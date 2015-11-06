Samsung Gear S2 ay sonunda geliyor, fiyatlar belli oldu









Samsung'un IFA 2015 tüketici elektroniği fuarı öncesinde resmiyet kazandırdığı ilk yuvarlak ekranlı akıllı saati konumundaki Gear S2, Kasım ayı içerisinde ülkemizde de piyasada olacak. Ön siparişleri başlayan Gear S2 akıllı saatinin fiyatları belli oldu.

Gear S2 akıllı saatinin en önemli özelliği dönebilir ekran çerçevesi. Bu sayede menüler arasında kolay dolaşım sağlanıyor. Home ve Geri tuşları ile birlikte dönebilir çerçeve iyi bir kombinasyon oluştururken, dokunmatik ekranla bu kombinasyon daha iyi bir şekilde destekleniyor. 1.2 inçlik yuvarlak Super AMOLED ekranda 360x360 piksel çözünürlük sunan saat 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor ve 512MB RAM ile 4GB depolama kapasitesi sunuyor.





Kablosuz şarj özelliği olan modelde 3G destekli bir versiyon da mevcut. Spor ve klasik tasarım seçenekleri ile gelecek modelin işletim sistemi ise Tizen OS. Fitness takibi, nabız ölçer, uyku takibi gibi sağlık değerlerini takip edebilen model NFC teknolojisi ile Samsung Pay temassız ödeme sistemini de destekliyor. 3G destekli versiyon herhangi bir akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan bildirimleri alabiliyor, uygulama çalıştırabiliyor.





Türkiye'de Samsung Gear S2 akıllı saati ilk olarak Akmerkez AVM Samsung, Forum İstanbul AVM Samsung, Metrocity AVM Samsung mağazalarında görücüye çıkacak. Bazı kanalların ön siparişe başladığı Gear S2 spor modeli için fiyat 899TL. Pimli yapıya sahip kayışıyla klasik model ise 999TL olacak. Satışların ise Kasım sonuna doğru başlaması bekleniyor.