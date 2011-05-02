Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung bu yıl için AMOLED ekranlı tablet bilgisayar planlamıyor

8 yıl
9,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Merakla beklenen Galaxy S II modelinde Super AMOLED Plus ekran teknolojisine yer veren Samsung, yeni telefonunun kendi sınıfında en yüksek görsel deneyimi sunacağını hemen her fırsatta dile getiriyor. Akıllı telefonlarında AMOLED ekran kullanımını yaygınlaştırması beklenen Samsung, tablet bilgisayarlar içinse AMOLED ekran kullanımını planlamıyor.

Samsung yöneticilerinin doğruladığı bilgiye göre, 2011 yılı için AMOLED ekranlı herhangi bir tablet bilgisayar planlanmıyor. Hali hazırda 7-inç AMOLED ekran prototipine sahip olan firmanın özellikle yüksek üretim maliyetlerinden ötürü bu yönde bir karar aldığı düşünülürken, 2012'de AMOLED ekranlı cihaz sayısının tabletleri de içerecek şekilde artması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte ekran kartı ve oyun aksesuarları pazarında yeni ürünleriyle çok iddialı 8 yıl LG Optimus 2x P990 "Dünyanın ilk çift çekirdekli telefonu Tegra 2'li Optimus" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim