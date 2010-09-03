Samsung: Önceliğimiz Android platformu!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Galaxy Tab ile gündemde olan Samsung, akıllı telefonlarla ilgili platform tercihini açıkladı. Kullanıcılardan gelen yoğun talebe bağlı olarak Android platformuna öncelik vereceğini açıklayan Samsung, aynı zamanda Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7 ve kendi geliştirdiği Bada platformlarını da kullanmaya devam edecek.
Samsung, uzunca bir süre en büyük destekçileri arasında yer aldığı Symbian platformunu ise terk ediyor. Samsung'dan YH Lee açıklamasında Symbian tabanlı yeni bir telefon hazırlamadıklarını söyledi. Görünen o ki Samsung, akıllı telefon pazarında yola Android, Bada ve WP7 ile devam edecek ve yatırımlarını daha çok Android üzerine yapacak.
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yani adam diyor ki bundan sonra kapalı sistemli telefon üretmeyeceğim, en kötüsü bada olacak
nesi kötü bunun? zaten tek model için yazılım üretmiyor hiç bir firma, kendi içlerinde kullandıkları hazır koda yönelik api, sdk vs yayınlamadıkları için, işletim sistemsiz telefon diye sunuyorlar piyasaya, samsung ise diyor ki, bu kendi içimizde kullandığımız yazılımı da açık hale getireceğiz
bence harika bir adım
darısı harika telefonlar ya
pan ama açık sistem yapmayı beceremeyen sony-ericsson'un başına
ogrenmek istedigim bir sey var galaxy s'e devamli yazilim destegi sunulacakmi yoksa onunda sonu gozukuyormu
android yazilimina sahip bir telefon samsung'a bagli kamadan android yazilimlarini kabul edermi
bu destek kisaca nekadar gider hepimiz biliyoruz ki samsung yazilimda cok geride
bilgi arkadaslarin yorumlarini bekliyorum saygilar
Her aldigim telefonu dolu dolu kullanmak isterim sikayet yerine performans artirmak icin neler yaparim diye arastiririm, telefonu ne yerin dibine sokarim ne de gereksiz abartirim bazilari gibi ilk 1 ay boyle bir telefon yok harika bir cihaz dedikten sonra 1 ayin sonunda yerin dibine sokmam, i8910 konusuna bakarsaniz bu tarz tanidik bir arkadasla tanisirsiniz. Bu telefon en cok 1 sene kullanilir her zaman yazmisimdir i8910 konusunda belki 10 kere yazdim ayni seyi. Teknoloji gelisiyor ve insan yeni seyler istiyor iphone bile hersene ayni tarihte yeni bir telefon cikariyor. i8910 u dolu dolu kullandim ve aldigima hic te pisman degilim neredeyse 2.senesini bu telefonla gecirip hala sikayet edenlere de sasiyorum, kardesim samsungla hayat boyu kullanim sozlesmesimi yaptin 2sene kullanmissin degisme zamani gelmiste geciyo hala neyin sikayeti bu.
i8910 a once harika sonra berbat dedikten sonra nasil bir dusuncedir ki Lg arena gibi cok daha dusuk seviyede telefona yonelinir sonra her zaman dedigim gibi mizmiz susturucu son durak olur. Olsun kameranin flashi olmasa ne olacak olsun video call olmasin zaten yapmamki olsun flash destegi olmasin gelecek xhtml5 de olsunda olsun bizim Apstore herkesi dover demeye baslarlar.
Velhasil boyle insanlari dikkate alip cevap vermemek lazim, sozum meclisten taa iceri :)
Kolay gelsin
Bazı şeyler çabuk unutuluyor demekki. i8910u ilk alanlardandim ben, bir ay her şeyini keşfettik, gerçekten ilk başlarda büyüleyici geldi. Kocaman amoled ekran, mükemmel ses kalitesi vs. Sonra 1 ay gecti artık telefonda yapacak yeni bir işlem kalmadı. En MUCİZEVİ iş fw yukleyebilmekti. Saçma sapan kamerası, bir türlü gelmeyen fw guncellemeri biktirdi en sonunda Allah'tan arizalandi da iade ettim.Doğal olarak bu saatten sonra kimseyi yanlış yonlendiremezdim bazıları gibi. Madem telefonun ne mal olduğunu öğrendim kalkıp da sırf bende var, sırf o kadar para verdim diye tüm salakliklarini bildigim bir cihazı insanlara tavsiye edemezdim, aman şöyle aman böyle diye ovemezdim.
O dönem piyasadaki telefonları az çok biliyordum ve hiçbiri iste budur diyebileceğim tarzda degildi bir yandan da iade aldığım parayı tamamen telefona harcamayı istemiyordum. Samsung sag olsun reklamlara inanmamayi öğretti bize!!
