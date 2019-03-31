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Samsung Galaxy Tab S5, Snapdragon 855 yonga seti ile gelebilir

Samsung Galaxy Fold kodları arasında bulunan bir bilgiye göre Samsung Galaxy Tab S5, Snapdragon 855 yonga seti ile gelebilir. Yeni amiral gemisi tablet hakkında detaylar haberimizde.
1 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy Tab S5, Snapdragon 855 yonga seti ile gelebilir
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Büyük ekranlı ve güçlü akıllı cihazlara ihtiyaç duyanlar için katlanabilir telefonlar farklı bir çözüm olarak sunuldu. Ancak yüksek fiyatları dolayısıyla çoğu kişi için satın alınabilirlikten oldukça uzaklar. Samsung’un neredeyse 2000 dolar fiyat etiketiyle gelen Galaxy Fold modeli de bunlardan biri. Daha uygun fiyatlı ve büyük ekranlı bir akıllı cihaz isteyenler için sevindirici bir haber geldi. Samsung Galaxy Tab S5, Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte gelebilir.

Galaxy Fold kodlarında görüldü

Katlanabilir Samsung Galaxy Fold modelinin kodlarını inceleyen araştırmacılar, Linux kernel konfigürasyon dosyası içerisinde Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ile gelecek Samsung cihazlara ulaşmayı başardılar. Çoğunluğu Galaxy S10 ve Galaxy Fold modellerinin ülkelere/operatörlere özel modellerinden oluşan listenin sürpriz ismi “GTS5L

GTS5L kod adı başta tanıdık gelmeyebilir. Ancak Galaxy Tab S3’ün GTS3L, Galaxy Tab S4’ün ise GTS4L isimlendirmesine sahip olduğunu düşündüğümüzde bu modelin Galaxy Tab S5 olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Ayrıca Bkz. "Samsung şimdi de yangın söndüren vazo üretiyor"

Galaxy S10 duyurulmadan önce Samsung Galaxy Tab S5e isimli tablet Snapdragon 670 yonga seti, 10.5 inç ekran vb. özellikler duyurulmuştu. Görünen o ki şimdi de Galaxy Tab S5 sesleri duyulmaya başladı. Android tarafındaki en güçlü yonga seti ile gelen tablet görmemiz bazı kullanıcılar için oldukça sevindirici bir gelişme olacaktır.


https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-tab-s5-snapdragon-855-leak/ Yorum Yaz
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LGatakan 1 ay
2019 yılında tablete ihtiyacı kalan kaldı mı ki?
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thiler 1 ay
S4 4.000 TL bandındayken bu hayal olur
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Fenomenon 1 ay
bi zahmet s855 ile gelsin zaten.
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smart1978 1 ay
Ekrani 4K ve dahili depolama birimi de umarim UFS 3.0 ile gelide Ipad lere rakip olur.
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.T. 1 ay smart1978
Güzel yanı tablet olmasına rağmen yıllardır düşük yonga seti koyan samsung bu modelde güncel bir yonga seti seçmiş fakat ipad'e adobe programları gelecekti ne oldu bilmiyorum, artık profesyonel uygulamalar için ipad tercih nedeni olabilir, bu şekilde rakip olamaz.
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