Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Ekim ayında birçok cihazı One UI 8'e güncelleyecek

    Samsung, Ekim ayında birçok cihaza One UI 8 güncellemesini gönderecek. Yalnızca üst seviye amiral gemisi modelleri değil, orta ve hatta uygun fiyatlı telefon ve tabletler, Android 16'ya güncellenecek.

    Samsung One UI 8 güncellemesi alacak cihazlar Ekim 2025 Tam Boyutta Gör
    Samsung, Eylül ayında Galaxy S25 serisinden başlayarak One UI 8 güncellemesini resmen dağıtmaya başladı. Ekim 2025'te de güncelleme sürecek. Galaxy S23 ve Galaxy S22 serisi gibi amiral gemisi serileri öncelikli olmak üzere birçok cihaz Android 16 tabanlı One UI 8’e yükseltilecek.

    Samsung Türkiye, Ekim ayında One UI 8 güncellemesini alacak cihazları listeledi:

    1 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

    • Galaxy Tab S10 Plus
    • Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G)
    • Galaxy Watch FE
    • Galaxy Watch 7
    • Galaxy Watch 6
    • Galaxy Watch 6 Classic

    2 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

    • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy A26 5G
    • Galaxy A17 5G
    • Galaxy Fold 6
    • Galaxy Flip 6

    6 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

    • Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra
    • Galaxy A16 5G
    • Galaxy A35 5G

    9 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

    • Galaxy Tab S10 FE
    • Galaxy Tab S10 FE Plus

    13 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy A55 5G
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 FE Plus

    16 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

    • Galaxy S21 FE 5G
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy A54 5G
    • Galaxy A25 5G
    • Galaxy Tab Active5 5G

    23 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

    • Galaxy A73 5G
    • Galaxy A06
    • Galaxy M15 5G
    • Galaxy Xcover 6 Pro
    • Galaxy XCover7
    • Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus, Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S6 Lite

    30 Ekim 2025’te güncellenecek cihazlar

    • Galaxy A53 5G
    • Galaxy A33 5G
    • Galaxy A34 5G

    Samsung, One UI 8.5 sürümünü de test etmeye başladı. Bu güncellemenin 2026 başlarında Galaxy S26 serisiyle birlikte yayınlanması bekleniyor. One UI 8.5, ekran için maksimum gizlilik seçeneği, otomatik arama tarama, Samsung Hava Durumu uygulamasında polen takibi, yapay zeka aracıları için yeni başlatıcı kısayolu, iOS’ten ilham alan tasarım değişiklikleri, otomatik engelleyici geçici olarak devre dışı bırakma, tamamen özelleştirilebilir kontrol paneli ve fazlasıyla gelecek.

    Kaynakça https://www.guncelmiyiz.com https://www.sammyfans.com/2025/09/28/one-ui-8-october-2025/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dacia duster nasıl bir araba lavman gaza iyi gelir mi e devlet şifresi nasıl olmalı tebeşir tozu içersek ne olur dav dosyası nasıl açılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum