Samsung’dan 292 inçlik 8k modüler TV: The Wall Luxury

Tam Boyutta Gör

Samsung adına “The Wall Luxury” adını verdiği ve en üst segmentte konumlandırdığı MicroLED televizyonunun duyurusunu yaptı. Daha önceki versiyonu 146 inç boyuta ulaşan televizyon, yeni haliyle 292 inçlik büyüklüğe ulaşabiliyor.

Modüler olan televizyonun 2k çözünürlüğe sahip versiyonu 73 inçlik ekran boyutuyla geliyor. Lego gibi birleştirilen TV'ler bir araya geldiğinde ise 292 inçlik boyuta ve 8k maksimum çözünürlüğe sahip olunuyor.

Ekrana yansıtılan görüntüler için LED’lerin ayrı ayrı yakıldığı MicroLED teknolojisinde siyah görüntüler için hiçbir LED yakılmadığı için OLED TV’lerdekine yakın siyah başarımı elde edilebiliyor. Ancak OLED’in aksine düşük tepe parlaklığı ve burn-in sorunlarıyla karşılaşılmıyor.

Samsung’un 100,000 saatlik ömür biçtiği ve 2,000 nitlik tepe parlaklığına sahip televizyonun istendiği zamanlarda dijital bir tuvale dönüşebileceğini belirtiliyor. Böylece ruh halinize göre tercih edeceğiniz resimleri TV’de görme şansınız da var. 30mm panel derinliğine sahip cihazın “120Hz video oranı” ile geleceği söyleniyor. Ancak bahsi geçen değerin üst seviye TV’lerin sahip olduğu 120 Hz tazeleme oranıyla aynı olup olmadığı belirtilmemiş.

Temmuz ayında satışa çıkması beklenen TV için küçük çaplı bir servet ödemek isteyenler yaklaşık 100,000 doları gözden çıkarmak zorunda kalacaklar.

https://www.pcmag.com/news/368994/samsungs-giant-microled-tvs-the-wall-luxury-to-launch-in