Samsung Wave S7233 video inceleme

Bu videomuzda Samsung'un Bada işletim sistemli Wave serisinin üyelerinden S7233'ü inceledik. Samsung Wave S7233 ile ilgili merak edilen bütün detaylar bu videoda.

Bu videomuzda Samsung'un Bada işletim sistemli Wave serisinin üyelerinden S7233'ü inceledik. Samsung Wave S7233 ile ilgili merak edilen bütün detaylar bu videoda.