Samsung, Smart Evolution teknolojili televizyonlarına donanım güncellemesi sunacak

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Samsung'un bu yıl ki akıllı televizyon modellerine yenilik getirmesi amacıyla başlattığı programlardan birisi de Smart Evolution.
Ocak ayında duyurulan Smart Evolution programına göre, program kapsamında satın alınan televizyon modellerinde ilerleyen dönemlerde işlemci, RAM veya benzer bileşenlerde yükseltme yapılabilecek.
Pilot olarak başlayan programda ilk televizyon modelleri piyasaya sürülmeye başladı. Program kapsamında örneğin bu yıl bir Smart TV alan kullanıcı, gelecek yıl Evolution Kit adı verilen bir modülü televizyonuna takarak belirli bileşenlerde güncelleme yapabilecek.
Samsung şimdilik tüketici tepkisini ölçmeyi planlıyor. Tüketicilere yükseltme anlamında neler sunulacak veya yükseltme yapmanın sınırı ne olacak şu an için belirsiz. Yükseltme olayının bir nevi optimizasyon ile mümkün olabileceği de ihtimal dahilinde.
Samsung'un amacının devamlı gelişen video ve ses kodekleri karşısında televizyonun güncelliğini kaybetmesini önlemek.
Ancak bu yöntemin televizyonlara olan talebi bir miktar frenleyeceği düşünülüyor. Çünkü tüketici aldığı televizyonu birkaç yıl güncelliğini kaybetmeden kullanabilecek.
http://www.extremetech.com/extreme/133528-samsungs-upgradable-tv-doa-unless-the-company-reinvents-itself Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama görüntü kalitesinde lider artık yaşlı kurt sony,
hx850 serisi. Derinlik manyağa tv.
Yenice 55nx720 aldım, şu an kampanyada, 3100TL+2 gözlük hediye, görünüş olarak belkide dünyanın en iyi tasarımı, görüntü kalitesi ile samsung'un 7000 serisine kadar çok rahat tokatlar, kalanları da hx850 düz eder, hx950 ye ne kaldı?
--TAMİRCİ: Bunun rami yükselcek behlül çok hareket ediyo ondan kasıyo televizyon...
5 yıldır aynı tüplü tv yi kullanıyorum hiç de değiştirme isteği duymadım alıştık bi kere
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