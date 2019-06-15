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Nintendo Switch’e game pad alternatifi: Grip Controller

Kontrol cihazları üretmekle ünlü Japonya merkezli Hori'nin ürettiği “Grip Controller” adını verdiği kontrol cihazı, oyuncuların eline daha iyi oturarak rahat bir oyun deneyimi vadediyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Oyun Konsolları
Gökhan G.
Editör
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Nintendo Switch’e game pad alternatifi: Grip Controller
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Nintendo’nun hibrit konsolu Switch’in sevilen birçok özelliği olduğu kadar sevilmeyen yanları da var. Konsolla ilgili eleştirilerin başında ise Joy-Con kontrol cihazının ergonomik olmayan yapısı geliyor. İşini düzgün yapan bir cihaz olsa da Joy-Con, hızlı tempoya sahip oyunlarda oyuncuları pek memnun etmiyor.

Bu durumunun farkında olan ve kontrol cihazları üretmekle ünlü Japonya merkezli Hori, hızlı oyuncuların imdadına yetişmeye hazırlanıyor. Firmanın “Grip Controller” adını verdiği cihaz, oyuncuların eline daha iyi oturarak rahat bir oyun deneyimi vadediyor.

Nintendo Switch’e game pad alternatifi: Grip Controller

Ortadan ikiye ayrılmış bir Xbox game padine benzeyen cihaz, daha büyük boyutları, programlanabilir arka tuşları ile bu tuşların “turbo” moduna alınmasına imkân sağlamasıyla Joy-Con’dan farklılaşıyor.

Hori Grip Controller’ı tasarlarken genelde albenili özelliklerden uzak durmayı tercih etmiş. Maliyeti düşürmek için olduğu tahmin edilen eksiklikler ivme algılayıcı, HD titreşim, jiroskop, NFC ve Kızıl ötesi algılayıcı olarak sıralanıyor. Bir arada kullanılamayan kontrol cihazı iki ayrı parça olarak konsolun sağ ve sol kızaklarına takılı vaziyette tutulacak biçimde tasarlanmış.

Yakında Switch’te göreceğimiz mech temalı aksiyon oyunu Daemon X Machina göz önünde bulundurularak hazırlanan cihaz için yaklaşık 44 dolar fiyat biçilmiş. Grip Controller, Eylül 2019’da piyasaya sürülecek.


https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/6/13/18677743/hori-grip-controller-nintendo-switch-joy-cons-gamepad Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 5 gün
Geç bile kalındı böyle bir kontrolcü için ama geç olsun güç olmasın, ben beğendim, güzel olmuş.
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cceviz 5 gün
Birleştirilip pro controller gibi kullanılmaması çok saçma olmuş
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