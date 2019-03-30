Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung şimdi de yangın söndüren vazo üretiyor

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, bu kez teknolojik bir cihazla değil, yangın söndürmek için ürettiği bir vazo ile gündemde. Bu ilginç ürünün tüm detayları haberimizde.
1 ay
4,8b
1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknoloji devi Samsung bu kezi bambaşka bir konu karşımızda. Güney Koreli devin alt şirketi olan Cheil Worldwide tarafından üretilen bir vazo ile evlerde aniden çıkabilecek olan yangınların büyümesi, pratik bir şekilde engellenebiliyor.

Evlerde yangın söndürcü zorunlu

Firevase, kelimenin tam anlamıyla el bombası mantığıyla tasarlanmış bir ürün. İçi potasyum karbonatla doldurulmuş bu vazonun küçük bir kısmı ise çiçekler için su konulabilmesi için ayrılmış. Evin çeşitli yerlerine konulabilecek bu vazoların kullanımı ise çok basit. Yapılması gereken tek şey, vazoyu olabildiğince hızlı bir şekilde yangının çıktığı bölgeye fırlatmak.

Güney Kore'deki evlerde yangın söndürücülerin kullanılmasını teşvik etmek için tasarlanan Firevase, şimdilik 100 bin adet üretildi ve 200 bin adet daha üretilecek. Zira 2017'den beri evlerde yangın söndürücülerin zorunlu olmasına karşın, hanelerin yüzde 40'ı bu yasaya henüz uymuyor. Bu ürünün hem pratik olması hem de süs eşyası olarak kullanılabilmesi ise en büyük avantajı. Tabii ki Firevase'in bir yangın söndürücünün yerini tutmayacağını da söyleyebiliriz.

https://www.theverge.com/2019/3/28/18285253/samsung-firevase-throwable-fire-extinguisher-south-korean-awareness-campaign Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Spirituosen 1 ay yeni yorumcu en beğenilen
ulan adamlar nelerle uğraşıyor, biz bu adamların kıçını 1950-53 kurtardık, adamlarda LG,SAMSUNG markaları var teknoloji o biçim bir de bize bak "tanzim guyru sokumu çok iyi çok güzel Allah boşkonomozdon rozo olson"
ulan adamlar nelerle uğraşıyor, biz bu adamların kıçını 1950-53 kurtardık, adamlarda LG,SAMSUNG markaları var teknoloji o biçim bir de bize bak "tanzim guyru s...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adroid 1 ay
Vazoyu Samsung yaptıysa kesin güncelleme almaz yangın durumunda güncelleme yapın veya Samsung shop'tan yeni vazo satın alın falan der yangını söndürürken kasma yapar
Vazoyu Samsung yaptıysa kesin güncelleme almaz yangın durumunda güncelleme yapın veya Samsung shop'tan yeni vazo satın alın falan der yangını söndürürken kasma...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
korelileri kurtardık ancak bizi kurtaracak bulamadık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 1 ay
53.saniyede ateşi söndürürken yanan mumu söndürmüyor. Neyi söndüreceğini de biliyo namıssız :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 1 ay
Millet vazoyla su atıldığını sanmış.
Arkadaş su sadece ortasındaki çiçek konan yerde var, vazonun kalanı "POTASYUM KARBONAT" ile dolu. Haberi okuıyup yorum yapınız.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isosonsuz 1 ay
Bu yangın söndürme özelliği telefonlara ne zaman gelir ki? 🤪🤓
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 1 ay
1 Nisan şakasıdır o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 1 ay
Eee bunu özel yapan ne ki şimdi. Icinde su var, atinca patliyor ve icindeki su disari cikiyor. Normal cam vazodan ne farki var simdi bunun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KMOjr 1 ay
aaa 1 Nisan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 1 ay
Boyna telefonlar patlıyor bir tane almak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itsmynick 1 ay
Birden basınçla patlayacak sandım, bildiğin cam şişeye su doldurmak gibi bişey.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Enteresan bir vazo güncelleme yayınlarlar yakında vuna
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4791 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
firevase, vazo ve
6 etiket daha yangın söndürücü samsung cheil worldwide Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay HP'nin yeni AMOLED ekranlı dizüstü bilgisayarları Nisan ayında geliyor 1 ay Uber'in rakibi Lyft halka açıldı 1 ay Google Pixel 3a ve 3a XL, Iris renk seçeneği ve 64 GB depolama alanı ile gelecek 1 ay Samsung Galaxy S10 serisi, 25W hızlı şarj ve süper gece modu güncellemesi alacak 1 ay Asus Zenbook 13 UX333FN ultrabook inceleme 1 ay Oppo Reno'nun diyagonal açılan ön kamerası işte böyle görünecek [video] 1 ay Arif v 216 filmi Netflix'e eklendi 1 ay Valve kendi sanal gerçeklik gözlüğünü Mayıs ayında duyuracak 1 ay Sony 2000 kişiyi işten çıkarıyor 1 ay Taşınabilir BenQ GV1 projeksiyon cihazı satışta 1 ay Samsung Galaxy A20e kılıf sızıntısıyla ortaya çıktı 1 ay Google arama seçenekleri için materyal tasarımlı yeni ikonlar yolda 1 ay Samsung Galaxy Tab S5, Snapdragon 855 yonga seti ile gelebilir 1 ay Avengers: Endgame gişede tarihi bir rekora imza atabilir 1 ay LG K12+ Brezilya'da tanıtıldı 1 ay Mars’ın derinliklerindeki yeraltı su sistemi ile ilgili yeni bulgulara ulaşıldı 1 ay SilverStone kule tipi Krypton KR02 soğutucusunu duyurdu 1 ay Family Tree DNA, suçluların yakalanması için özel bilgileri emniyet güçleriyle paylaşıyor 1 ay GTX 1650’nin benchmark testi sızdı, RX 570 almaya değer mi? 1 ay OPPO Reno Lite'ın tüm teknik özellikleri TENAA'da listelendi 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung şimdi de yangın söndüren vazo üretiyor Sonraki WhatsApp'ın Android sürümüne parmak izi ile kimlik doğrulama özelliği geliyor 1 ay Apple, iPhone kameralarının sualtı çekim özelliklerini geliştirmeye çalışıyor 1 ay 2si1 | Apple Arcade ile işler değişir mi? 1 ay Helio P22'li Oppo A1K çok yakında tanıtılacak 1 ay Sekiro: Shadows Die Twice - PS4 Pro İlk 30 Dakika 1 ay WhatsApp uygulamasında artık sesli mesajlar art arda dinlenebilecek 1 ay Meizu 16s'in yeni görseli ve Geekbench skoru ortaya çıktı 1 ay Netflix'e Nisan ayında eklenecek film ve diziler 1 ay Texture uygulaması kapanıyor 1 ay Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Casper Via A2 satılacak 1 ay Apple kendi mağaza kurallarını ihlal ediyor 1 ay Google, yanlışlıkla yeni akıllı ekranı Nest Hub Max’i ortaya çıkardı 1 ay Huawei P30 Pro ilk güncellemesini aldı 1 ay Her on akıllı televizyonun biri Android TV ile geliyor, lider Samsung’un Tizen’i 1 ay Oppo Reno'nun AnTuTu sonuçları ortaya çıktı 1 ay GALAX’tan soğutmalı SSD modelleri 1 ay Apple AirPower kablosuz şarj cihazı iptal edildi! 1 ay Nubia Red Magic 3, 30 W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek 1 ay Yeni Apple AirPods parçalarına ayrıldı 1 ay Olası MediaTek'li iPhone 5G ve nedenleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim