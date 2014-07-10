Samsung ile yeni nesil 3D V-NAND SSD sürücülerini konuştuk

Samsung, 3D V-NAND teknolojisini temel alan 850 Serisi yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu. Kimilerine göre devrimsel olarak nitelendirilen 3D V-NAND teknolojisi ve yeni SSD'lerin detaylarını Samsung ile konuştuk.

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