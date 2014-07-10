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Samsung ile yeni nesil 3D V-NAND SSD sürücülerini konuştuk

5 yıl
59b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung, 3D V-NAND teknolojisini temel alan 850 Serisi yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu. Kimilerine göre devrimsel olarak nitelendirilen 3D V-NAND teknolojisi ve yeni SSD'lerin detaylarını Samsung ile konuştuk.
 

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ColorTR 5 yıl en beğenilen
Eıığğğ eeııığğğğ diye diye ömrümü yedi yaaa :(
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mirketdestek 5 yıl
erdin adam gibi adam çıktı yaklaşık 20 dk lik video da gözü hiç aşağı kaçmadı helal olsun
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meego 5 yıl
yeni ürünler erişebilir olacak diyor. Neye göre kime göre.
Açık açık dolar kuru üzerinden verin fiyatı.
5 milyar maaş alan adam ile 1 milyar maaş alan adamın erişebilirliği bir olurmu.
yeni ürünler erişebilir olacak diyor. Neye göre kime göre.Açık açık dolar kuru üzerinden verin fiyatı.5 milyar maaş alan adam ile 1 milyar maaş alan ad...
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DH Misafiri 4 yıl
ne kötü bir oturuş nasıl kötü bir şirket temsil etme durumu bu yazık videoyu izleyemedim kapadım!!! Zaten Samsung ssd de almak için düşüneceim son marka olur o da ayrı!
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Boradurualp 4 yıl
Arkadaşlar selamlar bana gelen 2 adet SSD bulunmakta. Bunların testlerini ATTO Benchmark'ta yaptım çıkan sonuçlardan pek bir şey anlamadım. İyi bir sonuç mu? çıktı kötü bir sonuç mu? çözemedim. Eğer ki, bilginiz var ise lütfen sonucun iyi veya kötü olduğuna dair bir bilgi verebilirseniz sevinirim....

Test yaptığım iki makina var.

HP Pavillion G6 i3

Dell inspiron 5521 i5
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tahir40 5 yıl
Yurtdışında temmuz ayında beri bulunabiliyor 850 prolar. Kadın Türkiye'ye Ağustos başında raflarda yerini alacak dedi, eylül oldu hala hiç bir yerde yok. Hepten yalanmış. Kadın milletine güven olmuyo :D
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semihmurat 5 yıl
iftardan sonra izlerim artık ssd videosunu :D
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smurfylol 5 yıl
işin aslı erdin abi kadar ya da şu sitenin kurtları kadar konuya hakim olduğunu sanmıyorum teyzenin
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PowerPC 5 yıl
bacak muhabbeti mesjaları silinmiyor benim mesajım silinmiş, tekrar ediyorum kameraya çekiliyorsun onbinler seni izleyecek ve ramazan ayındasın daha usturuplu giyinmek kimseye bir şey kaybettirmez.
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excalibur84 5 yıl
Sadece konuşma var, ne bir test ne bir benchmark var, en azından bir video koyabilirlermiş. Performansını görmediğim ürünü almam. Tabi Fiyat performans uygunluğu da olacak.
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fx57 5 yıl excalibur84
excalibur84

Sadece konuşma var, ne bir test ne bir benchmark var, en azından bir video koyabilirlermiş. Performansını görmediğim ürünü almam. Tabi Fiyat performans uygunluğu da olacak.

Merhaba,

Yeni SSD'ler şu an için ülkemizde satışta değil. Çok yakında raflarda olacak ve bizde detaylı testlerini yayınlıyor olacağız.

Teşekkürler.
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Morphinz 5 yıl
"Herkes pci express kullanmaya başlayınca o ürünlerde gelecek."
Ulan Şakamısınız arkadaş siz ya :D
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positiveboy 5 yıl
kadın bizin matematikçiye benziyo la
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NewsTR 5 yıl
Samsung'un yeni teknolojisini beğendim ama yakında SATA Express bağlatı türü çıkınca Ssd'lerin önüne kimse geçemeyecek.
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en323 5 yıl
samsung olarak biz uçtan uca kazık atıyoruz cep telefonu,ssd,notebook....
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