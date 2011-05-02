Samsung bu yıl için AMOLED ekranlı tablet bilgisayar planlamıyor

Merakla beklenen Galaxy S II modelinde Super AMOLED Plus ekran teknolojisine yer veren Samsung, yeni telefonunun kendi sınıfında en yüksek görsel deneyimi sunacağını hemen her fırsatta dile getiriyor. Akıllı telefonlarında AMOLED ekran kullanımını yaygınlaştırması beklenen Samsung, tablet bilgisayarlar içinse AMOLED ekran kullanımını planlamıyor.

Samsung yöneticilerinin doğruladığı bilgiye göre, 2011 yılı için AMOLED ekranlı herhangi bir tablet bilgisayar planlanmıyor. Hali hazırda 7-inç AMOLED ekran prototipine sahip olan firmanın özellikle yüksek üretim maliyetlerinden ötürü bu yönde bir karar aldığı düşünülürken, 2012'de AMOLED ekranlı cihaz sayısının tabletleri de içerecek şekilde artması bekleniyor.