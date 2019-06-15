Nintendo Switch’e game pad alternatifi: Grip Controller

Bu durumunun farkında olan ve kontrol cihazları üretmekle ünlü Japonya merkezli Hori, hızlı oyuncuların imdadına yetişmeye hazırlanıyor. Firmanın “Grip Controller” adını verdiği cihaz, oyuncuların eline daha iyi oturarak rahat bir oyun deneyimi vadediyor.
Ortadan ikiye ayrılmış bir Xbox game padine benzeyen cihaz, daha büyük boyutları, programlanabilir arka tuşları ile bu tuşların “turbo” moduna alınmasına imkân sağlamasıyla Joy-Con’dan farklılaşıyor.
Hori Grip Controller’ı tasarlarken genelde albenili özelliklerden uzak durmayı tercih etmiş. Maliyeti düşürmek için olduğu tahmin edilen eksiklikler ivme algılayıcı, HD titreşim, jiroskop, NFC ve Kızıl ötesi algılayıcı olarak sıralanıyor. Bir arada kullanılamayan kontrol cihazı iki ayrı parça olarak konsolun sağ ve sol kızaklarına takılı vaziyette tutulacak biçimde tasarlanmış.
Yakında Switch’te göreceğimiz mech temalı aksiyon oyunu Daemon X Machina göz önünde bulundurularak hazırlanan cihaz için yaklaşık 44 dolar fiyat biçilmiş. Grip Controller, Eylül 2019’da piyasaya sürülecek.
https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/6/13/18677743/hori-grip-controller-nintendo-switch-joy-cons-gamepad Yorum Yaz Paylaş Tweetle