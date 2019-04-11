Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Watch Active ilk güncellemesini aldı

Samsun Galaxy Watch Active yeni güncellemeyle birlikte şarj algoritmasını yeniliyor. Bu küçük güncelleme cihazın yazılım sürümü olan Tizen 4.0.0.3'ü yükseltmeyecek.
1 ay
3b
1
1
Cep Tel Aksesuarları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung’un yeni akıllı saati Galaxy Watch Active, firmanın Şubat ayında yaptığı dev etkinlikte tanıtılmıştı. Cihaz ilk güncellemesini bugün almaya başladı ve versiyon numarası R500XXU1BSD3 / R500OXA1BSD3 olan güncelleme 13,83MB boyutunda.
Boyuttan da anlayacağınız üzere çok genel olmayan bu güncelleme, şarj algoritmasını geliştiriyor. Bu kadar kritik bir fonksiyonu kontrol eden güncellemeyi ne kadar erken indirirseniz o kadar iyi. Güncelleme kurulduktan sonra saatin yazılım kodu değişmeyerek Tizen 4.0.0.3 olarak kalıyor.
Güncellemenin Galaxy Wearable uygulamasında kısa süre içinde indirilebilir hâle gelmesi bekleniyor. Samsung’un bu mâliyete odaklı fakat fonksiyonu bol akıllı saati hakkında detayları üstteki bağlantıdan okuyabilirsiniz.

https://www.tizenhelp.com/galaxy-watch-active-received-first-tizen-update/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FerdosParadise 1 ay
resim deki ablanın dövmesi nerde? resim kayboldu !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Yeni parmak aparatı Parkinson'u tespit edebilecek 1 ay RoCycle geri dönüşüm robotu kağıt ve plastiği dokunarak ayırt edebiliyor 1 ay Acer ConceptD dizüstü serisi tasarımı ile dikkat çekiyor 1 ay Intel Optane bellek ve QLC NAND depolama aynı yongada birleşiyor 1 ay İsrail'in uzay aracı Ay'a inemedi: Beresheet paramparça oldu 1 ay ADATA şık görünümlü UV350 USB belleğini tanıttı 1 ay Kara deliğin fotoğrafını çeken ekipte bir Türk: Feryal Özel 1 ay Sony devasa boyutta bir 16K ekran tanıttı 1 ay Geely, global pazarda satışa sunacağı elektrikli sedan modeli Geometry A'yı tanıttı 1 ay Sharp'ın dikey katlanabilir telefonunun görüntüsü yayınlandı 1 ay Ford CEO’su: “Şirket olarak otonom araçları gözümüzde büyütmüş olabiliriz” 1 ay Kasiyersiz Amazon Go mağazaları yakında nakit kabul etmeye başlayacak 1 ay 2019 Audi S6 ve S7 modelleri tanıtıldı: Hafif hibrit destekli TDI motor 1 ay Çevre kirliliği, uçan araba teknolojisini etkileyebilir 1 ay EOS ailesinin en küçük DSLR makinesi duyuruldu 1 ay Sürücüsüz minibüse bindik 1 ay Walmart, mağazalarındaki robot sayısını arttıracağını açıkladı 1 ay Samsung akıllı telefon kullananlar, Google Pixel'e yöneliyor 1 ay Çinli bilim insanları, maymunlara insan beyni geni nakletti 1 ay Görüntülenen ilk kara deliğin boyutlarına bir de böyle bakın 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Watch Active ilk güncellemesini aldı Sonraki CEO açıkladı: "Yerli otomobil yüzde 50'nin üzerinde yerli olacak" 1 ay Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL kılıf görselleri geniş çerçeveleri ortaya çıkardı 1 ay Apple başardı: Foxconn ve TSMC artık iPhone üretirken sadece temiz enerji kullanacak 1 ay WikiLeaks kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı 1 ay Facebook'un "Geçmişi Temizle" aracı bir kez daha ertelendi 1 ay Google Dökümanlar yakında Microsoft Office formatlarını düzenleyebilecek 1 ay AOC’den Porsche Design monitörler 1 ay Makyajlı Honda HR-V Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Apple'ın 1993'te tanıttığı ancak piyasaya sürmediği W.A.L.T. isimli telefon çalışırken görüntülendi 1 ay İsrail’in uzay aracı, bugün Ay’a iniş yapmayı deneyecek 1 ay Fortnite'a gelen yeni güncelleme ile "yeniden doğma noktaları" oyuna eklendi 1 ay Qualcomm ilk bağımsız yapay zekâ hızlandırıcısını duyurdu 1 ay LG'nin şeffaf ekranlı katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı 1 ay Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019, 5G ve otonom teknolojileri odağında düzenlendi 1 ay Samsung Galaxy A20e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay Avengers: Endgame daha vizyona girmeden gişe rekorlarını altüst ediyor 1 ay Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, ikinci kez uçuyor (Ertelendi) 1 ay Google Chrome 75. sürümüyle birlikte lazy loading’i destekleyecek 1 ay Samsung Galaxy A70'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu 1 ay Ford, otomobil hırsızlıklarına karşı yeni anahtarlığını duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim