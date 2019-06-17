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Samsung’dan uyarı: Qled televizyonlarınızda düzenli olarak virüs taraması yapın!

Samsung twitter üzerinden yayınladığı bir uyarıda, Qled televizyonların virüs tarama özelliğinin her birkaç haftada bir manuel olarak aktif edilmesini istedi. Detaylar haberimizde.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Televizyonlar
Gökhan G.
Editör
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Samsung'un Amerika destek birimi, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla QLED televizyonlara sızabilecek zararlı yazılımlara karşı kullanıcılarını uyardı. Televizyon sahiplerine düzenli olarak virüs taraması yapmaları gerektiğini hatırlatan şirket, televizyonlarla birlikte gelen McAfee Security programını her birkaç haftada bir çalıştırmayı tavsiye ediyor.

Televizyonların WiFi ağına bağlı olması halinde söz konusu tedbirin alınmasının önemli olduğunu hatırlatan şirket, Twitter üzerinden bir de rehber niteliğinde bir video hazırlamış.

Şirketin yapmış olduğu uyarının son zamanlarda ortaya çıkan bir zararlı yazılım sebebiyle mi paylaşılıp paylaşılmadığı ise bilinmiyor. Ancak 2017 yılında yayınlanan WikiLeaks belgelerinde, CIA’nın geliştirmiş olduğu “Weeping Angel” adlı yazılımın Samsung televizyonlarını bir tür dinleme cihazına çevirebildiği iddiası ortaya atılmış ve televizyonlarda gerçekten de belli güvenlik açıkları olduğu ortaya çıkmıştı.

Samsung’un 2016 yılında televizyonlarına eklediği Smart Security özelliği belirli aralıklarla güvenlik taraması gerçekleştiriyordu. Ancak firma bugüne kadar manuel tarama yapılması konusunda kullanıcılarını uyarmamıştı. Firma bu yılın başından itibaren ise televizyonlarına McAfee Security programı dâhil etmeye başladı. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.


https://www.guru3d.com/news-story/samsung-advises-to-scan-qled-tvs-for-malware-every-few-weeks.html Yorum Yaz
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The Hollow 4 gün en beğenilen
Reklam yapmışlar. TV'de ağ ayarlarını sıkılaştırdıktan sonra, dışarıdan 3. parti apk falan da yüklemezseniz birşey olacağını zannetmiyorum. Büyük olasıkla apk konusundan dolayı bunu önerdiler. Millet bazen dışarıdan App yüklemeye mecbur kalabiliyor. Veya USB bağladığında içerisinden malware bulaşabiliyor. Zaten diğer bir konu, CIA'den veya geliştirdiği malware'dan korkuyorsanız McAfee, Eset vs. sizi koruyamaz.
Reklam yapmışlar. TV'de ağ ayarlarını sıkılaştırdıktan sonra, dışarıdan 3. parti apk falan da yüklemezseniz birşey olacağını zannetmiyorum. Büyük olasıkla apk ...
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MERNEPTAH 3 gün

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interwap 4 gün seref35
Eski kasetli teyplerde mikrofon girişine kulaklık takıldığında kulaklık mikrofon olarak kullanılıyordu. Günümüzdeki bilgisayarlarda ses giriş çıkışlarına bir cihaz takıldığında otomatik algılıyor. Ancak yanlış algılamaya karşı elle değiştirilebiliyor. Grup bu açıktan faydalanmış olabilir.
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High Sierra 4 gün
Umarım bir açık yoktur ya da eğer bu açık mevcut ise işletim sistemi düzeyinde (Tizen veya Tizen'i oluşturan katmanlar) değildir.
Dikkatli olmak lazım.
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The Hollow 4 gün en beğenilen
Reklam yapmışlar. TV'de ağ ayarlarını sıkılaştırdıktan sonra, dışarıdan 3. parti apk falan da yüklemezseniz birşey olacağını zannetmiyorum. Büyük olasıkla apk konusundan dolayı bunu önerdiler. Millet bazen dışarıdan App yüklemeye mecbur kalabiliyor. Veya USB bağladığında içerisinden malware bulaşabiliyor. Zaten diğer bir konu, CIA'den veya geliştirdiği malware'dan korkuyorsanız McAfee, Eset vs. sizi koruyamaz.
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dr20mouse 4 gün
Mikrofonu ve kamerası olmayan tvden korkmayın. Olana da önlem alın derim.
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interwap 4 gün dr20mouse
acaba bir devre elemanını microfon olarak kullanabilirler mi?
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Mr.Data 4 gün
Bence reklam amaçlı yapılmış yoksa zamanlı tarama özelliği getirilebilirdi
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smart1978 4 gün Mr.Data
Guvenligin reklami var diyorsun .
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samsung qled tv, Televizyonlar ve
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