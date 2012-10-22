Samsung S Pebble, Güney Kore'de satışa sunuldu





Samsung'un Mayıs ayındaki Galaxy S3 lansmanı sonrasında tanıtım standında sergilediği ancak o dönemden bu yana hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmayan S Pebble aksesuarı, Güney Kore'de satışa sunuldu.





S Pebble aksesuarı sade ve basit tasarımıyla dikkat çeken MP3 çalar şeklinde bir aksesuar. Dahili bataryası ile 17 saate kadar müzik keyfi sunan ürün 4GB dahili belleğe sahip.





Üründe herhangi bir WiFi veya Bluetooth bağlantısı bulunmuyor. Müzik transferini, ürünün kulaklık girişinden Galaxy S3 cihazınızın micro USB girişine takacağınız kablo vasıtasıyla yapılıyor. Kutudan çıkan ekstra kablo ile PC üzerinden de aktarım yapmak mümkün. Desteklenen müzik formatları MP3, WMA, OGG ve FLAC şeklinde.





Ürünün boyutları 32.5 x 43.2 x 13.2mm iken ağırlığı 13.7gr.





S Pebble YP-W1 taşınabilir müzik oynatıcı çakıl mavisi ve mermer beyazı renkleri ile Güney Kore'de satışa sunuldu. Yaklaşık 70$ fiyat etiketine sahip olan S Pebble için global satış ile ilgili henüz bir bilgi yok.

http://sammyhub.com/2012/10/22/samsung-brings-s-pebble-mp3-player-to-south-korea/