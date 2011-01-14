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Samsung Wave S7233 video inceleme

8 yıl
212,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Samsung'un Bada işletim sistemli Wave serisinin üyelerinden S7233'ü inceledik. Samsung Wave S7233 ile ilgili merak edilen bütün detaylar bu videoda.

Bu videomuzda Samsung'un Bada işletim sistemli Wave serisinin üyelerinden S7233'ü inceledik. Samsung Wave S7233 ile ilgili merak edilen bütün detaylar bu videoda.


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DH Misafiri 6 yıl
arkadaslar samsung bize bu telefonu cok kotu iteledi.600 tl para bayildik bunun yerine gider camasir makinesi alirdik , telefon akilli degil benim yorumumca `ahmak telefon`.interneti sigir gibi yavas. sarji gun batmadan biter..baska telefonlarin sebeke cektigi yerde bu telefon cekmez..nazli ya boyle iste..skype bile yukleyemezsin anasini sattigimin bada isletim sistemi yuzunden. zaten yuklesen skype goruntulu konusamazsin,on tarafinda kamera yok.cok kotu toylugumuza geldi de aldik bu telefonu.uyduruk cin marka telefonlar bu telefonu bese katlar. interneti 5 kat hizli cin marka telefonlar gordum.samsung tuketiciyi salak yerine koyuyor. bu telefonla ancak telefon gorusmesi yaparken keyif alabilirsin , onun disindaki fonksiyonlarina bulasirsan basinda sac kalmaz ona gore). bir de kapak kilif vermisler , telefonla konusunca asagindan at cuku gibi sallaniyor.bu kadar mi ergonomik olmaz bir kilif. samsung oltayi atiyor ,insanlari balik gibi yukari cekiyor cin goz balik olmak lazim oltaya gelmemek lazim.
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muslera_tr 7 yıl
telefonu yaklaşık 16 aydır kullanıyorum pek de memnun değilim. yakın zamanda değiştireceğim
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DH Misafiri 7 yıl
telefonu 6 aydır kullanıyorum. güzel ve fiyat uygun gibi gözükse de kimseye tavsiye etmiyorum
500 liraya teknosadan alığım bu telefonu başlarda fiyatına göre mükemmel bir telefon olduğunu düşünüp severek kullanıyordum. Fakat şu an için paramın çöpe gittiğini düşünüp, her kullandığıma küfretmeye başladım.
En önemli eksisi bada işletim sistemi olması. Samsung badayı androide rakip olarak çıkardı ve androidi bitireceklerini iddaa ettiler. Fakat bunu söyledikten sonra androidli samsunglu telefonlar piyasaya sürülmeye başlandı. Şu an için samsung neredeyse tamamen badadan elini ayağını çekmiş durumda. Uygulamalar çok yetersiz. İşe yarayanların büyük bir çoğunluğu paralı. Diğer kısmı da internete bağlanıyor. İnternet paketim olmadığım zamanlarda farkında bile olmadan haldır haldır paralarım gitmişti.
Telefonon diğer sorunları ise arada kapanma ve hattın kopması. Kapanma sorunu birkaç kez başıma geldi. Çok sorun etmedim. Ama hattım çekiyor göstermesine rağmen aramalara ve mesaj iletimlerine nedense kapanıyor.Gün içinde farketmeden saatlerce kapalı olabiliyor. Telefonu açıp kapamamla o anlık düzeliyor. Servise gitti ama sorun tam olarak çözülmüş değil. Sorun işletim sisteminden kaynaklanıyor gibi. Forumları incelediğimde bununla karşılaşan çok insan var.
Başka bir sorunu da video oynatma. Çok da bir beklentim yoktu ama neredese hiçbir formatı ve çözünürlüğü desteklemiyor. Büyük ekran cep telefonlarının en büyük eğlencelerinden biri olan video izleme özelliğini de kullanamıyorum.
Ayrıca pil sorunu, kutudan pek bir ürün gelmemesi gibi eksileri de var
Hiç mi artısı yok demeyin. Islak elle, yağmur altında falan kullanımı imkansız olsa da dokunmatik ekran gayet iyi. Telefonu yüz üstü çevirerek müzikçaları, aramaların sesini kapamak, sallayarak şarkı değiştirmek, telefonu eğerek resim geçmek, ayrıca kutudan çıkan ekran korumalığı gibi güzel artıları var. Menü kullanımı oldukça rahat. ,5 MP lik flaşlı kamerası aynı fiyattaki diğer telefonlara göre oldukça iyi. Telefonu hiç düşürmedim ama aynı telefonunu günde 2 kez betona düşüren arkadaşım var.Çizikler haricinde darbeye bağlı pek sorunu yok. Oldukça sağlam.
