Samsung Galaxy Tab S5, Snapdragon 855 yonga seti ile gelebilir

Büyük ekranlı ve güçlü akıllı cihazlara ihtiyaç duyanlar için katlanabilir telefonlar farklı bir çözüm olarak sunuldu. Ancak yüksek fiyatları dolayısıyla çoğu kişi için satın alınabilirlikten oldukça uzaklar. Samsung’un neredeyse 2000 dolar fiyat etiketiyle gelen Galaxy Fold modeli de bunlardan biri. Daha uygun fiyatlı ve büyük ekranlı bir akıllı cihaz isteyenler için sevindirici bir haber geldi. Samsung Galaxy Tab S5, Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte gelebilir.

Galaxy Fold kodlarında görüldü

Katlanabilir Samsung Galaxy Fold modelinin kodlarını inceleyen araştırmacılar, Linux kernel konfigürasyon dosyası içerisinde Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ile gelecek Samsung cihazlara ulaşmayı başardılar. Çoğunluğu Galaxy S10 ve Galaxy Fold modellerinin ülkelere/operatörlere özel modellerinden oluşan listenin sürpriz ismi “GTS5L”

GTS5L kod adı başta tanıdık gelmeyebilir. Ancak Galaxy Tab S3’ün GTS3L, Galaxy Tab S4’ün ise GTS4L isimlendirmesine sahip olduğunu düşündüğümüzde bu modelin Galaxy Tab S5 olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

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Galaxy S10 duyurulmadan önce Samsung Galaxy Tab S5e isimli tablet Snapdragon 670 yonga seti, 10.5 inç ekran vb. özellikler duyurulmuştu. Görünen o ki şimdi de Galaxy Tab S5 sesleri duyulmaya başladı. Android tarafındaki en güçlü yonga seti ile gelen tablet görmemiz bazı kullanıcılar için oldukça sevindirici bir gelişme olacaktır.

https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-tab-s5-snapdragon-855-leak/