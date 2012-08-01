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Samsung, Smart Evolution teknolojili televizyonlarına donanım güncellemesi sunacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un bu yıl ki akıllı televizyon modellerine yenilik getirmesi amacıyla başlattığı programlardan birisi de Smart Evolution. 

Ocak ayında duyurulan Smart Evolution programına göre, program kapsamında satın alınan televizyon modellerinde ilerleyen dönemlerde işlemci, RAM veya benzer bileşenlerde yükseltme yapılabilecek.

Pilot olarak başlayan programda ilk televizyon modelleri piyasaya sürülmeye başladı. Program kapsamında örneğin bu yıl bir Smart TV alan kullanıcı, gelecek yıl Evolution Kit adı verilen bir modülü televizyonuna takarak belirli bileşenlerde güncelleme yapabilecek.

Samsung şimdilik tüketici tepkisini ölçmeyi planlıyor. Tüketicilere yükseltme anlamında neler sunulacak veya yükseltme yapmanın sınırı ne olacak şu an için belirsiz. Yükseltme olayının bir nevi optimizasyon ile mümkün olabileceği de ihtimal dahilinde.

Samsung'un amacının devamlı gelişen video ve ses kodekleri karşısında televizyonun güncelliğini kaybetmesini önlemek.

Ancak bu yöntemin televizyonlara olan talebi bir miktar frenleyeceği düşünülüyor. Çünkü tüketici aldığı televizyonu birkaç yıl güncelliğini kaybetmeden kullanabilecek. 

http://www.extremetech.com/extreme/133528-samsungs-upgradable-tv-doa-unless-the-company-reinvents-itself Yorum Yaz
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Umutcan 7 yıl en beğenilen
O değil de tasarım yine harika olmuş, tv'lerde samsung bu işi biliyor :)
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mehmednaim 7 yıl
Televizyon da bir nevi beyaz eşya sınıfında olduğundan zaten en azından 5 yıl güncelliğini koruması gerekli bence. Yani insan her sene ya da iki yılda bir TV alamaz ki, ya da almamalı demek daha doğru.
Televizyon da bir nevi beyaz eşya sınıfında olduğundan zaten en azından 5 yıl güncelliğini koruması gerekli bence. Yani insan her sene ya da iki yılda bir TV al...
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DH Misafiri 6 yıl
bır sorum olacak ve cevaplarsanız cok sewınırım . bu evolutıon kıt ıle bız tv nın hz sını yukseltenılıyormuyuz acaba ?
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Patria o Muerte 7 yıl
hala sony diyen var. :))
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nurettinaz 7 yıl
Guncelleme gelmeyen bir kulagimizin arkasi kaldi:D
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teknoforum-bs 7 yıl
Ben bu cihaın lansmana gitmiştim cok kaliteli ve güzel bir ciha fakat arkaya cihaı update etmek içn takılan cihaz da muhtemelen bir tv parası olucaktır
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Charue2 7 yıl
bu nasıl politikadır arkadaş insanın elini kolunu bağlıyor.adamlar nasıl en etkili şekilde para kazanırız. nasıl milleti sömürürüzün peşindeler.
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hunkar159 7 yıl
adamlar manyak tv yapiyorlar valla hic tv ye bakmayi sevmem ama bu samsung adami tv bagimlisi yapar arkadas baksana güzellige!!!!! bide bizim yerli tv üreticileri dünya markasiyiz diye övünüyorlar acaba bu samsung nemarkasi???
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Bl00dyHell 7 yıl
Güzel bir fikir fakat umarım donanım satacağız diye televizyonların içine en ucuz donanımı yerleştirip kullanıcıları zor durumda bırakmazlar.
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alp0007 7 yıl
Bence çok büyük fikir değil ben 5-10 yıl içinde all in one pcler ile tv lerin aynı cihaz olacağını ve donanım yükseltmelerinin de yapılabileceğini düşünüyorum.
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asaltek 7 yıl
samsung da çakallar arasına katılacaktı elbet, görünüyor ki o gün gelmiş.
Ama görüntü kalitesinde lider artık yaşlı kurt sony,
hx850 serisi. Derinlik manyağa tv.
Yenice 55nx720 aldım, şu an kampanyada, 3100TL+2 gözlük hediye, görünüş olarak belkide dünyanın en iyi tasarımı, görüntü kalitesi ile samsung'un 7000 serisine kadar çok rahat tokatlar, kalanları da hx850 düz eder, hx950 ye ne kaldı?
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BoSS03 7 yıl
Düşünsenizee.. Alıyoruz tv yi gidiyoruz servise abi bu Aşk-ı memnu yu izletmiyo takılıyo arada

--TAMİRCİ: Bunun rami yükselcek behlül çok hareket ediyo ondan kasıyo televizyon...

5 yıldır aynı tüplü tv yi kullanıyorum hiç de değiştirme isteği duymadım alıştık bi kere
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