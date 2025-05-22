TCL’nin yeni TV serileri teknoloji ve fiyat performans dengesini yakalıyor

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TCL, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefleyen beş yeni televizyon modeliyle sahneye çıktı. C6K, C6KS, P8K, P7K ve P6K olarak adlandırılan seriler, hem görüntü hem de ses teknolojilerinde önemli iyileştirmelerle geliyor.

Üst segmentte konumlanan C6K ve C6KS modelleri, QD Mini LED panelleriyle daha derin kontrastlar ve canlı renkler sunuyor. 55, 65 ve 75 inç boyutlarındaki bu modeller 4K çözünürlüğe sahip ve Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG gibi güncel görüntü teknolojilerini destekliyor. Ses tarafında ise 2.1 kanal sistemle gelen modellerde Dolby Atmos ve DTS Virtual:X desteği var. C6K, 120Hz MEMC, 48–288Hz değişken yenileme hızı ve 240Hz DLG desteğiyle özellikle oyun performansına odaklanırken, AMD FreeSync teknolojisini de barındırıyor. C6KS modeli ise biraz daha mütevazı bir paket sunuyor.

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P serisinin en güçlü üyesi P8K, 55 inçten başlayıp 98 inçe kadar uzanan ekran seçenekleriyle sunuluyor. 4K QLED panel, 144Hz yenileme hızı ve AMD FreeSync desteğiyle dikkat çeken bu modelde Dolby Atmos destekli güçlü bir ses sistemi bulunuyor. P7K, 85 inçe kadar çıkan ekran boyutuyla geniş kitlelere hitap ediyor ancak 60Hz yenileme hızına sahip. Giriş seviyesi P6K ise daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlanıyor. DLED arka aydınlatma, 60Hz panel ve temel HDR desteği sunan model, özellikle bütçesini zorlamak istemeyen kullanıcılar için düşünülmüş.

Tüm modellerde Google TV işletim sistemi kullanılıyor ve yapay zekâ destekli AiPQ görüntü işleme motoru sayesinde içerikler daha net ve dengeli görüntüleniyor. Fiyatlara gelince; C6K yaklaşık 650 dolardan, C6KS ise 625 dolardan başlıyor. P serisinin başlangıç fiyatı ise 350 dolar seviyesinde.

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TCL’nin yeni TV serileri fiyat performans dengesini yakalıyor