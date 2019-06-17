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NASA'nın temiz uzay yakıtı testi, 24 Haziran’da başlıyor

NASA'nın temiz yakıtı, SpaceX Falcon Heavy roketine yüklenecek olan GPIM adlı uzay aracında ilk kez uzay ortamında test edilecek. 24 Haziran'da başlayacak görevin detayları haberimizde.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA'nın temiz uzay yakıtı testi, 24 Haziran’da başlıyor
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NASA’nın Yeşil Roket Yakıtı İnfüzyon Görevi (Green Propellant Infusion Mission - GPIM) adı verilen uzay aracı, STP-2 isimli teknoloji testi kapsamında uzaya gönderilecek. Görev, SpaceX’e ait bir Falcon 9 roketine yüklenen uzay aracının 24 Haziran’da uzaya fırlatılmasıyla başlayacak.

NASA’nın yaptığı açıklamaya göre ufak bir kutu şeklinde olan GPIM, uzaydaki ilk düşük toksiklikteki roket yakıtı testini edecek. Temiz bir yakıt olarak geliştirilen hidroksil amonyum nitrat (AF-M315E), uydularda ve uzay araçlarında roket yakıtı olarak kullanılan ve son derece toksik olan hidrazine alternatifi olarak kullanılacak.

NASA’ya toplam maliyeti 65 milyon dolar olan GPIM, ilk itici güç testini 2013 yılında tamamlamıştı. İçinde bulunduğumuz Haziran ayı ise NASA’nın uzay uçuşları için verimli ve sürdürülebilir bir yakıt sunma hedefi için önemli bir adım daha atılmış oldu. Bu konuda konuşan NASA’nın Uzay Teknolojisi Görevi Başkanlığı’ndaki yöneticilerden olan Steve Jurczyk “Geliştirdiğimiz bu teknoloji hem çevreyi hem de fırlatma personelinin sağlığını koruma açısından oldukça önemli, ayrıca maliyetleri azaltma potansiyeline de sahip” ifadelerini kullanmış.

GPIM uzay aracı, Bell Havacılık'ta görevli bir mühendis tarafından kontrol ediliyor

Şu an birçok uzay aracının icra ettiği görevde hidrazin kullanılıyor ancak AF-M315E, yakıt tüketimini %50 oranında azaltarak daha uzun görevler gerçekleştirme imkânı sunuyor. NASA’ya göre AF-M315E’nin sahip olduğu yüksek yoğunluk, yakıtın daha az bir alanda depolanması anlamına geliyor. Ayrıca donma noktası da daha düşük olan yakıt, sıcaklığının koruması için daha az uzay aracı gücüne ihtiyaç duyuyor.

NASA’nın Uzay Teknolojisi Görevi Başkanlığı’nda teknoloji gösterim görevleri programı yöneticisi olarak görev yapan Dayna Ise, “İnsanlar için çok daha güvenli ve oldukça tehlikesiz. Üniversiteler gibi daha önce yakıt yüklemesi yapmanın emniyetli olmadığı diğer ortamlarda yükleme yapılabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca yakıtın ülke içindeki nakliyatını kargo şirketleri vasıtasıyla bile sağlayabilirsiniz.” sözleriyle AF-M315E’nin ne kadar güvenli olduğunu aktarmış.

GPIM, STP-2 isimli teknoloji testi kapsamında NASA’nın uzaya göndereceği dört yükten birini oluşturuyor.


https://www.space.com/falcon-heavy-nasa-testing-clean-fuel-stp2.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 gün
plazma motordan başkasını tanımam !
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torenbolen 4 gün
Bir de acil çıkış kapsülleri geliştirseler ya. Paraşütlü ve atmosfer sürtünmesine dayanıklı falan. Önceden yaşanmış felaketlerin bir daha yaşanmamasına engel olurlar. Uçak kazalarında bile kurtulma şansı varken, bu tarz kazalarda bu şans 0 gibi bir şey. Ve ileride insanlı uçuş görevleri/seferleri artacak. Uzun mesafeli uçakların yerini roketler alacak. (Bkz. m.youtube.com/... Durum böyle olunca sıkı güvenlik önlemleri de şart.
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darkaura 4 gün torenbolen
bahsettigin acil durum kacis sistemleri uzun yillardir var. hatta soguk savastan kalma antik soyuz roketlerinde bile mevcut. gecen ekim ayinda iss'e giden soyuz roketinin iticileri ariza verince icindeki astronotlar bu inis sistemiyle kurtulmuslardi. spacex in yeni insanli dragon modulundede acil durumlar icin kendi iticileri mevcut. roket bir ariza verirse modul roketden ayrilip inise geciyor.

1 Yanıt Yanıtla +2
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Feyzuli 5 gün
Space-X roket maliyeti sorununu çözdü şimdi sıra yakıt maliyetinde. Temizlik v.b terimler komik... Bu hamle ile Rusya'nın önündeler. Artık tek engel Çin ve yarı iletkenler.
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