Samsung ile yeni nesil 3D V-NAND SSD sürücülerini konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|ne kötü bir oturuş nasıl kötü bir şirket temsil etme durumu bu yazık videoyu izleyemedim kapadım!!! Zaten Samsung ssd de almak için düşüneceim son marka olur o da ayrı!
| Arkadaşlar selamlar bana gelen 2 adet SSD bulunmakta. Bunların testlerini ATTO Benchmark'ta yaptım çıkan sonuçlardan pek bir şey anlamadım. İyi bir sonuç mu? çıktı kötü bir sonuç mu? çözemedim. Eğer ki, bilginiz var ise lütfen sonucun iyi veya kötü olduğuna dair bir bilgi verebilirseniz sevinirim....
Test yaptığım iki makina var.
HP Pavillion G6 i3
Dell inspiron 5521 i5
|Yurtdışında temmuz ayında beri bulunabiliyor 850 prolar. Kadın Türkiye'ye Ağustos başında raflarda yerini alacak dedi, eylül oldu hala hiç bir yerde yok. Hepten yalanmış. Kadın milletine güven olmuyo :D
|iftardan sonra izlerim artık ssd videosunu :D
|işin aslı erdin abi kadar ya da şu sitenin kurtları kadar konuya hakim olduğunu sanmıyorum teyzenin
|bacak muhabbeti mesjaları silinmiyor benim mesajım silinmiş, tekrar ediyorum kameraya çekiliyorsun onbinler seni izleyecek ve ramazan ayındasın daha usturuplu giyinmek kimseye bir şey kaybettirmez.
|Sadece konuşma var, ne bir test ne bir benchmark var, en azından bir video koyabilirlermiş. Performansını görmediğim ürünü almam. Tabi Fiyat performans uygunluğu da olacak.
excalibur84
Merhaba,
Yeni SSD'ler şu an için ülkemizde satışta değil. Çok yakında raflarda olacak ve bizde detaylı testlerini yayınlıyor olacağız.
Teşekkürler.
|"Herkes pci express kullanmaya başlayınca o ürünlerde gelecek."
Ulan Şakamısınız arkadaş siz ya :D
|kadın bizin matematikçiye benziyo la
|Samsung'un yeni teknolojisini beğendim ama yakında SATA Express bağlatı türü çıkınca Ssd'lerin önüne kimse geçemeyecek.
|samsung olarak biz uçtan uca kazık atıyoruz cep telefonu,ssd,notebook....
Açık açık dolar kuru üzerinden verin fiyatı.
5 milyar maaş alan adam ile 1 milyar maaş alan adamın erişebilirliği bir olurmu.