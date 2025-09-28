Samsung, Ekim ayında birçok cihazı One UI 8'e güncelleyecek

Samsung Türkiye, Ekim ayında One UI 8 güncellemesini alacak cihazları listeledi:
1 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G)
- Galaxy Watch FE
- Galaxy Watch 7
- Galaxy Watch 6
- Galaxy Watch 6 Classic
2 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A17 5G
- Galaxy Fold 6
- Galaxy Flip 6
6 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar
- Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A35 5G
9 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE Plus
13 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy A55 5G
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE Plus
16 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy Tab Active5 5G
23 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A06
- Galaxy M15 5G
- Galaxy Xcover 6 Pro
- Galaxy XCover7
- Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite
30 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A34 5G
Samsung, One UI 8.5 sürümünü de test etmeye başladı. Bu güncellemenin 2026 başlarında Galaxy S26 serisiyle birlikte yayınlanması bekleniyor. One UI 8.5, ekran için maksimum gizlilik seçeneği, otomatik arama tarama, Samsung Hava Durumu uygulamasında polen takibi, yapay zeka aracıları için yeni başlatıcı kısayolu, iOS'ten ilham alan tasarım değişiklikleri, otomatik engelleyici geçici olarak devre dışı bırakma, tamamen özelleştirilebilir kontrol paneli ve fazlasıyla gelecek.
