb ram 4+4 çekirdek neyine yetmiyor cihaz çok hafif tasarımı, ekranı da güzel.
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Fenomenon 4 yıl
Tab S serisi gerek ekranı gerek donanımı gerekse fiyatıyla çok çok iyi bir tablet seyisi. Ayrıca çerçeveleri ince ve iyi bataryaya sahip olmasına rağmen oldukça hafif.
Bende LG G pad 7 var. Daha çok film ve internet için almıştım. 15-20 saat ekran süresi alıyorum. Yani bana fazlasıyla yetiyor. Ama pahalı bir tablet alsam muhtemelen tab S alırdım.
Tab S2 daha yüksek fiyattan çıkacaktır. O yüzden tab S f/p oranı daha da iyi olacak bence.
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darkdiva 4 yıl
Tab S 2'yi bekliyordum. Bakalım sadece çerçeve mi metal olacak yoksa komple mi metal olacak?
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freudunpiposu 4 yıl
Ekran, Exynos ve kalem haricinde tutulur yanı yok açıkçası. Adam gibi bir tane çıkar arkasında dur Samsung. Çıkarıp güncelleme vermeden unuttuğu tabletler var.
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dR.ElessaR 4 yıl
Kaç aydır NotePro 12.2 bekliyorum. Ne zaman çıkacak?
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zaferaa 4 yıl
arkadas kalemli tabletlerini bir guncellemediler gitti!
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