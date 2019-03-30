Samsung şimdi de yangın söndüren vazo üretiyor

Teknoloji devi Samsung bu kezi bambaşka bir konu karşımızda. Güney Koreli devin alt şirketi olan Cheil Worldwide tarafından üretilen bir vazo ile evlerde aniden çıkabilecek olan yangınların büyümesi, pratik bir şekilde engellenebiliyor.

Evlerde yangın söndürcü zorunlu

https://www.theverge.com/2019/3/28/18285253/samsung-firevase-throwable-fire-extinguisher-south-korean-awareness-campaign

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, kelimenin tam anlamıylamantığıyla tasarlanmış bir ürün. İçidoldurulmuş bu vazonun küçük bir kısmı ise çiçekler içiniçin ayrılmış. Evin çeşitli yerlerine konulabilecek bu vazoların kullanımı ise çok basit. Yapılması gereken tek şey, vazoyu olabildiğince hızlı bir şekilde yangının çıktığı bölgeyeGüney Kore'deki evlerde yangın söndürücülerin kullanılmasını teşvik etmek için tasarlanan Firevase, şimdiliküretildi vedaha üretilecek. Zira 2017'den beri evlerde yangın söndürücülerin zorunlu olmasına karşın, hanelerin'ı bu yasaya henüz uymuyor. Bu ürünün hem pratik olması hem deolarak kullanılabilmesi ise en büyük avantajı. Tabii ki Firevase'in biryerini tutmayacağını da söyleyebiliriz.