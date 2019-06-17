Samsung’dan uyarı: Qled televizyonlarınızda düzenli olarak virüs taraması yapın!

Samsung'un Amerika destek birimi, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla QLED televizyonlara sızabilecek zararlı yazılımlara karşı kullanıcılarını uyardı. Televizyon sahiplerine düzenli olarak virüs taraması yapmaları gerektiğini hatırlatan şirket, televizyonlarla birlikte gelen McAfee Security programını her birkaç haftada bir çalıştırmayı tavsiye ediyor.

Televizyonların WiFi ağına bağlı olması halinde söz konusu tedbirin alınmasının önemli olduğunu hatırlatan şirket, Twitter üzerinden bir de rehber niteliğinde bir video hazırlamış.

Şirketin yapmış olduğu uyarının son zamanlarda ortaya çıkan bir zararlı yazılım sebebiyle mi paylaşılıp paylaşılmadığı ise bilinmiyor. Ancak 2017 yılında yayınlanan WikiLeaks belgelerinde, CIA’nın geliştirmiş olduğu “Weeping Angel” adlı yazılımın Samsung televizyonlarını bir tür dinleme cihazına çevirebildiği iddiası ortaya atılmış ve televizyonlarda gerçekten de belli güvenlik açıkları olduğu ortaya çıkmıştı.

Samsung’un 2016 yılında televizyonlarına eklediği Smart Security özelliği belirli aralıklarla güvenlik taraması gerçekleştiriyordu. Ancak firma bugüne kadar manuel tarama yapılması konusunda kullanıcılarını uyarmamıştı. Firma bu yılın başından itibaren ise televizyonlarına McAfee Security programı dâhil etmeye başladı. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

https://www.guru3d.com/news-story/samsung-advises-to-scan-qled-tvs-for-malware-every-few-weeks.html