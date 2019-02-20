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Galaxy Watch Active duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung’un daha spor ve daha çok maliyete odaklanan akıllı saati Galaxy Watch Active duyuruldu. Alıştığımız dönebilen yuvarlak kontrol çerçevesi bu saatte yer almıyor.
3 ay
5,3b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl yaptığı önemli hamle ile giyilebilir cihaz pazarında ilk beşe yeniden giriş yapan Samsung yeni bir model daha duyurdu. Galaxy Watch modelinden 7 ay sonra çıkan Galaxy Watch Active maliyete odaklanıyor.

Galaxy Watch Active özellikleri ve fiyatı

Daha spor bir görüntüye sahip olan Galaxy Watch Active modelinde alışık olduğumuz dönebilen kontrol çerçevesi kaldırılıyor. Kontroller dokunmatik ekrandan ve daha yassı iki tuş üzerinden yapılıyor. Gövde 50 metreye kadar suya dayanıklı.

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1.1 inçlik dokunmatik AMOLED bir ekrana sahip akıllı saatin 360x360 piksel çözünürlük sunacağı ifade ediliyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunmuş. Yonga seti tarafında ise 10nm sürecinde tasarlanan çift Cortex-A53 çekirdekli Exynos 9110 yer alıyor. Sistem 768MB RAM ve 4GB depolama ile desteklenmiş. 

 

Galaxy Watch Active duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı
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Daha verimli yonga seti nedeniyle saatin bataryası biraz küçülmüş ve 230mAh seviyesine gerilemiş. Kablosuz şarj ile Galaxy S10 serisi üzerine koyduğunuzda batarya dolmaya başlıyor. Nabız ölçer biraz daha gelişmiş bir sensör barındırırken tüm POS cihazlarında kullanılabilen MST (Magnetic Secure Transmission) teknolojisi kaldırılmış. Yerine NFC tabanlı bir ödeme teknolojisi konulmuş. Böylece hitap ettiği ödeme noktası sayısı kısıtlı kalmış.

Bunun haricinde daha iyi olarak bir hoparlör, LTE versiyonu, hızlı şarj, ağırlık sensörü, Bixby desteği, askeri standartlarda darbelere dayanıklılık, daha verimli GPS yongası, Tizen 4.0 şeklinde özellikleri sayabiliriz. Model 200$ başlangıç fiyat etiketi ile 8 Mart tarihinde satışa çıkacak. 


 

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MHEC 2 ay
1.2 inç ekranlı gear sport varken 1.1 inç olmamış. Ekranında etrafında kullanışsız bir çerçeve var.
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Rwenzori 2 ay
Ben bu saati çok beğendim, bence Samsun’un en iyi saati
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b@d0 2 ay
bu zamana kadar yaptığı en iyi saat gear sport oldu. ama şu an gereksiz pahalı. 900 bandında inmesi gerekli.
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FONTEN LA 2 ay
Zaman da yolculukta yapsaymış, tam olurmuş...
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