Özetle hafiften görünüşü güzel, kullanımı rahat fakat kullanımı rahat diye bu telefonu almayın. Ne bilim nokia 1100 falan alın. Tepesinde lamba filan var küçük sevimli. Bilgisayarlarda olduğu gibi, telefona da kartı sokup başka işletim sistemi yüklense şiddetle tavsiye ederdim. Malumunuz bu pek olası değil. Bu mümkünse, bilen varsa mesaj atsın.Son olarak hala almak isteyen arkadaş varsa Allah kolaylık versin.
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DH Misafiri 7 yıl
siz süpersiniz. bu uğraşı herkesin harcı değil...
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DH Misafiri 8 yıl
ya arkadaşlar bende bu telefondan almak istiyorum ama yorumlar korkutuyor beni:S pc den falan resim atınca acılmıyo falan diyolar sizce ölemi ya salı günü alacam ama inan blmiyrum cok istiyorum ama int falanda girilmiyo diyo eger cewp verirsenz tsk ederm
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar s7233 wawe kullanıyorum. fakat soyle bı sorunum var. Gelen maıllerımı okuyamıyorum. Kımden geldıgını gorebılıyorum ama maıl ıcerıgıne ulasamıyorum. Bu konuda bana yardımcı olursanız cok sevırınırım. Tesekkurler..
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar telefonu 6 aydır kullanıyorum ve kimseye tavsiye etmiyorum değiştirmeyi düşünüyorum.
samsungun akllı telefon olarak tanıttığı telefon gerçekten benim için hayal kırıklığı oldu diyebilirim başlarda kullanımı hoş olan telefon zamanla sizi hayal kırıklıklarıyla başbaşa bırakıyor.
video oynatması rezalet bir arkadaşınız size video dosyası gönderdiğinde telefon bunu oynatmayı reddeyor desteklenmeyen çözünürlük uyarısı veriyor.
ve ürün gün içerisinde 1 kere kendi kendine kapanıp açılıyor nedinini çözebilmiş değilim her gün aynı saatte düzenli olarak kendi kendine kapanıp açılması gerçekten can sıkıyor bu durumun bütün Samsung Wave S7233 modellerde mevcut olduğunu gözlemledim ancak kullanıcının bunu farketmesi pek mümkün olmuyor çünkü telefon otomatik zaman tanımı yapıyor ve sadece gece geç saatlerde kapanıyor benim telefonum gece 01:40 her gün kapanıp açılıyor bu hatadan dolayı telefonu servise gönderip çözemeyen arkadaşlarım mevcut. ve sanırım aynı sebepten ötürü defalarca servise giden telefonu değiştirmeyi talep ediyorlar ve samsungmu bir daha asla ilk samsung telefonumdu ve son oldu. saygılar
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar ben telefonu alalı 1 hafta oldu.. şuan gayet memnunum kies sorunu demişsiniz ben hiç böyle bi sorunla karşılaşmadım.. gayet rahat kiesi kullanıyorum ;)siz nerden aldınız ?
birisi almayın yazmış bence gayet kullanışlı kullanmasını bilene ;) tek eksiği video çözünürlüğünün düşük olması bence... fiyatına göre iyi olduğunu düşünüyorum ..
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DH Misafiri 8 yıl
görüntülü görüşme varmı bunda
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benimadimkuntakinte 8 yıl

DH Misafiri

görüntülü görüşme varmı bunda

ayna karşısında yapanlar var. önünde kamerası yok ama yinede destekliyor
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NorthShield 8 yıl
Bu telefonu kullanan arkadaslar telefonla internetten video izlerken ses ve goruntude senkron kaymasi yasiyorlarmi yani sesin yada goruntunun sonradan geldigi oluyormu?
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benimadimkuntakinte 8 yıl
ah telefonu bi kiese bağlasam neler yaoıcam ama hala bağlanamıyor
almayın arkadaşlar paranıza yazık
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