Samsung: Önceliğimiz Android platformu!

Galaxy Tab ile gündemde olan Samsung, akıllı telefonlarla ilgili platform tercihini açıkladı. Kullanıcılardan gelen yoğun talebe bağlı olarak Android platformuna öncelik vereceğini açıklayan Samsung, aynı zamanda Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7 ve kendi geliştirdiği Bada platformlarını da kullanmaya devam edecek.

Samsung, uzunca bir süre en büyük destekçileri arasında yer aldığı Symbian platformunu ise terk ediyor. Samsung'dan YH Lee açıklamasında Symbian tabanlı yeni bir telefon hazırlamadıklarını söyledi. Görünen o ki Samsung, akıllı telefon pazarında yola Android, Bada ve WP7 ile devam edecek ve yatırımlarını daha çok Android üzerine yapacak.