Samsung şimdi de yangın söndüren vazo üretiyor

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Samsung bu kezi bambaşka bir konu karşımızda. Güney Koreli devin alt şirketi olan Cheil Worldwide tarafından üretilen bir vazo ile evlerde aniden çıkabilecek olan yangınların büyümesi, pratik bir şekilde engellenebiliyor.
Evlerde yangın söndürcü zorunluFirevase, kelimenin tam anlamıyla el bombası mantığıyla tasarlanmış bir ürün. İçi potasyum karbonatla doldurulmuş bu vazonun küçük bir kısmı ise çiçekler için su konulabilmesi için ayrılmış. Evin çeşitli yerlerine konulabilecek bu vazoların kullanımı ise çok basit. Yapılması gereken tek şey, vazoyu olabildiğince hızlı bir şekilde yangının çıktığı bölgeye fırlatmak.
Güney Kore'deki evlerde yangın söndürücülerin kullanılmasını teşvik etmek için tasarlanan Firevase, şimdilik 100 bin adet üretildi ve 200 bin adet daha üretilecek. Zira 2017'den beri evlerde yangın söndürücülerin zorunlu olmasına karşın, hanelerin yüzde 40'ı bu yasaya henüz uymuyor. Bu ürünün hem pratik olması hem de süs eşyası olarak kullanılabilmesi ise en büyük avantajı. Tabii ki Firevase'in bir yangın söndürücünün yerini tutmayacağını da söyleyebiliriz.
https://www.theverge.com/2019/3/28/18285253/samsung-firevase-throwable-fire-extinguisher-south-korean-awareness-campaign Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaş su sadece ortasındaki çiçek konan yerde var, vazonun kalanı "POTASYUM KARBONAT" ile dolu. Haberi okuıyup yorum yapınız.
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