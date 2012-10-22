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Samsung S Pebble, Güney Kore'de satışa sunuldu

6 yıl
2,2b
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9
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un Mayıs ayındaki Galaxy S3 lansmanı sonrasında tanıtım standında sergilediği ancak o dönemden bu yana hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmayan S Pebble aksesuarı, Güney Kore'de satışa sunuldu.

S Pebble aksesuarı sade ve basit tasarımıyla dikkat çeken MP3 çalar şeklinde bir aksesuar. Dahili bataryası ile 17 saate kadar müzik keyfi sunan ürün 4GB dahili belleğe sahip.

Üründe herhangi bir WiFi veya Bluetooth bağlantısı bulunmuyor. Müzik transferini, ürünün kulaklık girişinden Galaxy S3 cihazınızın micro USB girişine takacağınız kablo vasıtasıyla yapılıyor. Kutudan çıkan ekstra kablo ile PC üzerinden de aktarım yapmak mümkün. Desteklenen müzik formatları MP3, WMA, OGG ve FLAC şeklinde.

Ürünün boyutları 32.5 x 43.2 x 13.2mm iken ağırlığı 13.7gr.

S Pebble YP-W1 taşınabilir müzik oynatıcı çakıl mavisi ve mermer beyazı renkleri ile Güney Kore'de satışa sunuldu. Yaklaşık 70$ fiyat etiketine sahip olan S Pebble için global satış ile ilgili henüz bir bilgi yok. 

http://sammyhub.com/2012/10/22/samsung-brings-s-pebble-mp3-player-to-south-korea/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
join 6 yıl
Bunun tam olarak faydası nedir anlamadım yani. SIII'e neden takılıyor takılmadan çalamıyor mu?
Takılmadan çalıyorsa neden telefona takıyoruz.
Takılmadan çalamıyorsa sırf müzik dinlemek için media özellikleri gelişmiş bir telefona neden bunu takalım?
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jakops. 6 yıl
telefonlarından daha şık:)
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meego 6 yıl
Bluetooth olsaydı en azından telefon için kulaklık gibi de kullanabilirdir.
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I want to play a game 6 yıl
slll üm varsa buna neden ihtiyaç duyayım ki?
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tunc-rıdvan 6 yıl
Çinden(Buy in coins) aldığım 2$ dolarlık mp3 çalar gayet iyi iş görüyor(Telefonun kulaklık çıkışı bozuk
).
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cengizhan1903 6 yıl
TR ye gelirse 250 TL den asagiya satilmaz...
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__BadblooD__ 6 yıl
Çok şık S3 sahibi birisi spor yaparken falan yanında taşıyabilir gündelik hayatta kullanışsız gibi ama şarj sıkıntısı varsa kullanılabilir
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JohnLord 6 yıl
M0nkey D. Luffy
Kablosuz olarak telefonu kullanabilmeye yarasa, araç içinde kullanımda çok işe yarardı aslında =) Aklıma direk o geldi.Güzel ürün ancak o fiyat biraz fazla.

Fiyat fazlamı ?
gold masterın dandirik mp3 çaları 4 gb lik 50 lirayken buna bu fiyat az bile.
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M0nkey D. Luffy 6 yıl
Kablosuz olarak telefonu kullanabilmeye yarasa, araç içinde kullanımda çok işe yarardı aslında =) Aklıma direk o geldi.
Güzel ürün ancak o fiyat biraz fazla.
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