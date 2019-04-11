Samsung Galaxy Watch Active ilk güncellemesini aldı

Samsung’un yeni akıllı saati Galaxy Watch Active, firmanın Şubat ayında yaptığı dev etkinlikte tanıtılmıştı. Cihaz ilk güncellemesini bugün almaya başladı ve versiyon numarası R500XXU1BSD3 / R500OXA1BSD3 olan güncelleme 13,83MB boyutunda.

Boyuttan da anlayacağınız üzere çok genel olmayan bu güncelleme, şarj algoritmasını geliştiriyor. Bu kadar kritik bir fonksiyonu kontrol eden güncellemeyi ne kadar erken indirirseniz o kadar iyi. Güncelleme kurulduktan sonra saatin yazılım kodu değişmeyerek Tizen 4.0.0.3 olarak kalıyor.

https://www.tizenhelp.com/galaxy-watch-active-received-first-tizen-update/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Güncellemeninuygulamasında kısa süre içinde indirilebilir hâle gelmesi bekleniyor. Samsung’un bu mâliyete odaklı fakat fonksiyonu bol akıllı saati hakkında detayları üstteki bağlantıdan okuyabilirsiniz.