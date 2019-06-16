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Samsung’dan 292 inçlik 8k modüler TV: The Wall Luxury

Samsung'un yaklaşık 100,000 dolarlık fiyat etiketine sahip, 292 inçlik 8k televizyonu Temmuz ayında piyasaya çıkıyor. 73 inçlik modüllerden oluşan TV'nin detayları haberimizde.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Televizyonlar
Gökhan G.
Editör
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Samsung’dan 292 inçlik 8k modüler TV: The Wall Luxury
Tam Boyutta Gör

Samsung adına “The Wall Luxury” adını verdiği ve en üst segmentte konumlandırdığı MicroLED televizyonunun duyurusunu yaptı. Daha önceki versiyonu 146 inç boyuta ulaşan televizyon, yeni haliyle 292 inçlik büyüklüğe ulaşabiliyor.

Modüler olan televizyonun 2k çözünürlüğe sahip versiyonu 73 inçlik ekran boyutuyla geliyor. Lego gibi birleştirilen TV'ler bir araya geldiğinde ise 292 inçlik boyuta ve 8k maksimum çözünürlüğe sahip olunuyor.

Ekrana yansıtılan görüntüler için LED’lerin ayrı ayrı yakıldığı MicroLED teknolojisinde siyah görüntüler için hiçbir LED yakılmadığı için OLED TV’lerdekine yakın siyah başarımı elde edilebiliyor. Ancak OLED’in aksine düşük tepe parlaklığı ve burn-in sorunlarıyla karşılaşılmıyor.

Samsung’un 100,000 saatlik ömür biçtiği ve 2,000 nitlik tepe parlaklığına sahip televizyonun istendiği zamanlarda dijital bir tuvale dönüşebileceğini belirtiliyor. Böylece ruh halinize göre tercih edeceğiniz resimleri TV’de görme şansınız da var. 30mm panel derinliğine sahip cihazın “120Hz video oranı” ile geleceği söyleniyor. Ancak bahsi geçen değerin üst seviye TV’lerin sahip olduğu 120 Hz tazeleme oranıyla aynı olup olmadığı belirtilmemiş.

Temmuz ayında satışa çıkması beklenen TV için küçük çaplı bir servet ödemek isteyenler yaklaşık 100,000 doları gözden çıkarmak zorunda kalacaklar.


https://www.pcmag.com/news/368994/samsungs-giant-microled-tvs-the-wall-luxury-to-launch-in Yorum Yaz
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rosedaled3 5 gün en beğenilen CoreXXX
CoreXXX
bizim komple ev zaten 292 inçdir:) hadi aldık nereye koyacaz

Sen bunu al, söz ben belediyeden gerekli izinleri alıp eve ekleme yaptırırım.

CoreXXXbizim komple ev zaten 292 inçdir:) hadi aldık nereye koyacazSen bunu al, söz ben belediyeden gerekli izinleri alıp eve ...
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DH Misafiri 3 gün
belgeselciler gerçek belgesel seyredecek Filler tam boyutta olacak
ucuzlayınca düşünülür
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zildjiann 5 gün roses
Merhaba, farklı kaynaklarda fiyat olarak 100,000 telaffuz edilmiş.
independent.co.uk/...
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roses 5 gün
Fiyat etiketini nereden buldunuz
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CoreXXX 5 gün
bizim komple ev zaten 292 inçdir:) hadi aldık nereye koyacaz
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rosedaled3 5 gün CoreXXX
CoreXXX
bizim komple ev zaten 292 inçdir:) hadi aldık nereye koyacaz

Sen bunu al, söz ben belediyeden gerekli izinleri alıp eve ekleme yaptırırım.

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gun 5 gün
Normal patlayıp yada takılıp kalan LED’ler gibi olursa buda en güvenilir teknoloji LCD’ye dönüş başlar hemen. 100 bin saat ömür biçmiş kaç tanesi patlayınca garantiye giriyor acaba ?
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smart1978 5 gün
MicroLED OLED/AMOLED i toz duman etmistir hem de Samsung'un QLED ( qled) teknolojisini de . Cunku her iki teknolojinin de arti yanlarini barindirmaktadir.
Arka aydinlatma olmamasi ve piksel yanmalari yani piksellerin zamana bagli kullanimdan kaynakli yipranma yanma solma vs olmamasi yani organik bilesen kullanmamasi ile net bir sekilde simdiden gelecegin ekrani derim telefon tablet monitor tv hatta absurt koseli sekillerde ve cozunurluklerde siparis verebilirsiniz yetmedi moduler SIFIR cerceve ile istenirse kendiniz herhan lego gibi birlestir buyuk ufalt parcala ... Planarya gibi :)
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Madnessisme 5 gün
16 tane 73 inc tv kullanmışlar yuh ya
292/73=4 4 yatay 4 dikey
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