Bir ara lg Arena'ya takıldım. Biraz araştırdım, boyutu falan da idealdi üstelik kamerası i8910dan kat kat iyiydi. En azından bir fotograf çekerek eyvah elim titredi mı acaba, doğru cekim ayarlarını yapabildim mı acaba diye hiç tereddüt etmiyordum. En önemlisi de fiyatı iyiydi. Verdigim paranin hakkını verebiliyordu, bilmem anlatabildim mı? Sonra çok sıkıcı gelmeye başladı, yine yapılacak tek şey değişik custom fw'ler bulup yuklemekti. Bundan da sıkıldım. Lakin hiçbir zaman bu telefon. Bana 2 sene yeter demedim, hiçbir marka/modeli körü körüne savunmadım.
Sonra gittim, artık iyi bir telefon almak istedim, lg arenayı da çok iyi fiyattan elden çıkardım ve on kamerası olmayan( olanlar sanki her gün görüntülü görüşme yapiyor), Flash destegi olmayan ( ki hiç ihtiyac duyulmuyor) ama kullanımı dunyanın en zevkli ve kolay telefonu olan, VAAD ettigi ısı en iyi sekilde yapabilen telefonu aldım iphone3gs.
Simdi ise iphone4 ve HTC desire kullanıyorum. İkisi de mükemmel. Ama bir hatası, bir eksiğini bulduğum takdirde en çok eleştiren yine benim. Hiçbir zaman göz göre göre insanları yanlış yönlendirmiyorum kısacası bazı muhteremler gibi.
Hakikaten, samimi davranamayan insanları kaale almamak lazım gercekten ama su kor olası cevap hakkı yok mu??
%50 Bada
%30-40 Android
%10-20 Winmo 7
Bada nin slogani herkes icin akilli telefon. Low-End ile High-End arasi tum yelpazelerde badali telefonlar olacak ve satilacak, android ise Mid-end High-end ile sinirli kalacak. Daha fazla badali telefon satacaklarini dusuncesinin altinda yatan bu.
Wave ile ilgili not: Bu fiyata inanilmaz bir telefon, hayatimda yaptigim en karli yatirim. Samsung Apps da ben aldigimda 40-50 uygulama oyun vardi simdi 1000 civari. En az 20-30 tane baba oyun var boyutlari 200-250mb lik muhtesem grafiklerle. Yine samsung her ay baba 1-2 oyunu uretciden satin alip bedavaya dagitiyor.
I8910 kullanlar bilir meshur bir oyun vardi Kroll Samsung i8910 ile beraber verecekti bizde yoklugu cok ses cikarmadi ama avrupalilar nerde Kroll duye bayagi yaygara yaptilar. Su anda bada versiyonu Samsung Apps da ve ucretsiz dagitiliyor.
Wave buyuk kullanim kolayliklari sunan, sosyal aglarla muthis entegrasyonlara yer verilmis, muthis incelikler ve hinlikler dusunulmus bir bada os e sahip ve her yeni fw de bir seyler daha katiliyor. Su an fiyat/performans oraninda bir numara bir telefon ariyorsaniz bu fiyata wave i tek gecerim.
Kolay gelsin
Ohooo Aydın beyler de buradaymis. Ben sizin için hiç üzülmüyorum merak etmeyin. Siz zaten i8910 gibi bir imtihandan gectiniz. Hani Avea reklamı var ya size zaten çok yükleniyorlar mevzusu. :))
Bir sene önce i8910'dan bir cacik olmaz dediğimizde hararetle savunuyordunuz ama bakıyorum wave'e yatay gecis yapmışsınız. Arada bakiyorum i8910 forumuna hala su fw nasıl bu nasıl, symbian 3 gelir mı? Android gelir mi? Kamera sorunları hakeza, bir sene once neyi elestirdiysek hala aynı seylerden dem vuruyor millet. Dolayısıyla sizin de bir yere kadar sabredip değiştirmeniz normal hatta bu kadar sabredebilmeniz normal üstü. Sakın şimdi " teknoloji gelişiyor yeni çıkanı almak en doğal hakkım" demeyin. Tabiki hakkınız ama i8910 bana iki sene rahat rahat yeter diye yazdığınızı dün gibi hatırlıyorum.
Neyse kisisellestirmeyeyim, demişsiniz ki bada orta-alt kesim cihazı olacak bu yüzden çok satacak, çok gelişecek. Buna gercekten inanıyor musunuz? Samsung üst sınıf cihazlarına bile (bkz. İ8910) doğru dürüst destek vermekten aciz bir marka iken orta-alt sınıfa ne kadar destek vermesini bekliyorsunuz.Ve unutmayın ne kadar çok badali cihaz, herbirine verilecek destegin o oranda bölünmesi demek. 1000 tane uygulama ve 3-5 tane oyuna nasıl hemen tav oluveriyorsunuz anlayamıyorum.
Bir de en karlı yatırımım demissiniz. i8910daki zararınızı da hesaba katarsanız sanırım anca kafa kafaya gelmiştir wave'e yaptığınız BUYUK yatırım.
Tahminen Samsung bu çıkışı sürdürüp liderliği ele alacaktır...Galaxy S gerçekten muhteşem bir telefon
Diğer OS'lara harcayacağı emeği Bada'ya harcayıp adam gibi güncelleme desteği versin yeter.
Tabii Bada'ya da devam ama orta sınıf telefon yaparlar herhalde Bada ile...