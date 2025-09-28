Samsung, Ekim ayında birçok cihazı One UI 8'e güncelleyecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Eylül ayında Galaxy S25 serisinden başlayarak One UI 8 güncellemesini resmen dağıtmaya başladı. Ekim 2025'te de güncelleme sürecek. Galaxy S23 ve Galaxy S22 serisi gibi amiral gemisi serileri öncelikli olmak üzere birçok cihaz Android 16 tabanlı One UI 8’e yükseltilecek.

Samsung, One UI 8.5 ile gelişmiş güç tasarruf modunu sunacak 3 sa. önce eklendi

Samsung Türkiye, Ekim ayında One UI 8 güncellemesini alacak cihazları listeledi:

1 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

2 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy A26 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy Fold 6

Galaxy Flip 6

6 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra

Galaxy A16 5G

Galaxy A35 5G

9 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE Plus

13 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A55 5G

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE Plus

16 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A54 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy Tab Active5 5G

23 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

Galaxy A73 5G

Galaxy A06

Galaxy M15 5G

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy XCover7

Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite

30 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A34 5G

Samsung, One UI 8.5 sürümünü de test etmeye başladı. Bu güncellemenin 2026 başlarında Galaxy S26 serisiyle birlikte yayınlanması bekleniyor. One UI 8.5, ekran için maksimum gizlilik seçeneği, otomatik arama tarama, Samsung Hava Durumu uygulamasında polen takibi, yapay zeka aracıları için yeni başlatıcı kısayolu, iOS’ten ilham alan tasarım değişiklikleri, otomatik engelleyici geçici olarak devre dışı bırakma, tamamen özelleştirilebilir kontrol paneli ve fazlasıyla gelecek.

