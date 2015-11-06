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Samsung Gear S2 ay sonunda geliyor, fiyatlar belli oldu

Samsung'un çiçeği burnunda akıllı saati Gear S2, Eylül başında IFA 2015 fuarındaki tanıtımından sonra ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor.
3 yıl
4,9b
1
13
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Gear S2 ay sonunda geliyor, fiyatlar belli oldu



Samsung'un IFA 2015 tüketici elektroniği fuarı öncesinde resmiyet kazandırdığı ilk yuvarlak ekranlı akıllı saati konumundaki Gear S2, Kasım ayı içerisinde ülkemizde de piyasada olacak. Ön siparişleri başlayan Gear S2 akıllı saatinin fiyatları belli oldu.
Gear S2 akıllı saatinin en önemli özelliği dönebilir ekran çerçevesi. Bu sayede menüler arasında kolay dolaşım sağlanıyor. Home ve Geri tuşları ile birlikte dönebilir çerçeve iyi bir kombinasyon oluştururken, dokunmatik ekranla bu kombinasyon daha iyi bir şekilde destekleniyor. 1.2 inçlik yuvarlak Super AMOLED ekranda 360x360 piksel çözünürlük sunan saat 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor ve 512MB RAM ile 4GB depolama kapasitesi sunuyor. 

Kablosuz şarj özelliği olan modelde 3G destekli bir versiyon da mevcut. Spor ve klasik tasarım seçenekleri ile gelecek modelin işletim sistemi ise Tizen OS. Fitness takibi, nabız ölçer, uyku takibi gibi sağlık değerlerini takip edebilen model NFC teknolojisi ile Samsung Pay temassız ödeme sistemini de destekliyor. 3G destekli versiyon herhangi bir akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan bildirimleri alabiliyor, uygulama çalıştırabiliyor. 

Türkiye'de Samsung Gear S2 akıllı saati ilk olarak Akmerkez AVM Samsung, Forum İstanbul AVM Samsung, Metrocity AVM Samsung mağazalarında görücüye çıkacak. Bazı kanalların ön siparişe başladığı Gear S2 spor modeli için fiyat 899TL. Pimli yapıya sahip kayışıyla klasik model ise 999TL olacak. Satışların ise Kasım sonuna doğru başlaması bekleniyor.  

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senersongur 3 yıl en beğenilen
Fiyatı 99 Dolar falan olsaydı satma şansı olurdu.

Akıllı Saat üreticileri bunların Akıllı Telefon olmadığını ve sadece Saat olduğunu ne zaman anlayıp ona göre fiyatlayacaklar merak ediyorum doğrusu.
Fiyatı 99 Dolar falan olsaydı satma şansı olurdu.Akıllı Saat üreticileri bunların Akıllı Telefon olmadığını ve sadece Saat olduğunu ne zaman anlayı...
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Jose_Gökhan 3 yıl
Bu fiyatlardaki saatleri asla almayın.100 lira civarına düşene kadar almayın.Sonra mecbur satacaklar
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Patren 3 yıl
ozelliklerine gore hic alinmaz cok pahali
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MrKemal17 3 yıl
Uygun fiyattan çıkmışlar, pahalı değil. 1 sene sonra 400 lira altına düşerse satın alabilirim.
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darkdiva 3 yıl
Piyasanın durumuna göre fiyatlar uygun olmuş bence. Gear S bile 1000TL'nin üzerinde çıkmıştı satışa, bu saat o malzeme, o tasarım ve tüm android cihazlarda çalışma özelliği ile 899 TL ise pahalı denemez bence. Ha alınır mı, orası ayrı konu.
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Das Boot 3 yıl
Bekleyin 4-5 ay sonra satın alın. O zaman geldiğinde fiyatı neredeyse yarı yarıya inmiş olacaktır.
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cemturk 3 yıl
Bu fiyatlara satamaz. Amazonda bile klasik model 350 dolarken. 999 tl ye falan cikmaz bu model. Fiyatlar belli dolar kuru belli
samsung.com/...
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casperfriendly 3 yıl
Bence fiyatlar Apple'a nazaran gayet uygun.
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kadirirdem 3 yıl
Fok pahali abi adam gider telefon,pc ve televizyon alır
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Erik Lehnsherr 3 yıl
Anlasildigi uzere 3g li versiyon turkiyeye gelmeyecek zaten turkiyede su anda e-sim icin bir uygulama yok bildigim kadariyla
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smart1978 3 yıl
Kazık fiyat
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senersongur 3 yıl en beğenilen
Fiyatı 99 Dolar falan olsaydı satma şansı olurdu.

Akıllı Saat üreticileri bunların Akıllı Telefon olmadığını ve sadece Saat olduğunu ne zaman anlayıp ona göre fiyatlayacaklar merak ediyorum doğrusu.
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