Samsung, Smart Evolution teknolojili televizyonlarına donanım güncellemesi sunacak

Samsung'un bu yıl ki akıllı televizyon modellerine yenilik getirmesi amacıyla başlattığı programlardan birisi de Smart Evolution.





Ocak ayında duyurulan Smart Evolution programına göre, program kapsamında satın alınan televizyon modellerinde ilerleyen dönemlerde işlemci, RAM veya benzer bileşenlerde yükseltme yapılabilecek.





Pilot olarak başlayan programda ilk televizyon modelleri piyasaya sürülmeye başladı. Program kapsamında örneğin bu yıl bir Smart TV alan kullanıcı, gelecek yıl Evolution Kit adı verilen bir modülü televizyonuna takarak belirli bileşenlerde güncelleme yapabilecek.





Samsung şimdilik tüketici tepkisini ölçmeyi planlıyor. Tüketicilere yükseltme anlamında neler sunulacak veya yükseltme yapmanın sınırı ne olacak şu an için belirsiz. Yükseltme olayının bir nevi optimizasyon ile mümkün olabileceği de ihtimal dahilinde.





Samsung'un amacının devamlı gelişen video ve ses kodekleri karşısında televizyonun güncelliğini kaybetmesini önlemek.





Ancak bu yöntemin televizyonlara olan talebi bir miktar frenleyeceği düşünülüyor. Çünkü tüketici aldığı televizyonu birkaç yıl güncelliğini kaybetmeden kullanabilecek.