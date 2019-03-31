Samsung Galaxy Tab S5, Snapdragon 855 yonga seti ile gelebilir

Galaxy Fold kodlarında görüldü
Katlanabilir Samsung Galaxy Fold modelinin kodlarını inceleyen araştırmacılar, Linux kernel konfigürasyon dosyası içerisinde Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ile gelecek Samsung cihazlara ulaşmayı başardılar. Çoğunluğu Galaxy S10 ve Galaxy Fold modellerinin ülkelere/operatörlere özel modellerinden oluşan listenin sürpriz ismi “GTS5L”
GTS5L kod adı başta tanıdık gelmeyebilir. Ancak Galaxy Tab S3’ün GTS3L, Galaxy Tab S4’ün ise GTS4L isimlendirmesine sahip olduğunu düşündüğümüzde bu modelin Galaxy Tab S5 olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.Ayrıca Bkz. "Samsung şimdi de yangın söndüren vazo üretiyor"
Galaxy S10 duyurulmadan önce Samsung Galaxy Tab S5e isimli tablet Snapdragon 670 yonga seti, 10.5 inç ekran vb. özellikler duyurulmuştu. Görünen o ki şimdi de Galaxy Tab S5 sesleri duyulmaya başladı. Android tarafındaki en güçlü yonga seti ile gelen tablet görmemiz bazı kullanıcılar için oldukça sevindirici bir gelişme olacaktır.
https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-tab-s5-snapdragon-855-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle